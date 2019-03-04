imagini........... أرواحوا راكم فالخيال

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم
ناس إيماجينات وكملت وناضو من رقاد وانا هذا وين لحقتني السلسلة معليش مانيش روطار
ضرك نحكيلكم انا واش نيماجيني
راقدة يصوني رافاي شمبرة ريش فالريش وانا راقدة فوق ذاك البونك عريض كلش بيض فبيض
باب يطبطب
وكالعادة نعيط ذيك العيطة ...شكون وصيتكم ما تنوضونيش حتى نوض وحدي
@لؤلؤة قسنطينة .....شافة نتاع دار ذراعي الأيمن ...... سيدة مرام وقت قهوتك حطيناهالك فالبالكو كالعادة وجريدة وكانيش نتاعك اعطينالو ياكل وشوفور
@sami44 .... جهز الطونوبيل
اوك مريم هاني جاية ..... ووجديلي كامل خدامين عند درج كالعادة مريومة تشليلة ونجي
مريومة عمرتولي يينوار بالما اللي جا بارح من شالالات اندونيسا
مريم .....نعم سيدتي مرام كلش جاهز
انا ..... تعطيك ضرسة مريمة انت بس قوليلي ليليا او مرام مسموح ليك وبرك شوي جاية
نضت دوشت فذاك الدوش هواي اونبرسون داخل انا عليا ننوي برك الما يطيح وحدو نزعف برك بينوار يبربرني ااااه يا سلام السعادة الموني الموني يدير طريق للهواي مش فالبحر
دوشنا وهبطت ونلقاهم فالدرج جات مريم رفدتلي كرطابي واش من حطة واش من شابو قطر 180 سنتم ستيل برابول لامود سون ضحك نحازكم من خيالي
@الامين محمد .... ماشي قتلك دير ريجيم كليت اكل الخدامين واكلي واكل الكنايش نتاعي
اوه ماي غولد ...... او وي مون كانيشو ..... جيبوه حممتوه درتولو ريحة غسلتولو سنانو
مريم تترعد مرام احم اخم سيدتي مرام اقصد اممم .... اهدري يا مريمة يعطيك لادياري في لاري واش صرالو يا حواجة واش صرالو
@السلطانة ....... حضرتك ما صرالو والو @الامين محمد كلى داندنا ورمى عظم الكويس كانيشو كلاه وحصلتلو هذا ماكان
يا يمى كانيشو مات ....... يا اللي رحت وخليتني وانا صغيرة
يا كانيشو يا حبيبي يا قرطاسي وين نروح بلا بيك
يا شماتة @جميلة أنا .... فيك يا مرام ضحكت عليك تسوقي بالبليغة ضرك بقيتي هجالة يا يمى
يا شماتة @Golden Man قالي ما تربيش الكلاب يا مرام وانت حنينة
ياااا يمى راح نتغاشى يا يمى مريومة احلقي ليا ....
والامين مازال يمضغ.......طاعووووووووووون
ونشوف فيه
يا دوارة فرس النهر ..... يا كحلوش موزمبيقي ونسيوناالتي الماني مازال مقابلني يا يمى خرجوه عليا
ويااااا حوجي يا انا كانيشو قتلوهلي هاي هاي هاي ..... تغميت
@sanaya ....... ما تخميش كتبت كتاب على كل حياة كانيشو معاك رواية راح طرطق دنيا الإنسانية ما تخميش سيدتي رواية جاهزة
ونشوف فيها
يا مكراشة يا اللي تكملي مايونيز وتخلي راجلك للشر
يا اللي تفرغي باتي من زيتون هاي هاي على قلبي واش راه رافد خرجو جدها عليا
مريم تجري تحكم سنايا وتكرها اخرجي واش من رواية علاه انت خير مني هاني انا بعد درت رواية علاه ما قتلهاش
وانا مازال نصادي
واقيمت جنازة لكانيشو وهذاك سامي انا فالهم والجنازة وهو شادلي الجنينة يصبغ ويلون
بالكفارة نحاوزهم اصبرو يخلاص العزا نتاع كانيشو
بالكفارة ما نخلي واحد إستشفاو فيا يا حوجي استشفاو
الو ...@4algeria.com ........ مانيش جاية للشركة اليوم وهذو اللي بعتهملي للدار نحي منهم مريم برك
ما نحتاجهمش ندابين قتلولي كنايشو وذاك اللي عندو فوارة فكرشو الامين شكون ماراكش تسمع يا يمى هذاك بالتحديد ابعثو لتونس انا نخلص عملية شفط دهون شفط مخو راح ياكلني انا
ولاخر تقولي شوفور ويسوق @sami44 .... ياو يسوق ويهدرلي صبيغة فلانية نعاودلك شمبرة بلاكو بلاتر
مادام الجنينة لونها بنفسجي يا يمى راح يصيغني
شوف سي مدير ضرك تبعثلي شوفور جديد ضرررك
كيفاه ما نتقلقش طلعولي ليزبيس .... داكور داكور هاني نستنى
اه يا كانيشو يا حب حياتي .... يا روميو كلابي .... غارو منك العديان من شعرك .... غارو كي تظل معايا وهذاك @حاتم07 شعال وهو يحوس يسرقك راه تهنى راك مت وخليتني يا يمى يا يمى هاني نعاود نصادي
.........
نروح ندير شوب ماكياج ..... ايه راني حازنة كانيشو مات مي انا بريستيج نبغي نكون حطة فالجنازة نستقبل تعازي
راهم لافامي بيد بول وبيرجي عائلات عريقة جايين يعزو
الجرس ............. مريم مريااااااااااااااااااااااااااام
مريم جات تجري تتكرر وموراها @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf .......
هذي مصفارة واش دير معاك امريم ماشي قتلها صنعي قاطو للضياف المعزين
نونو سيدتي مرام جات تعزيك مسكينة من قبيل تبكي على كانيشو تعرفيها تحب الحيوانات وحتى انا شوفي عينيا حمارو كان كان ملاح
وطاحت عليا تعنق وتنوح
وهاااااااااااااااا ليليا خلانا صغارات
وهاااااااااا ليليا وخطيبتة ضرك اش نقولها
ويا حوجي يا انا هاي هاي
ونشوف فيها قتلها وشنو كانيشو خطب مور ظهري ............ يا خداعات هذي سور كاش وحدة جارتك
سحرتوه كانيشو سرحتوه ............ يا يمى يا يمى نخدم فالخداعات ..... قتلتوه كانيشو مريم
اديها عليها نعيط لابوليس تحقيق نجيب الصاعقة للتحقيق
مريم واختنا هربو يجرو حكمتني هستيريا
سيبو نروح نوجد روحي لوقت يجو صاعقة كاش ما نصيد بوقوس
ايااااااااااااا سي يو
اه يا كانيشو ..... كنت ناوية نديرك كابيشو ........ نروح للطاليان ونزيدو مقديشو
قتلوك العديان نتاع اللمة ..وهاي هاي هاي
ههههههههههههه
بصحتكم ايماجيناسيو
الخلاصة ناس حيوانات دايرينلهم قيمة والعبد عندهم كي شغل حشرة
هذي كانت رسالتي وتخيلتها
بااااااااي نروح نوجد روحي جايين لافامي بيد بول بيرجي
ناس إيماجينات وكملت وناضو من رقاد وانا هذا وين لحقتني السلسلة معليش مانيش روطار
ضرك نحكيلكم انا واش نيماجيني
راقدة يصوني رافاي شمبرة ريش فالريش وانا راقدة فوق ذاك البونك عريض كلش بيض فبيض
باب يطبطب
وكالعادة نعيط ذيك العيطة ...شكون وصيتكم ما تنوضونيش حتى نوض وحدي
@لؤلؤة قسنطينة .....شافة نتاع دار ذراعي الأيمن ...... سيدة مرام وقت قهوتك حطيناهالك فالبالكو كالعادة وجريدة وكانيش نتاعك اعطينالو ياكل وشوفور
@sami44 .... جهز الطونوبيل
اوك مريم هاني جاية ..... ووجديلي كامل خدامين عند درج كالعادة مريومة تشليلة ونجي
مريومة عمرتولي يينوار بالما اللي جا بارح من شالالات اندونيسا
مريم .....نعم سيدتي مرام كلش جاهز
انا ..... تعطيك ضرسة مريمة انت بس قوليلي ليليا او مرام مسموح ليك وبرك شوي جاية
نضت دوشت فذاك الدوش هواي اونبرسون داخل انا عليا ننوي برك الما يطيح وحدو نزعف برك بينوار يبربرني ااااه يا سلام السعادة الموني الموني يدير طريق للهواي مش فالبحر
دوشنا وهبطت ونلقاهم فالدرج جات مريم رفدتلي كرطابي واش من حطة واش من شابو قطر 180 سنتم ستيل برابول لامود سون ضحك نحازكم من خيالي
@الامين محمد .... ماشي قتلك دير ريجيم كليت اكل الخدامين واكلي واكل الكنايش نتاعي
اوه ماي غولد ...... او وي مون كانيشو ..... جيبوه حممتوه درتولو ريحة غسلتولو سنانو
مريم تترعد مرام احم اخم سيدتي مرام اقصد اممم .... اهدري يا مريمة يعطيك لادياري في لاري واش صرالو يا حواجة واش صرالو
@السلطانة ....... حضرتك ما صرالو والو @الامين محمد كلى داندنا ورمى عظم الكويس كانيشو كلاه وحصلتلو هذا ماكان
يا يمى كانيشو مات ....... يا اللي رحت وخليتني وانا صغيرة
يا كانيشو يا حبيبي يا قرطاسي وين نروح بلا بيك
يا شماتة @جميلة أنا .... فيك يا مرام ضحكت عليك تسوقي بالبليغة ضرك بقيتي هجالة يا يمى
يا شماتة @Golden Man قالي ما تربيش الكلاب يا مرام وانت حنينة
ياااا يمى راح نتغاشى يا يمى مريومة احلقي ليا ....
والامين مازال يمضغ.......طاعووووووووووون
ونشوف فيه
يا دوارة فرس النهر ..... يا كحلوش موزمبيقي ونسيوناالتي الماني مازال مقابلني يا يمى خرجوه عليا
ويااااا حوجي يا انا كانيشو قتلوهلي هاي هاي هاي ..... تغميت
@sanaya ....... ما تخميش كتبت كتاب على كل حياة كانيشو معاك رواية راح طرطق دنيا الإنسانية ما تخميش سيدتي رواية جاهزة
ونشوف فيها
يا مكراشة يا اللي تكملي مايونيز وتخلي راجلك للشر
يا اللي تفرغي باتي من زيتون هاي هاي على قلبي واش راه رافد خرجو جدها عليا
مريم تجري تحكم سنايا وتكرها اخرجي واش من رواية علاه انت خير مني هاني انا بعد درت رواية علاه ما قتلهاش
وانا مازال نصادي
واقيمت جنازة لكانيشو وهذاك سامي انا فالهم والجنازة وهو شادلي الجنينة يصبغ ويلون
بالكفارة نحاوزهم اصبرو يخلاص العزا نتاع كانيشو
بالكفارة ما نخلي واحد إستشفاو فيا يا حوجي استشفاو
الو ...@4algeria.com ........ مانيش جاية للشركة اليوم وهذو اللي بعتهملي للدار نحي منهم مريم برك
ما نحتاجهمش ندابين قتلولي كنايشو وذاك اللي عندو فوارة فكرشو الامين شكون ماراكش تسمع يا يمى هذاك بالتحديد ابعثو لتونس انا نخلص عملية شفط دهون شفط مخو راح ياكلني انا
ولاخر تقولي شوفور ويسوق @sami44 .... ياو يسوق ويهدرلي صبيغة فلانية نعاودلك شمبرة بلاكو بلاتر
مادام الجنينة لونها بنفسجي يا يمى راح يصيغني
شوف سي مدير ضرك تبعثلي شوفور جديد ضرررك
كيفاه ما نتقلقش طلعولي ليزبيس .... داكور داكور هاني نستنى
اه يا كانيشو يا حب حياتي .... يا روميو كلابي .... غارو منك العديان من شعرك .... غارو كي تظل معايا وهذاك @حاتم07 شعال وهو يحوس يسرقك راه تهنى راك مت وخليتني يا يمى يا يمى هاني نعاود نصادي
.........
نروح ندير شوب ماكياج ..... ايه راني حازنة كانيشو مات مي انا بريستيج نبغي نكون حطة فالجنازة نستقبل تعازي
راهم لافامي بيد بول وبيرجي عائلات عريقة جايين يعزو
الجرس ............. مريم مريااااااااااااااااااااااااااام
مريم جات تجري تتكرر وموراها @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf .......
هذي مصفارة واش دير معاك امريم ماشي قتلها صنعي قاطو للضياف المعزين
نونو سيدتي مرام جات تعزيك مسكينة من قبيل تبكي على كانيشو تعرفيها تحب الحيوانات وحتى انا شوفي عينيا حمارو كان كان ملاح
وطاحت عليا تعنق وتنوح
وهاااااااااااااااا ليليا خلانا صغارات
وهاااااااااا ليليا وخطيبتة ضرك اش نقولها
ويا حوجي يا انا هاي هاي
ونشوف فيها قتلها وشنو كانيشو خطب مور ظهري ............ يا خداعات هذي سور كاش وحدة جارتك
سحرتوه كانيشو سرحتوه ............ يا يمى يا يمى نخدم فالخداعات ..... قتلتوه كانيشو مريم
اديها عليها نعيط لابوليس تحقيق نجيب الصاعقة للتحقيق
مريم واختنا هربو يجرو حكمتني هستيريا
سيبو نروح نوجد روحي لوقت يجو صاعقة كاش ما نصيد بوقوس
ايااااااااااااا سي يو
اه يا كانيشو ..... كنت ناوية نديرك كابيشو ........ نروح للطاليان ونزيدو مقديشو
قتلوك العديان نتاع اللمة ..وهاي هاي هاي
ههههههههههههه
بصحتكم ايماجيناسيو
الخلاصة ناس حيوانات دايرينلهم قيمة والعبد عندهم كي شغل حشرة
هذي كانت رسالتي وتخيلتها
بااااااااي نروح نوجد روحي جايين لافامي بيد بول بيرجي
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