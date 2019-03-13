ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بي عندكم فواش راك تهدر وتحل ففمك
اليوم راح نحلو فامنا ونشركوهم على واحد الكائنات بغيتكم تعربوهملي
ما محلهم من الإعراب؟
نحكي اليوم على واحد الناس غاليا ما يكونوش من ناس بعاد عليك يكونو من لافامي الأقارب عقارب وإلا الحيات نتاع نساهم
وإلا اناكوندات نتاع الجيران مهم تابعين للأمازون
المهم نحكي على عباد تحكيلهم على حاجة راح ديرها انت مقتنع بيها وتحكي لمجرد أنهم ناس قراب منك وتلقاهم حطولك ألف مشكلة ومشكلة المهم يخلوك تكره ذيك الحاجة على والو برك حسد فقلوبهم يصورولك الحاجة اللي راح ديرها ظلمة هذي هي خدمتهم فالدنيا يكسرولك المقاذف على رأي أمي مع إحترامي ليها هي أول وحدة ههه نحكيلكم كيفاه ولو بعفوية
مثلا نقول ليمى راح نشري حجاب ....مهم يمى ما تقوللهاش أعطيني
حجابات اليوم ضيقين أخطيك منهم خليك وهذوك ليكولار تشرو فيهم السنيما تبانو من تطاوين وهذي تطاوين لليوم مانيش عارفة وين جاية ما لقيتهاش فالخريطة
واش بيه حجابك نتاع عام اللي فات نقولها اييييه عام اللي فات ثاني قلت عليه هكذا ....وتصوطي عليا بالهدرة ناس ما راهمش لاقيت ياكلو تبدلي فالحجابات وين راكي رايحة اه شدي بلاصتك ماشي راكي مريضة خههه
مهم غنية طويلة طربية من كل انواع نقولها يمى خلاص والله اعتزلت الحجابات اقسم بالله خارجة بالسليم خلاص ما نشريش بطلت دزاير منعت الحجابات يرحم الوالدين مانيش راحا نشري
فترة ما كنت مليحة بغيت ندير كاش ستاج ونتعلم حاجة خير من قعاد
قلتلها سمعتني قاتلي وين قتلها فالعاصمة وبريفي حلاتني قلتلها السومة
اقعدي اقعدي ناس نتاع جامعات وشهادات شوفي وين راهم والو مرا بلاصتها دار طيري طيري تولي غير للدار و وانت مريضة تركبي كيرتن وتنزلي وزعمة تتعلمي نعرفك تخسرني فالدراهم وتقابليني وين راهم اللي تعلمتيهم واش درتي بيهم وهي ما بيها والو ما تخلصش
نشوف فيها يمى قطع العلام وسنينو يا أختي راح نشري معزة ونروح نرعى بيها وحتى هذي تقوليلي المعيز حرام مانيش راح ندير والو
أرواحو نحكيلكم على الخطابة هههه
يا اللي يحب يمى يقولها جا خطاب ليليا
يمى وبكل فخر ما يعجبها حتى راجل إذا تكيف سوفاج خليك
وإذا جا عاقل ويصلي تسقسي يروح للفجر على اساس بنتها جايبة 70 حجة من شاغلومومتي ما تخرجش
لو متدين اواه متدين يديك انت هذا مسكين ملقط دعوة شر اواه ما توالميش وليد الناس انت قبيحة يطلقك في نهار يردك تولي فجأة مرت بابا
وجا واحد انا قنعت بيه قتلها صايي هذا انا قابلة بيه مهما كان ورايا ورايا حد وين راح سكتت والهدرة امي من نوع لو حرقت بطاطا تعيطلو وتقول حرقت بطاطا
حكمتها قتلها بإسمها ...... يا فلانة صارحيني زعمى بابا ما جابنيش ربيبة عندك
امي بعفوية مي محطمة معنويات درجة اولى مديتلها الكاس ماكاش حاجة نشريها او نديرها او ننوي نروح ليها زنزلة تضرب فذيك البلاد تكرهني فيها
لكن كاين نوع صح ما عندهمش محل من الإعراب زكارة يكرهك فالحاجة ولو رانا كبار وقناعاتنا من راسنا لكن والله رأي اللي حولك يأثر ويأثر بزاف
احكونا على ذاك النوع فحياتكم وهل أثرت هدرتهم عليكم
والكثرة إذا غيرتو مسار او هدف على جال هدرة الناس وندمتو من بعد
الكلام لكم
شكرا
اهلا وسهلا بي عندكم فواش راك تهدر وتحل ففمك
اليوم راح نحلو فامنا ونشركوهم على واحد الكائنات بغيتكم تعربوهملي
ما محلهم من الإعراب؟
نحكي اليوم على واحد الناس غاليا ما يكونوش من ناس بعاد عليك يكونو من لافامي الأقارب عقارب وإلا الحيات نتاع نساهم
وإلا اناكوندات نتاع الجيران مهم تابعين للأمازون
المهم نحكي على عباد تحكيلهم على حاجة راح ديرها انت مقتنع بيها وتحكي لمجرد أنهم ناس قراب منك وتلقاهم حطولك ألف مشكلة ومشكلة المهم يخلوك تكره ذيك الحاجة على والو برك حسد فقلوبهم يصورولك الحاجة اللي راح ديرها ظلمة هذي هي خدمتهم فالدنيا يكسرولك المقاذف على رأي أمي مع إحترامي ليها هي أول وحدة ههه نحكيلكم كيفاه ولو بعفوية
مثلا نقول ليمى راح نشري حجاب ....مهم يمى ما تقوللهاش أعطيني
حجابات اليوم ضيقين أخطيك منهم خليك وهذوك ليكولار تشرو فيهم السنيما تبانو من تطاوين وهذي تطاوين لليوم مانيش عارفة وين جاية ما لقيتهاش فالخريطة
واش بيه حجابك نتاع عام اللي فات نقولها اييييه عام اللي فات ثاني قلت عليه هكذا ....وتصوطي عليا بالهدرة ناس ما راهمش لاقيت ياكلو تبدلي فالحجابات وين راكي رايحة اه شدي بلاصتك ماشي راكي مريضة خههه
مهم غنية طويلة طربية من كل انواع نقولها يمى خلاص والله اعتزلت الحجابات اقسم بالله خارجة بالسليم خلاص ما نشريش بطلت دزاير منعت الحجابات يرحم الوالدين مانيش راحا نشري
فترة ما كنت مليحة بغيت ندير كاش ستاج ونتعلم حاجة خير من قعاد
قلتلها سمعتني قاتلي وين قتلها فالعاصمة وبريفي حلاتني قلتلها السومة
اقعدي اقعدي ناس نتاع جامعات وشهادات شوفي وين راهم والو مرا بلاصتها دار طيري طيري تولي غير للدار و وانت مريضة تركبي كيرتن وتنزلي وزعمة تتعلمي نعرفك تخسرني فالدراهم وتقابليني وين راهم اللي تعلمتيهم واش درتي بيهم وهي ما بيها والو ما تخلصش
نشوف فيها يمى قطع العلام وسنينو يا أختي راح نشري معزة ونروح نرعى بيها وحتى هذي تقوليلي المعيز حرام مانيش راح ندير والو
أرواحو نحكيلكم على الخطابة هههه
يا اللي يحب يمى يقولها جا خطاب ليليا
يمى وبكل فخر ما يعجبها حتى راجل إذا تكيف سوفاج خليك
وإذا جا عاقل ويصلي تسقسي يروح للفجر على اساس بنتها جايبة 70 حجة من شاغلومومتي ما تخرجش
لو متدين اواه متدين يديك انت هذا مسكين ملقط دعوة شر اواه ما توالميش وليد الناس انت قبيحة يطلقك في نهار يردك تولي فجأة مرت بابا
وجا واحد انا قنعت بيه قتلها صايي هذا انا قابلة بيه مهما كان ورايا ورايا حد وين راح سكتت والهدرة امي من نوع لو حرقت بطاطا تعيطلو وتقول حرقت بطاطا
حكمتها قتلها بإسمها ...... يا فلانة صارحيني زعمى بابا ما جابنيش ربيبة عندك
امي بعفوية مي محطمة معنويات درجة اولى مديتلها الكاس ماكاش حاجة نشريها او نديرها او ننوي نروح ليها زنزلة تضرب فذيك البلاد تكرهني فيها
لكن كاين نوع صح ما عندهمش محل من الإعراب زكارة يكرهك فالحاجة ولو رانا كبار وقناعاتنا من راسنا لكن والله رأي اللي حولك يأثر ويأثر بزاف
احكونا على ذاك النوع فحياتكم وهل أثرت هدرتهم عليكم
والكثرة إذا غيرتو مسار او هدف على جال هدرة الناس وندمتو من بعد
الكلام لكم
شكرا