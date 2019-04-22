خويا..كي نزوّجك تستعقل؟🤔🤔

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك

ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله يااااارب

مرحبا بيك غاليتي وان شاء الله تبقاي معانا في اللمة منورتها حتى بوجودك برك ولو متكتبي حتى حرف

ليك وحشة وبلاصتك واحد ميعمرها

في انتظار المزيد من مواضيعك الجميلة المميزة

يمكن هي صح يقلقو لكن في وقت الشدة تلقاهم، تلقاي خوتك فوق راسك ومورا ظهرك بعد ربي سبحانه

وكلامهم ديما عكس تصرفاتهم في الغالب

ربي يدومها عليكم نعمة ان شاء الله

وربي يرزقهم بالزوجات الصالحات اللهم امين يارب

معندي خاوتي ذكور، منقدرش نقلك ها هو هي

لما مرض بابا العام اللي فات عرفت وش معناها معندكش اخ ولا سند ليك بعد ربي سبحانه

العائلة لخرا اغلبهم واحد ماسامع بيك، ولا يسقمولك ويقضيولك بالتشناف حتى رجعت امي ولا اختي الصغيرة فعمرها 23 سنة هي اللي تخرج تشري وانا كنت مع الميموار وووووو ...

والجيران مدايرين باطل ربي فقط لانهم هوما عندهم الرجال في دارهم حسب قولهم وحنا بنات وبابا ميحبش العيب

كاين ناس هنا في اللمة راهم كيما خاوتي صح وتان كاين انسان نعرفو خويا الصغيرون ربي يحفظو لكن ميجيش كيما الاخ من دمك في اغلب الامور

والحمد لله فيها خير اكيد، ربي يدوم علينا باقي نعمه وفضائله وعلى كل امة محمد صلى الله عليه وسلم

راكي فنعمة اختي الغالية وربي يدومها عليكم ان شاء الله

وان شاء الله تزوجي اخواتك وتفرحو بيهم اللهم امين يارب

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه​