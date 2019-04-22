خويا..كي نزوّجك تستعقل؟🤔🤔

أم أحمــــد يــسّ
:: نجمة اللمة ::
السلام عليكم...
فكّرني احد الاخوة( الله يفكرو في الشهادة) في موضوعي نتاع البيع بقصايص خويا المازوزي أيا
حبيت نشارككم السؤال اللي مهبلني بيه : زوجيني نستعقل
هذا ياسيدي زعمة زعمة خدام ودراهمو بح بح ماعلاباليش وين رايحة مع العقلية الدايخة
ماشفتوش نهار دخل بساشي ( آ للامانة شرالي كعبات ياؤورت هذو النهارين بصح حسيت كان داير بيهم لاشان في انتظار .....وخاف يرميهم جابهملي خخخه أيا كثر خيرك يافلان انا زوالية وكليت بسبتك اليااااااغورت
قاااالك يتزوج؟؟ مرة سقسيتو زعمة تخلص انت على خدمتك؟ انا علابالي انت تخلصهم؟؟
اووووووو ( ماتخافوش مايقدرش يلوح فيا كاش قاذفة باسكو وقتها مزال ماخطبتلوش ههه)
سقسيتو ثاني وغدوة تجيبها منين تصرف عليها قالي بقسمها يا خيتي؟؟
حسيت هذا القسم راهو يطيح من السماء بلا مانسعاولو؟؟ قتلو أسعى يا ولدي أسعى قالي خفت نجي نسعى ونسعى نودّر تسعة؟؟ قصدو البنات!! ( وليتو تردّو بعين صحيحة يا جيل ضرك امممم) أيا قتلو لبنات ضرك ولاو يتكنسو بالبالية حوش حوش من كثرتهم جاتنا عنوسة قاريّة غير في حومتنا..
قالي لالا حوشي غير بيدك واخطبيلي بصبعك برك وحدة فريدة
أيا ماعليه هو يهدر وانا نتمعّن في في قاموسو حسيت روحي سافرت للعصر الحجري وهو أداتو نادين بكبسولتها!!!!
ايا ماتقولوش ماعندكمش نسخة كوبي كولي منو؟؟؟
ينوض مع 12 وساعات13 عادي ويحيك تقول ضاربينو بمارطو ( إيـــــــر) ( الترجمة الحرفية: صباح الخير كي صبحتو لباس واش خصكم؟؟ .. بصح الشعب نتاعنا كامل قاري اقتصاد وتقتير في المشاعر ( ياك قلنا الهدرة بالدراهم)
يلقاهم طيبو الغداء وبابا تغدى وراه في سابع نومة
واببببببب ينطق ذاك الصوت الملائكي العذب وبكل لباقة وحنانة( سطرو عليها هذي الجملة واللي يضحك نبلوكيه ) : كاش بيض؟ ..هاهو الفرماج ؟ ( تشنيفة)
_ وهذا الخبز واش بيه حجر؟ الكوشة تعبت نفسوها شوي؟؟؟
_ وأرد أنا أيضا بنفس الصوت والنبرة ( الملائكية احم احم )
عاااااود عااااود؟؟ الكوشة ؟؟ سقسي عليها شكارة الدقيق اللي نجيكم باش نرتاح أيامات تحطوها وتقابلولها شكارة الفرينة شوف شوف والله راها تعيط مسكينة هي وشفيتها ..
- واه احنا ناكلو غير بيك امشي طيري لدارك؟؟؟
_ لالا تاكلو بيدين تشبه للي رايحة نجيبهالك ( انا مرتي اطيب)
- خخخخخ اطيب في دار باباها صح للشانطي بصح عند خويا تستناني نجي باه تتوحم العائلة الكريمة على كلش
- أيا خلاص يا قناة سميرة ديري شوي فطير صاحبي جاي عيب نقلو نتقهواو بالخبز والفرماج برك
وتخطبيها سي تخطبيها راهم جايينها أخرين( اشم رائحة استغباء عاطفي اصرفوها بعيدا عني )
ايا شحال يعجبوني خوتي كي يجو يحللو ويجيك المارد أسبوع ولا شهر لعند رجليك
( وين تحب حنونة تروح؟ آ تتسوقي اوووكي..تصبغي؟ عادي ندي اختي.. مااااعليه اطول الحفافة كيما تحب نروح ونرجعلك....وهذيو
تشبع غير بنتي بصحتها ههه
أيا وكي نعرسلو ويكسرلي جيبي وعظامي نتاع الصح يبدا يطفى بالشوي حتان يولي باتمان اذا كنت في دار بابا نشوفو غير في الليل واذا في داري انسي...
وشحال يعجبوني كي تدخل للشمبرة تحس روحك في حرب عالمية حتى لبستو تتعارك ( كاين اللي ينحوها بالجملة تعبانين مساكن) وأرمي الكررررررة أووووو جات في السلة لالا بعيدة تسنو نعاود نرمي هذا التريكو؟؟؟)
وببليغتو داخل لعند نيفو ...وانا كان يدخلي لقلب الشمبرة بصباطو وكي يتزوج يولي يحطو في بلاصتو ويغسل رجليه ويولي يعرف ويعرف ويعرف قبل كان فاقد الاحساسيسموه زهري لمعوج خخخخ
وعلى جال هذا النظام خممت نزوجهم قاااااع وربي يهنيهم ويهنيكم ويحفظهم وين ماكانو ...
وربي يحفظلي خويا ونشوف عرسو وتحضرلو لميمة ان شاء الله...
وانتوما لبنات زوجوا خاوتكم خلو يستعقلواا
( شباب اللي سمعت اختو لنصيحتي يحط زوج ملاين في الكونط اختكم زوالية خخخخ)
تقبلو تحياتي واحترامي
واسمحولنا طولنا عليكم ( في سبيل باه نزوجوكم)
فكّرني احد الاخوة( الله يفكرو في الشهادة) في موضوعي نتاع البيع بقصايص خويا المازوزي أيا
حبيت نشارككم السؤال اللي مهبلني بيه : زوجيني نستعقل
هذا ياسيدي زعمة زعمة خدام ودراهمو بح بح ماعلاباليش وين رايحة مع العقلية الدايخة
ماشفتوش نهار دخل بساشي ( آ للامانة شرالي كعبات ياؤورت هذو النهارين بصح حسيت كان داير بيهم لاشان في انتظار .....وخاف يرميهم جابهملي خخخه أيا كثر خيرك يافلان انا زوالية وكليت بسبتك اليااااااغورت
قاااالك يتزوج؟؟ مرة سقسيتو زعمة تخلص انت على خدمتك؟ انا علابالي انت تخلصهم؟؟
اووووووو ( ماتخافوش مايقدرش يلوح فيا كاش قاذفة باسكو وقتها مزال ماخطبتلوش ههه)
سقسيتو ثاني وغدوة تجيبها منين تصرف عليها قالي بقسمها يا خيتي؟؟
حسيت هذا القسم راهو يطيح من السماء بلا مانسعاولو؟؟ قتلو أسعى يا ولدي أسعى قالي خفت نجي نسعى ونسعى نودّر تسعة؟؟ قصدو البنات!! ( وليتو تردّو بعين صحيحة يا جيل ضرك امممم) أيا قتلو لبنات ضرك ولاو يتكنسو بالبالية حوش حوش من كثرتهم جاتنا عنوسة قاريّة غير في حومتنا..
قالي لالا حوشي غير بيدك واخطبيلي بصبعك برك وحدة فريدة
أيا ماعليه هو يهدر وانا نتمعّن في في قاموسو حسيت روحي سافرت للعصر الحجري وهو أداتو نادين بكبسولتها!!!!
ايا ماتقولوش ماعندكمش نسخة كوبي كولي منو؟؟؟
ينوض مع 12 وساعات13 عادي ويحيك تقول ضاربينو بمارطو ( إيـــــــر) ( الترجمة الحرفية: صباح الخير كي صبحتو لباس واش خصكم؟؟ .. بصح الشعب نتاعنا كامل قاري اقتصاد وتقتير في المشاعر ( ياك قلنا الهدرة بالدراهم)
يلقاهم طيبو الغداء وبابا تغدى وراه في سابع نومة
واببببببب ينطق ذاك الصوت الملائكي العذب وبكل لباقة وحنانة( سطرو عليها هذي الجملة واللي يضحك نبلوكيه ) : كاش بيض؟ ..هاهو الفرماج ؟ ( تشنيفة)
_ وهذا الخبز واش بيه حجر؟ الكوشة تعبت نفسوها شوي؟؟؟
_ وأرد أنا أيضا بنفس الصوت والنبرة ( الملائكية احم احم )
عاااااود عااااود؟؟ الكوشة ؟؟ سقسي عليها شكارة الدقيق اللي نجيكم باش نرتاح أيامات تحطوها وتقابلولها شكارة الفرينة شوف شوف والله راها تعيط مسكينة هي وشفيتها ..
- واه احنا ناكلو غير بيك امشي طيري لدارك؟؟؟
_ لالا تاكلو بيدين تشبه للي رايحة نجيبهالك ( انا مرتي اطيب)
- خخخخخ اطيب في دار باباها صح للشانطي بصح عند خويا تستناني نجي باه تتوحم العائلة الكريمة على كلش
- أيا خلاص يا قناة سميرة ديري شوي فطير صاحبي جاي عيب نقلو نتقهواو بالخبز والفرماج برك
وتخطبيها سي تخطبيها راهم جايينها أخرين( اشم رائحة استغباء عاطفي اصرفوها بعيدا عني )
ايا شحال يعجبوني خوتي كي يجو يحللو ويجيك المارد أسبوع ولا شهر لعند رجليك
( وين تحب حنونة تروح؟ آ تتسوقي اوووكي..تصبغي؟ عادي ندي اختي.. مااااعليه اطول الحفافة كيما تحب نروح ونرجعلك....وهذيو
تشبع غير بنتي بصحتها ههه
أيا وكي نعرسلو ويكسرلي جيبي وعظامي نتاع الصح يبدا يطفى بالشوي حتان يولي باتمان اذا كنت في دار بابا نشوفو غير في الليل واذا في داري انسي...
وشحال يعجبوني كي تدخل للشمبرة تحس روحك في حرب عالمية حتى لبستو تتعارك ( كاين اللي ينحوها بالجملة تعبانين مساكن) وأرمي الكررررررة أووووو جات في السلة لالا بعيدة تسنو نعاود نرمي هذا التريكو؟؟؟)
وببليغتو داخل لعند نيفو ...وانا كان يدخلي لقلب الشمبرة بصباطو وكي يتزوج يولي يحطو في بلاصتو ويغسل رجليه ويولي يعرف ويعرف ويعرف قبل كان فاقد الاحساسيسموه زهري لمعوج خخخخ
وعلى جال هذا النظام خممت نزوجهم قاااااع وربي يهنيهم ويهنيكم ويحفظهم وين ماكانو ...
وربي يحفظلي خويا ونشوف عرسو وتحضرلو لميمة ان شاء الله...
وانتوما لبنات زوجوا خاوتكم خلو يستعقلواا
( شباب اللي سمعت اختو لنصيحتي يحط زوج ملاين في الكونط اختكم زوالية خخخخ)
تقبلو تحياتي واحترامي
واسمحولنا طولنا عليكم ( في سبيل باه نزوجوكم)