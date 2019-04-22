خويا..كي نزوّجك تستعقل؟🤔🤔

أم أحمــــد يــسّ

أم أحمــــد يــسّ

:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم...
فكّرني احد الاخوة( الله يفكرو في الشهادة) في موضوعي نتاع البيع 💰💰💰 بقصايص خويا المازوزي أيا
حبيت نشارككم السؤال اللي مهبلني بيه : زوجيني نستعقل😄😄😅
هذا ياسيدي زعمة زعمة خدام ودراهمو بح بح ماعلاباليش وين رايحة مع العقلية الدايخة😅
ماشفتوش نهار دخل بساشي ( آ للامانة شرالي كعبات ياؤورت هذو النهارين بصح حسيت كان داير بيهم لاشان في انتظار .....وخاف يرميهم جابهملي خخخه أيا كثر خيرك يافلان انا زوالية وكليت بسبتك اليااااااغورت😆😆😆
قاااالك يتزوج؟؟ مرة سقسيتو زعمة تخلص انت على خدمتك؟ انا علابالي انت تخلصهم؟؟
اووووووو ( ماتخافوش مايقدرش يلوح فيا كاش قاذفة باسكو وقتها مزال ماخطبتلوش ههه)
سقسيتو ثاني وغدوة تجيبها منين تصرف عليها قالي بقسمها يا خيتي؟؟
حسيت هذا القسم راهو يطيح من السماء بلا مانسعاولو؟؟ قتلو أسعى يا ولدي أسعى قالي خفت نجي نسعى ونسعى نودّر تسعة؟؟ قصدو البنات!! ( وليتو تردّو بعين صحيحة يا جيل ضرك امممم) أيا قتلو لبنات ضرك ولاو يتكنسو بالبالية حوش حوش من كثرتهم جاتنا عنوسة قاريّة غير في حومتنا..
قالي لالا حوشي غير بيدك واخطبيلي بصبعك برك وحدة فريدة
😂😂😂
أيا ماعليه هو يهدر وانا نتمعّن في في قاموسو حسيت روحي سافرت للعصر الحجري وهو أداتو نادين بكبسولتها!!!!😁😁
ايا ماتقولوش ماعندكمش نسخة كوبي كولي منو؟؟؟
ينوض مع 12 وساعات13 عادي ويحيك تقول ضاربينو بمارطو ( إيـــــــر) ( الترجمة الحرفية: صباح الخير كي صبحتو لباس واش خصكم؟؟ .. بصح الشعب نتاعنا كامل قاري اقتصاد وتقتير في المشاعر ( ياك قلنا الهدرة بالدراهم)
يلقاهم طيبو الغداء وبابا تغدى وراه في سابع نومة
واببببببب ينطق ذاك الصوت الملائكي العذب وبكل لباقة وحنانة( سطرو عليها هذي الجملة واللي يضحك نبلوكيه 😁😁) : كاش بيض؟ ..هاهو الفرماج ؟ ( تشنيفة)
_ وهذا الخبز واش بيه حجر؟ الكوشة تعبت نفسوها شوي؟؟؟
_ وأرد أنا أيضا بنفس الصوت والنبرة ( الملائكية احم احم )
عاااااود عااااود؟؟ الكوشة ؟؟ سقسي عليها شكارة الدقيق اللي نجيكم باش نرتاح أيامات تحطوها وتقابلولها شكارة الفرينة شوف شوف والله راها تعيط مسكينة هي وشفيتها ..
- واه احنا ناكلو غير بيك امشي طيري لدارك؟؟؟
_ لالا تاكلو بيدين تشبه للي رايحة نجيبهالك ( انا مرتي اطيب)
- خخخخخ اطيب في دار باباها صح للشانطي بصح عند خويا تستناني نجي باه تتوحم العائلة الكريمة على كلش
- أيا خلاص يا قناة سميرة ديري شوي فطير صاحبي جاي عيب نقلو نتقهواو بالخبز والفرماج برك🤔🤔🤔
وتخطبيها سي تخطبيها راهم جايينها أخرين( اشم رائحة استغباء عاطفي اصرفوها بعيدا عني 🤗🤗)
ايا شحال يعجبوني خوتي كي يجو يحللو ويجيك المارد أسبوع ولا شهر لعند رجليك
( وين تحب حنونة تروح؟ آ تتسوقي اوووكي..تصبغي؟ عادي ندي اختي.. مااااعليه اطول الحفافة كيما تحب نروح ونرجعلك....وهذي🎁🎁و🍰🎂🍹🍭🍬🍝🍝🍧🍨🍧
تشبع غير بنتي بصحتها ههه
أيا وكي نعرسلو ويكسرلي جيبي وعظامي نتاع الصح يبدا يطفى بالشوي حتان يولي باتمان اذا كنت في دار بابا نشوفو غير في الليل واذا في داري انسي...
وشحال يعجبوني كي تدخل للشمبرة تحس روحك في حرب عالمية حتى لبستو تتعارك ( كاين اللي ينحوها بالجملة تعبانين مساكن😁) وأرمي الكررررررة أووووو جات في السلة لالا بعيدة تسنو نعاود نرمي هذا التريكو؟؟؟)
وببليغتو داخل لعند نيفو ...وانا كان يدخلي لقلب الشمبرة بصباطو وكي يتزوج يولي يحطو في بلاصتو ويغسل رجليه ويولي يعرف ويعرف ويعرف قبل كان فاقد الاحساس😅😅يسموه زهري لمعوج خخخخ😁
وعلى جال هذا النظام خممت نزوجهم قاااااع وربي يهنيهم ويهنيكم ويحفظهم وين ماكانو ...
وربي يحفظلي خويا ونشوف عرسو وتحضرلو لميمة ان شاء الله...
وانتوما لبنات زوجوا خاوتكم خلو يستعقلواا
( شباب اللي سمعت اختو لنصيحتي يحط زوج ملاين في الكونط اختكم زوالية خخخخ)
تقبلو تحياتي واحترامي
واسمحولنا طولنا عليكم ( في سبيل باه نزوجوكم)
😂😂😂😂😂😂
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله يااااارب
مرحبا بيك غاليتي وان شاء الله تبقاي معانا في اللمة منورتها حتى بوجودك برك ولو متكتبي حتى حرف
ليك وحشة وبلاصتك واحد ميعمرها
في انتظار المزيد من مواضيعك الجميلة المميزة
يمكن هي صح يقلقو لكن في وقت الشدة تلقاهم، تلقاي خوتك فوق راسك ومورا ظهرك بعد ربي سبحانه
وكلامهم ديما عكس تصرفاتهم في الغالب
ربي يدومها عليكم نعمة ان شاء الله
وربي يرزقهم بالزوجات الصالحات اللهم امين يارب
معندي خاوتي ذكور، منقدرش نقلك ها هو هي
لما مرض بابا العام اللي فات عرفت وش معناها معندكش اخ ولا سند ليك بعد ربي سبحانه
العائلة لخرا اغلبهم واحد ماسامع بيك، ولا يسقمولك ويقضيولك بالتشناف حتى رجعت امي ولا اختي الصغيرة فعمرها 23 سنة هي اللي تخرج تشري وانا كنت مع الميموار وووووو ...
والجيران مدايرين باطل ربي فقط لانهم هوما عندهم الرجال في دارهم حسب قولهم وحنا بنات وبابا ميحبش العيب
كاين ناس هنا في اللمة راهم كيما خاوتي صح وتان كاين انسان نعرفو خويا الصغيرون ربي يحفظو لكن ميجيش كيما الاخ من دمك في اغلب الامور
والحمد لله فيها خير اكيد، ربي يدوم علينا باقي نعمه وفضائله وعلى كل امة محمد صلى الله عليه وسلم
راكي فنعمة اختي الغالية وربي يدومها عليكم ان شاء الله
وان شاء الله تزوجي اخواتك وتفرحو بيهم اللهم امين يارب
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
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