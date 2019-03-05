أطيب معكرونة .....من مطبخي

Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
السلام عليكم أعضاء و زوار اللمة
إن شاء الله تكونوا بخير و صحة و عافية ........
اليوم حبيت نشاركم وصفة لطهي المعكرونة
على الطريقة التركية كما قيل
الوصفة لذيذة جدا و عن تجربة هههه
هنا ‘ستعملت كمية قليلة فقط المتوفرة لدي
1 نوضع المعكرونة على النار لكن في ماء بارد و الماء يكون بحجم معين
يعني فقط بقدر ما يغطي المعكرونة
و نضيف ملح و 4 ملاعق زيت و هنا استعملت 2 ملاعق زيت حسب الكمية
تذكروا الماء بارد مراحش يخليها تلصق و تتعجن
2 نقلي في مقلاة قليل من الثوم و بصلة مقطعة
نضيفلها حبة فلفل أخضر حلو مقطع
و بعدها نضيف حبتين طمام مقطعة و نقليهم مع بعض بعدما ينضج نضيفلهم ملح و فلفل اسود و كركم
4 نرجع للمعكرونة نتركها تنضج ولما تستوي نضيفيها
ملعقتين طماطم مصبرة و ملعقة واحدة ادا كانت الكمية قليلة
بعدما تتجانس الطماطم و المعكرونة نضيفلها الخليط
نخلطهم مع بعض
و شهية طيبة
هما قدمتها بسرعة تقدرية تقطعي
حبات زيتون اخضر و تحطيهم فوقها
يعني البنة منقولكمش لما تشوفي
اولادك يقلولك زيدينا تفهمي سيدتي ,,,,,,, ههه
مع السلامة