أطيب معكرونة .....من مطبخي

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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السلام عليكم أعضاء و زوار اللمة
إن شاء الله تكونوا بخير و صحة و عافية ........



اليوم حبيت نشاركم وصفة لطهي المعكرونة
على الطريقة التركية كما قيل
الوصفة لذيذة جدا و عن تجربة هههه

هنا ‘ستعملت كمية قليلة فقط المتوفرة لدي

1 نوضع المعكرونة على النار لكن في ماء بارد و الماء يكون بحجم معين
يعني فقط بقدر ما يغطي المعكرونة

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و نضيف ملح و 4 ملاعق زيت و هنا استعملت 2 ملاعق زيت حسب الكمية
تذكروا الماء بارد مراحش يخليها تلصق و تتعجن


2 نقلي في مقلاة قليل من الثوم و بصلة مقطعة

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نضيفلها حبة فلفل أخضر حلو مقطع

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و بعدها نضيف حبتين طمام مقطعة و نقليهم مع بعض بعدما ينضج نضيفلهم ملح و فلفل اسود و كركم


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4 نرجع للمعكرونة نتركها تنضج ولما تستوي نضيفيها
ملعقتين طماطم مصبرة و ملعقة واحدة ادا كانت الكمية قليلة

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بعدما تتجانس الطماطم و المعكرونة نضيفلها الخليط

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نخلطهم مع بعض

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و شهية طيبة
هما قدمتها بسرعة تقدرية تقطعي
حبات زيتون اخضر و تحطيهم فوقها


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يعني البنة منقولكمش لما تشوفي
اولادك يقلولك زيدينا تفهمي سيدتي ,,,,,,, ههه




مع السلامة 🥴


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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله تبان تشهي يعطيك الصحة اختي
تسلم ايدك في انتظار اطباقك المميزة القادمة
دمتي
 
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