في الوقت الغير مناسب ـ أو في الوقت المناسب جدا

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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اهلي في اللمة حيااكم الله و بياكم
كثيرا ما تحدث معنا بعض الامور الغريبة
الغريبة في التوقيت و المكان فيجد المرء نفسه يكرر متأسفا
ليتني تقدمت او بكرت للحظات لفزت بالأمر او لشاهدت الحادث او لظفرت بالشيء الفلاني

معبرا عن شعوره بالحزن او الأسى على فوات امر بلحظات ففاته خيرا كثيرا او منظرا جميلا او هدفا ما

و احيانا اخرى يقع لنا امر في وقت غير مناسب فنتمنى لو تأخر او تقدم لأنه جاء في غير وقته
مثلا احدى الاخوات تكتب موضوعا و تزخرفه و تحضره فجأة يدخلوا عليها ضيااف مع مجموعة من الاطفال المشاغبين
فتأتيها غصة و تمسك دمعتها و هي في قمة الغضب و تبتسم من فوق قلبها ههههههههه للضياف
مرحبة بهم و تذهب معهم الى الصالون بعدها تتذكر انها نسية الميكرو يشتغل فتأتي مسرعة
لتكتشف انه هؤلاء الاطفال المشاغبين قد مسحوا كل موضوعها و هم يحاولون كتابة حرف الجيم من الكلافي هههههههه

و أحيانا أخرى نسبح الله بكرة و عشية لأننا تواجدنا في تلك اللحظة و في ذالك المكان
لأننا فزنا بأمر لم يكن متوقعا لا مكانا و لا زمان فسبحان الله و الحمد لله

راح اكيلكم قصة غريبة جدا جدا
في رمضان لسنة من السنوات الماضية
كانت الساعة حوالي منتصف النهار
تهيأت للذهاب الى المسجد و كنت زوجتي من السحور و هي تكرر لي نفس اللغة
أمين ما عدناش الفطور اليوم على الاقل نص رطل لحم نعملوا معاه شوربة
و انا كلما تكرر علي تلك الجملة اطوف بعقلي في حوانيت القرية و ارجع بلا لحم ليس في جيبي إلا مقدار الدنانير
ربما لا تكفي لشراء خبزة واحدة فضلا على شراء رطل أوجبة او فيلي
لم ارد على زوجتي إلا حينما وصلت الباب و قلت لها ما نظنش راح نجيب اللحم عملي اللي جا و اخلاص
حينها صرخت يا الامين والله مكان حاجة حتى الطحين بقي منه الشيء القليل

في تلك اللحظة تجمد الدم في عروقي طبعا ليس خوفا منه هههههههههه
لكن هو رمضان و صعب ان تفطر على الماء لوحده فنحن انفس بشرية و لسنا روبوتات

خرجت قاصدا المسجد و في قلبي تنهدات و في رأسي عمليات كلها وجدت علامة الضرب بعدها صفر
لما اقتربت من المسجد وجدت ان الوقت لا يزال مبكرا على صلاة الظهر
فقررت المشي و اخترت
طريقا ربما لأول مرة أسلكه
بينما انا اضرب اخماسا في اسداس مطأطيء رأسي احسب حباة الحصى و اتأمل ألونها
وقعت عيني على حزمة ملفوفة بمنديل نظيف
هممت بصرف النظر عنها ثم قلت احملها و ارى ما في داخلها
فكانت المفاجأة

التكملة راهي في أول رد
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,117
نقاط التفاعل
23,872
النقاط
2,061
فكانت المفاجأة
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اول ما وضعت يدي عليها و احسست كأنه شيء صلب
رفعته متحسسا أياه ممعنا النظر اذا كان به اذى او وسخ
فكان المنديل نظيفا و ليس عليه أي عيب
و مربوط بإحكام
سميت الله بدأت افتحه
و اول ما رأيت منه مجموعة من الاراق المتراسة فوق بعضها البعض
و انا ازيح المنديل لأٍى صورة الثور الاحمر ههههههههههه
انها مجموعة من النقود من صنف 1000 دج او المية ألف
كان الحي فارغا و لا احد فيه غيري فلم اجد حرجا في فتح المنديل كاملا
فالتفت نحو الجدار و حسبتها بسرعة
فكانت 24 ورقة أي زوج ملاين و ربع مية الف
تفقدت المكان بعيني فلم ارى شيئا او احدا او ربما كميرا كاشي ههههههههه

جلست في مكان قريب و بقيت ألاحظ
حتى جاء رجل و بقي يذهب و يرجع في مساحة 10 متر تقريبا

سألته ما بك اخي هل تفقد شيئا
فرد أي نعم في هذا المكان تقريبا ادخلت يدي في الجيب لأسحب الهاتف
لكن اعتقد انني اضعت منديلي

فضحكت و قلت ربما هو منديل عزيز عليك فأنت تبحث عنه بهته الدقة
فضحك و قال المنديل يحتوي امرا
فسألته
كم المبلغ
فنظر إلي نظرة خاطفة
و قال هل هو عندك فقلت له كم المبلغ
فقال 24 مية أي زوج ملاين و ربع مية و العلامة ان المنديل لونه كذا و كذا
فسحبت المبلغ من جيبي و اعطيته إياه
فمسك يدي و سألني ماذا تشتغل انت
فقلت له عاطل عن العمل
ثم سألني هل انت متزوج
فقلت نعم
ثم سأل هل عندل بنات فقلت نعم
ثم سأل هل تسكن مع العائلة الكبيرة ام في مسكن مستقل
فقلت اسكن في سكن مستقل
فقال لي اليوم نفطر عندك
فقلت مرحبا بيك و في قلبي نقول لوكان غير يكون يزعق راهي الحالة في الدار بح بح
تخيلوا الزوجة تقولي جيب رطل لحم و نرجع ليها بضياف كيف يكون ردها ههههههههههههه

تبسم الرجل و قال المال حلال عليك بصح رجعلي المنديل ههههههههه
ظننته يمزح مزحة غليظة
فمديت له امانته و عقلي عند زوجتي عندما ارجع ماذا ابرر لها
فقال يا اخي المال حلال عليك
فقلت له انت تمزح
فقال والله لا امزح هذا المال حلال عليك و هو زكاة مالي كنت افكر في الباب الذي سأنفقه فيه
و يبدوا ان الله ساقه إليك
فسبحان الله الذي جعل لي اسبابا لأسك ذالك الطريق في تلك اللحظة
فكان الوقت مناسبا للمكان المناسب
فتعجلت امري عند افضل محل فاشتريك كل مصروفي
و عند الخضار اخترت افضلها و اشهاها
و عند الجزار داند بحاله طبعا مريش و ليس بريشه ههههههههه
مع كيس طحين
و كيلو زلابية و بعضا من قلب اللوز
و فاردو مشروبات غازية
و لما دخلت على زوجتي بكل ذالك و تلك
احترت و تعجبت و فرحت و كادت تزغرت
و بدأت بفتح الساشيات و هن في قمة الفرح خصوصا لما فتحت الزلابية و قلب اللوز
اما زوجتي فادهشها حجم الداند هههههههههههه
و هي تسأل من اين كل هذا
فقلت له باب الله لا يغلق و لن يغلق
و رأيتها ما بقي من مال يكفي لشراء البسة العيد للبنتين
و قصصت لها القصة
و كانت لنا درسا عمليا
ان نتوكل في رزقنا على الله و حتى لو لم تكن هناك اسباب


و انتم ما في جعبتكم عن التوقيت المناسب او الغير مناسب
 
آخر تعديل:
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
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والله صدقت يمناك الرزق بيد ربي او احنا برك الي نقلقوا روحنا على شيء مقدر من عند ربي سبحانوا
والله درك عقلي مشوش لم اتذكر شيء لانوا مو وقت مناسب لي ههههه لي عودة باذن الله
 
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