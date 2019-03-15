4- كيف نحضر الدرس الذي لم يشرحه المعلم ؟ (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا رابع موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : كيف نحضر الدرس الذي لم يشرحه المعلم ؟
كيف نحضّر الدرس الذي لم يشرحه المعلم؟
1- حاول أن تتعرف على الموضوع قبل الذهاب للصف . كيف ذلك؟:
- افتح كتابك و اقرأ عنوان الدرس و الأهداف المرجوّة من الدرس إن كانت مكتوبة في بدايته.
- اقرأ العناوين الرئيسية و الفرعية.
- اقرأ الأسئلة المطروحة في نهاية الدرس.
- اقرأ المقدمة و الخاتمة.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخط سميك.
- انظر الى الصور الإيضاحية و الرسوم البيانية، و اقرأ الملاحظات المكتوبة عندها.
2- اقرأ الدرس مرّة واحدة و بشكل سريع:
• لا تهتم إذا لم تفهم بعض النقاط أو معظمها
• الهدف هنا ليس الفهم بل تحفيز الدماغ :
1 - لتلقّي الدرس في غرفة الصف.
2- لملء الدماغ بالاستفسارات و الفضول للفهم ،هذا يساعدك على فهم ما يقوله المعلّم بشكل أسرع لأنّ لديك السؤال و لديه الإجابة.
• يساعدك ذلك على التركيز لأنّ لديك الفضول لمعرفة الإجابة عن تساؤلاتك.
• يجعلك ذلك قادرا على تحديد النقاط التي لم تفهمها جيّدا فتسأل عنها و تشارك في النقاش و هذا في حدّ ذاته يجعل من تعلّمك أكثر فاعلية.
تذكّر هذه المقولة:
أسمع أنسى
أقرأ أتذكر
أشارك أتعلم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا رابع موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : كيف نحضر الدرس الذي لم يشرحه المعلم ؟
كيف نحضّر الدرس الذي لم يشرحه المعلم؟
1- حاول أن تتعرف على الموضوع قبل الذهاب للصف . كيف ذلك؟:
- افتح كتابك و اقرأ عنوان الدرس و الأهداف المرجوّة من الدرس إن كانت مكتوبة في بدايته.
- اقرأ العناوين الرئيسية و الفرعية.
- اقرأ الأسئلة المطروحة في نهاية الدرس.
- اقرأ المقدمة و الخاتمة.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخط سميك.
- انظر الى الصور الإيضاحية و الرسوم البيانية، و اقرأ الملاحظات المكتوبة عندها.
2- اقرأ الدرس مرّة واحدة و بشكل سريع:
• لا تهتم إذا لم تفهم بعض النقاط أو معظمها
• الهدف هنا ليس الفهم بل تحفيز الدماغ :
1 - لتلقّي الدرس في غرفة الصف.
2- لملء الدماغ بالاستفسارات و الفضول للفهم ،هذا يساعدك على فهم ما يقوله المعلّم بشكل أسرع لأنّ لديك السؤال و لديه الإجابة.
• يساعدك ذلك على التركيز لأنّ لديك الفضول لمعرفة الإجابة عن تساؤلاتك.
• يجعلك ذلك قادرا على تحديد النقاط التي لم تفهمها جيّدا فتسأل عنها و تشارك في النقاش و هذا في حدّ ذاته يجعل من تعلّمك أكثر فاعلية.
تذكّر هذه المقولة:
أسمع أنسى
أقرأ أتذكر
أشارك أتعلم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه