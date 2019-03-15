4- كيف نحضر الدرس الذي لم يشرحه المعلم ؟ (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا رابع موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : كيف نحضر الدرس الذي لم يشرحه المعلم ؟



كيف نحضّر الدرس الذي لم يشرحه المعلم؟



1- حاول أن تتعرف على الموضوع قبل الذهاب للصف . كيف ذلك؟:



- افتح كتابك و اقرأ عنوان الدرس و الأهداف المرجوّة من الدرس إن كانت مكتوبة في بدايته.



- اقرأ العناوين الرئيسية و الفرعية.



- اقرأ الأسئلة المطروحة في نهاية الدرس.



- اقرأ المقدمة و الخاتمة.



- اقرأ الكلمات المكتوبة بخط سميك.



- انظر الى الصور الإيضاحية و الرسوم البيانية، و اقرأ الملاحظات المكتوبة عندها.



2- اقرأ الدرس مرّة واحدة و بشكل سريع:



• لا تهتم إذا لم تفهم بعض النقاط أو معظمها



• الهدف هنا ليس الفهم بل تحفيز الدماغ :

1 - لتلقّي الدرس في غرفة الصف.

2- لملء الدماغ بالاستفسارات و الفضول للفهم ،هذا يساعدك على فهم ما يقوله المعلّم بشكل أسرع لأنّ لديك السؤال و لديه الإجابة.



• يساعدك ذلك على التركيز لأنّ لديك الفضول لمعرفة الإجابة عن تساؤلاتك.



• يجعلك ذلك قادرا على تحديد النقاط التي لم تفهمها جيّدا فتسأل عنها و تشارك في النقاش و هذا في حدّ ذاته يجعل من تعلّمك أكثر فاعلية.



تذكّر هذه المقولة:



أسمع أنسى

أقرأ أتذكر

أشارك أتعلم



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​