10- فن الدراسة، نصائح عملية (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا عاشر موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : فن الدراسة، نصائح عملية





كيف تـدرس؟

نصائـح عمليـة



تمهيد:



يشكو الكثير من الطلاب من أنَّهم ينكبون على كتبهم اناء اليل و أطراف النهار... ثم لا يخرجون من ذلك الجُهدِ المُضني، إلا بمحصولٍ تافه.....و بعضهم يصرّح بأنه لا يكاد يتمُّ آخرَ البحث،إلا ويكون قد نَسِيَ أوَّلَه.....الى قائل يقول أنَّه يذودُ عن نفسه الكسلَ ذوداً، ويحملها على الدرس والمطالعة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .......بَيْدَ أنَّه لا يكاد يستقرُّ في مكانه، حتى يغشاه النعاس، ويجد في نفسه عزوفاً شديداً عن العلم والكتاب، ثم لا يلبثُ أن يغلقَ كتابه، وينصرف إلى شأنٍ آخرَ من شؤونه.



إلى هؤلاء الطلاب الذين يجهلون كيفية الدراسة والمذاكرة، نورد لهم هنا بعض النصائح التالية:



1- هيىء لنفسك، كي تدرس، جواً مريحاً:

غرفة مرتبة، إضاءة مناسبة، تهوية جيدة...



2- لا تسمح بإزعاجك:

انعزل في غرفتك ونبّه من حولك إنك مشغول لمدة كذا من الوقت وغير مستعدّ للرد على أية مكالمة هاتفية.



3- ابدأ بإلقاء نظرة عامة على الدرس وكوّن فكرة عامة عن أجزائه المختلفة.



4- انتقل بعدها إلى دراسة الأجزاء جزءاً جزءاً واحرص على الفهم.



5- لا تلجأ إلى الحفظ عن ظهر قلب "البصم"

إن هذا النوع من الحفظ مضر جداً والنسيان أسرع إليه من غيره.



6- كرّر ما تريد حفظه بصوت عال وانسخ القواعد والأرقام

تسهل حفظ النص وترسخه في الذهن.



7- لا تتردّد في استعمال الألوان لتسطير ولإبراز القواعد الأساسية.



8- استخدم بعض الحيل والطرق المساعدة للذاكرة.



9- اربط الدرس الجديد بالدرس القديم واكتشف ما بينهما من علاقات.



10- ركّز أثناء الدرس وقاوم شرود الذهن



11- التسميع الذاتي بين الحين والآخر دون النظر إلى النص أو موضوع الدراسة

يساعد على تركيز المادة الدراسية في الذهن.



12- نوّع المواد فالتنويع يجنبك التعب.



13- تنظيم الدراسة بحيث توضع المادة الصعبة والأقل متعة بالنسبة اليك في الوقت الذي تكون قادرا فيه على التركيز بسهولة.



14- اترك أوقاتاً للراحة بين فترات الدرس

واعلم أن عدة استراحات قصيرة أفضل للدماغ من استراحة واحدة طويلة.



<<====== و تــذكــرأن ======>>

هناك شرط أساسي تتوقف عليه الدراسة النافعة، وهو وجود البواعث المتمثلة في الرغبة الملحة في التعليم والإنجاز.





تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​