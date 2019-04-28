11- شروط التعلم الجيد (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,855
نقاط التفاعل
26,544
النقاط
1,656
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب

بعنوان : شروط التعلم الجيد

شــروط التعلـم الجيــد

1 - الرغبـة أو الحـافـز
الحافز يعني امتلاك رغبة في فعل شيْ ما . يقال أن لديـك حافزاً للدرس إذا كنت ترغب وتهتم فعلاً في تحصيله .

2 - التـركـيــز
نعني بذلك توجيه انتباهك الكلي أي كل مجهودك الذهني واهتمامك إلى المادة التي تحاول أن تتعلمها .

3 - التفـاعـل
يعنـي أن تفكر فيمـا تقـرأ .

4 - التنظيـم
لن تستطيع تعلّم مادة بفاعلية بمجرد حفظ المعلومات المتعلقة بها عن ظهر غيب .
قبل استعمال المعلومات التي قد تعلمتها عليك أن تعتني بتنظيمها بشكل متناسق يبين الهيكل العام والصورة المتكاملة لها .
تذكـر كم من السهل ترتيب أحجية الصورة المتقطعة إذا رأيت الصورة المتكاملة أولاً .

5 - الإدراك
يعني تفهم ما تقرأ واستيعاب المبدأ موضوع الدرس .

6 - المراجعـة
ضرورية للتعلم لكنها وحدها لا تضمن التعلم .
قد تراجع المادة خمساً وعشرين مرة من دون تعلمها .
من أجل أن تفيدك المراجعة عليك أن تطبق قواعد : الحافز، التركيز،التفاعل، التنظيم والإدراك .
فقط عندما تأخذ هذه العوامل دورها ينتج عن المراجعة تعلماً
جيـداً .

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top