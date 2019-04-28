11- شروط التعلم الجيد (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : شروط التعلم الجيد



شــروط التعلـم الجيــد



1 - الرغبـة أو الحـافـز

الحافز يعني امتلاك رغبة في فعل شيْ ما . يقال أن لديـك حافزاً للدرس إذا كنت ترغب وتهتم فعلاً في تحصيله .



2 - التـركـيــز

نعني بذلك توجيه انتباهك الكلي أي كل مجهودك الذهني واهتمامك إلى المادة التي تحاول أن تتعلمها .



3 - التفـاعـل

يعنـي أن تفكر فيمـا تقـرأ .



4 - التنظيـم

لن تستطيع تعلّم مادة بفاعلية بمجرد حفظ المعلومات المتعلقة بها عن ظهر غيب .

قبل استعمال المعلومات التي قد تعلمتها عليك أن تعتني بتنظيمها بشكل متناسق يبين الهيكل العام والصورة المتكاملة لها .

تذكـر كم من السهل ترتيب أحجية الصورة المتقطعة إذا رأيت الصورة المتكاملة أولاً .



5 - الإدراك

يعني تفهم ما تقرأ واستيعاب المبدأ موضوع الدرس .



6 - المراجعـة

ضرورية للتعلم لكنها وحدها لا تضمن التعلم .

قد تراجع المادة خمساً وعشرين مرة من دون تعلمها .

من أجل أن تفيدك المراجعة عليك أن تطبق قواعد : الحافز، التركيز،التفاعل، التنظيم والإدراك .

فقط عندما تأخذ هذه العوامل دورها ينتج عن المراجعة تعلماً

جيـداً .



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​