11- شروط التعلم الجيد (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : شروط التعلم الجيد
شــروط التعلـم الجيــد
1 - الرغبـة أو الحـافـز
الحافز يعني امتلاك رغبة في فعل شيْ ما . يقال أن لديـك حافزاً للدرس إذا كنت ترغب وتهتم فعلاً في تحصيله .
2 - التـركـيــز
نعني بذلك توجيه انتباهك الكلي أي كل مجهودك الذهني واهتمامك إلى المادة التي تحاول أن تتعلمها .
3 - التفـاعـل
يعنـي أن تفكر فيمـا تقـرأ .
4 - التنظيـم
لن تستطيع تعلّم مادة بفاعلية بمجرد حفظ المعلومات المتعلقة بها عن ظهر غيب .
قبل استعمال المعلومات التي قد تعلمتها عليك أن تعتني بتنظيمها بشكل متناسق يبين الهيكل العام والصورة المتكاملة لها .
تذكـر كم من السهل ترتيب أحجية الصورة المتقطعة إذا رأيت الصورة المتكاملة أولاً .
5 - الإدراك
يعني تفهم ما تقرأ واستيعاب المبدأ موضوع الدرس .
6 - المراجعـة
ضرورية للتعلم لكنها وحدها لا تضمن التعلم .
قد تراجع المادة خمساً وعشرين مرة من دون تعلمها .
من أجل أن تفيدك المراجعة عليك أن تطبق قواعد : الحافز، التركيز،التفاعل، التنظيم والإدراك .
فقط عندما تأخذ هذه العوامل دورها ينتج عن المراجعة تعلماً
جيـداً .
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : شروط التعلم الجيد
شــروط التعلـم الجيــد
1 - الرغبـة أو الحـافـز
الحافز يعني امتلاك رغبة في فعل شيْ ما . يقال أن لديـك حافزاً للدرس إذا كنت ترغب وتهتم فعلاً في تحصيله .
2 - التـركـيــز
نعني بذلك توجيه انتباهك الكلي أي كل مجهودك الذهني واهتمامك إلى المادة التي تحاول أن تتعلمها .
3 - التفـاعـل
يعنـي أن تفكر فيمـا تقـرأ .
4 - التنظيـم
لن تستطيع تعلّم مادة بفاعلية بمجرد حفظ المعلومات المتعلقة بها عن ظهر غيب .
قبل استعمال المعلومات التي قد تعلمتها عليك أن تعتني بتنظيمها بشكل متناسق يبين الهيكل العام والصورة المتكاملة لها .
تذكـر كم من السهل ترتيب أحجية الصورة المتقطعة إذا رأيت الصورة المتكاملة أولاً .
5 - الإدراك
يعني تفهم ما تقرأ واستيعاب المبدأ موضوع الدرس .
6 - المراجعـة
ضرورية للتعلم لكنها وحدها لا تضمن التعلم .
قد تراجع المادة خمساً وعشرين مرة من دون تعلمها .
من أجل أن تفيدك المراجعة عليك أن تطبق قواعد : الحافز، التركيز،التفاعل، التنظيم والإدراك .
فقط عندما تأخذ هذه العوامل دورها ينتج عن المراجعة تعلماً
جيـداً .
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه