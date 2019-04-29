17- كيف تجيب على أسئلة الامتحان (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : كيف تجيب على أسئلة الامتحان



كيف تجيب على اسئلة الامتحان

بناء على استشارات وردت من ابنائنا عن كيفية الاجابة على اسئلة الامتحان

اليكم بعض النصائح.





1- كن مستريحا هادئا واثقا من نفسك.



2-إقرأ ورقة الأسئلة كلّها و فكّر في كل سؤال مدّة كافية.



3- إبدأ بأسهل الأسئلة ثمّ الذي يليه سهولة و هكذا . و اقرأ السؤال بعناية قبل البدء بالإجابة عنه.



4- دوّن عناصر موجزة للإجابة تكون بمثابة "كروكي" أي مخطّط للأفكار الأساسية.



5- وزّع وقت الإجابة على الأسئلة.



6- الاهتمام بالترتيب و الخط.



7- راجع الإجابات بعد الانتهاء منها و غيّر ما ترى لازما لتغييره. لذلك خصّص و لو 10 دقائق بعد الانتهاء من الإجابة تقضيها في مراجعة ما كتبته و تنظيمه.



8- إذا انتهيت من الإجابة،ابق ملتصقا بكرسيك الى حين نهاية الوقت .قد يحدث أن يقفز الى ذهنك في الدقيقة الأخيرة فكرة ما تسدي لورقتك علامة إضافية.



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​