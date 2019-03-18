لغز مشفر غير مسجل (13) من sami44

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم هو الثالث عشر في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن
الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون
الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه
ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................
وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة
وجعلما النقاط بين السطور مساعدة لاصحاب الهواتف للتفريق بين سطر واخر
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
للامانة العقدة موجودة في السطر
1 15 1 12 11 . 16 14 . 21 10 1 .16 14 4 . 13 12 1 1 11 22 . 1 12 20 8 13 22 . 13 16 20 6 17 .
.......
13 15 13 22 . 4 19 10 19 22 . 6 . 17 10 . 1 12 16 1 12 13 .21 5 10 20 22 .
.......
1 8 22 20 1 19 . 3 12 10 12 . 12 12 3 15 13 . 1 12 16 12 10 12 .
.............................
1 15 13 5 . 13 16 20 6 17 .6 . 16 14 4 14 1 . 13 1 1 12 6 17 .
.....................................................
1 24 20 5 . 15 3 14 . 15 10 1. 1 12 18 10 22 . 6 . 1 6 12 5 . 12 12 13 12 11 . 1 15 1 15 .
....................................................................................
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لغز اليوم هو الثالث عشر في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن
الاحرف الابجدية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون
الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الابجدية المتعارف عليه
ا.ب. ج .د .ه.و.ز ...................
وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة
وجعلما النقاط بين السطور مساعدة لاصحاب الهواتف للتفريق بين سطر واخر
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
للامانة العقدة موجودة في السطر
الثالث
1 15 1 12 11 . 16 14 . 21 10 1 .16 14 4 . 13 12 1 1 11 22 . 1 12 20 8 13 22 . 13 16 20 6 17 .
.......
13 15 13 22 . 4 19 10 19 22 . 6 . 17 10 . 1 12 16 1 12 13 .21 5 10 20 22 .
.......
1 8 22 20 1 19 . 3 12 10 12 . 12 12 3 15 13 . 1 12 16 12 10 12 .
.............................
1 15 13 5 . 13 16 20 6 17 .6 . 16 14 4 14 1 . 13 1 1 12 6 17 .
.....................................................
1 24 20 5 . 15 3 14 . 15 10 1. 1 12 18 10 22 . 6 . 1 6 12 5 . 12 12 13 12 11 . 1 15 1 15 .
....................................................................................
من اخوكم sami44
بالتوفيق