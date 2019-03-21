تفلسف الحمار فمات جوعا

يحكى ان فلاحا كان له حصان و حمار

و كان يعطي للحصان من أجود الشعير و منتقاه و من عذب الماء و ابرده

أما الحمار فياكل من قتات الأرض و من نخالة في أفضل الحال و يشرب من الماجن



فقرر الحمار ان يدخل في إضراب عن الاكل لكي يجعل الفلاح يكون عادلا

و يعطيه كمثل الحصان شعيرا و عذبا نقيا



فلما دخل عليه الفلاح وجد ان الحمار لم يأكل شيئا و لم يشرب

فسأله عن السبب فأجابه أريد مساوات بيني و بين الحصان



فضحك الفلاح حتى سقط و رد عليه

ما أقدمه لك كله إمنان مني لك و لست مجبرا على ذالك

لأني لا احتاجك من الأصل لا شكلك جميل و لا صوتك و لا فالك



و تركه بلا أكل حتى مات الحمار لأنه حمار و لا يعرف كيف يفكر



يحدث و انت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي

و بعض القنوات المحلية و العالمية و أحيانا اخرى و حتى انت في الشارع تمشي

او في المسجد تصلي خاشعا لربك مستغفرا لذنبك او داعيا لأهلك و احبابك



ليقطع عنك هذا الهدوء و الطمأنينة أناس بأفكار خارقة للعادة من شدة الغباء



مثلا يقول قائل

أنا أتوقع ان الميكانيسيا نكاز راح يكون أردوغان الجزاير

و يقول آخر ان شكيب خليل هو من سيجعل البترول يصل ألى أكثر من 200 دولار

و تجد زاهدا يتصل بقناة عالمية ليسأل عن فرائض الوضوء

و يقول قصاصا آخرا ان أباهريرة كان كذابا و ان كتابه لا يوثق فيه

و تجد إماما كله بدع و لما يصعد المنبر يسب البدع و أهلها

و تجد رياضيا يقول لك أن ماجر كان سيفوز بكأس إفريقيا لو تركوه مدربا

و تجد شابا ينكت في العزاء او في الجنازة

و بعض المتفيقهين أنت تقول له قال الله و قال رسول الله و هو يقول لك قال فلان و يقول علان





يعني بعض الأفكار لا أعرف كيف أصحابها يفكرون