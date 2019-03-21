تفلسف الحمار فمات جوعا

الامين محمد

الامين محمد

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يحكى ان فلاحا كان له حصان و حمار
و كان يعطي للحصان من أجود الشعير و منتقاه و من عذب الماء و ابرده
أما الحمار فياكل من قتات الأرض و من نخالة في أفضل الحال و يشرب من الماجن

فقرر الحمار ان يدخل في إضراب عن الاكل لكي يجعل الفلاح يكون عادلا
و يعطيه كمثل الحصان شعيرا و عذبا نقيا

فلما دخل عليه الفلاح وجد ان الحمار لم يأكل شيئا و لم يشرب
فسأله عن السبب فأجابه أريد مساوات بيني و بين الحصان

فضحك الفلاح حتى سقط و رد عليه
ما أقدمه لك كله إمنان مني لك و لست مجبرا على ذالك
لأني لا احتاجك من الأصل لا شكلك جميل و لا صوتك و لا فالك

و تركه بلا أكل حتى مات الحمار لأنه حمار و لا يعرف كيف يفكر

يحدث و انت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي
و بعض القنوات المحلية و العالمية و أحيانا اخرى و حتى انت في الشارع تمشي
او في المسجد تصلي خاشعا لربك مستغفرا لذنبك او داعيا لأهلك و احبابك

ليقطع عنك هذا الهدوء و الطمأنينة أناس بأفكار خارقة للعادة من شدة الغباء

مثلا يقول قائل
أنا أتوقع ان الميكانيسيا نكاز راح يكون أردوغان الجزاير
و يقول آخر ان شكيب خليل هو من سيجعل البترول يصل ألى أكثر من 200 دولار
و تجد زاهدا يتصل بقناة عالمية ليسأل عن فرائض الوضوء
و يقول قصاصا آخرا ان أباهريرة كان كذابا و ان كتابه لا يوثق فيه
و تجد إماما كله بدع و لما يصعد المنبر يسب البدع و أهلها
و تجد رياضيا يقول لك أن ماجر كان سيفوز بكأس إفريقيا لو تركوه مدربا
و تجد شابا ينكت في العزاء او في الجنازة
و بعض المتفيقهين أنت تقول له قال الله و قال رسول الله و هو يقول لك قال فلان و يقول علان


يعني بعض الأفكار لا أعرف كيف أصحابها يفكرون
 
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طرح مميز يا زعيم
رأيي ما نقدرش نعطيه في ا الموضوع خصوصا ان الحيوان المحـGـــور "الحمار" مذكور فيه ههه
للأسف تجد البعض ليس له منهج و لا اسس للحوار و النقاش و بالتالي يصعب الدخول معهم في نقاشات و تكتفي بالاستماع لهم و عدم الرد
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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والله وضعت اليد على الجرح المفتوح
هذا الامر اصادفه كثيرا في يومياتي وقصة الحمار اكرمكم الله فيها عبرة لمن يعتبر
لكن اكثر ما يورقني لما اناقش شخصا و لا يجيبني وان اجاب كان كلامه مقتضبا وغير مفهوم وان واصلت النقاش شعر يالضغط وانسحب
انا والعياذ بالله من كلمة انا اريد الوصول بالنقاش الى النهاية والخروج بنتيجة لكن كثيرا ما ينسحب مناقشي ويتركني اعض شفتاي
اما بخصوص الافكار الفوضوية التي تقصدها
اتعرف اهي محمد مقولة( gالو) اي قالو
كل الافكار الفوضوية تأتي من هنا
راهم قالو بوتفليقة مات وهو حتى واحد ما شافو
قالو نكاز للميكايسيا رايح يولي اردوغان سمعها من عند واحد فايسبوكي
راهم قالو قالو كائن فضاىي طاح في الصحراء
راهم قالو القرضاوي حلل المسيرات وهو لا يعرف عن القرضاوي الا الاسم
راهم قالو. وراهم قالو .........
وبالتالي الشعب عايش بالاشاعة ومنها يختلق افكار ونقاشات عقيمة
لكن الحمار مات والحصان لقى روحو ومازلنا نقولو (gالو)
لي عودة اخي
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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قال sami44:
ويتركني اعض شفتاي
إضغط للتوسيع...
كلشي الا شفتاك سي سامي و الشوربة تاع رمضان و الحريرة... كيفاه نديرو معاها

المشكل كما قلت في كلمة "قالو"
و هذه الاشاعات سببها عدة نقاط من بينها "الامانة" في نقل المعلومة و عدم (التحري) عن مصدر المعلومة.

الفيديو التالي يوضح كيف بدأت المعلومة من اول شخص و كيف وصلت لآخر شخص
https://www.facebook.com/video.php?v=247171882893176
 
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