6- التركيز (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا سادس موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : التركيز



تركيز الانتباه في الصف



1/قبل الحصة ،

راجع مذكرات الحصة السابقة واقرأ فصول الكتاب أو (العناوين الرئيسية والفرعية) المتعلقة بالحصة



2/تجنب إزعاج الطلبة وشرود الذهن،

وذلك من خلال الجلوس في مقدمة الصف والتركيز على المدرس والاستماع له وكتابة الملاحظات.



3/ابدي مظهر الاهتمام بالدرس عبر التعابير الوجهية وتحريض نفسك على الاندماج في الموضوع.



4/أكتب ملاحظات جيدة.



5/اسأل المدرس لتوضيح ما غمض عليك، أو ناقشه أثناء الحصة.

تذكر دائماً أن طرح سؤال أو أسئلة أثناء النقاش لا يقل أهمية عن إبداء رأي ما،فهو يظهر أنك تريد أ ن تفهم الآخرين وأن يفهموك هم بدورهم.



6/شارك وأدلي برأيك في الصف، قدم مساهمتك باختصار,

إذا كان لديك معلومات إضافية أو أسئلة أخرى فسيأخذها الآخرون بالاعتبار.



7/أصغ أولاً واسمع وجهات نظر الآخرين , ثم اطرح وجهة نظرك.



8/أظهر الصراحة والقدرة على المحاورة , ومناقشة أراء الآخرين سواء أكانت موافقة أو معارضة لرأيك إن هذا يجعلك تسجل نقاطاً لصالحك عند أستاذك.



9/احترم وجهات نظر الآخرين واطلب أن تحترم وجهة نظرك بالمقابل.

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تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​