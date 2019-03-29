6- التركيز (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا سادس موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : التركيز
تركيز الانتباه في الصف
1/قبل الحصة ،
راجع مذكرات الحصة السابقة واقرأ فصول الكتاب أو (العناوين الرئيسية والفرعية) المتعلقة بالحصة
2/تجنب إزعاج الطلبة وشرود الذهن،
وذلك من خلال الجلوس في مقدمة الصف والتركيز على المدرس والاستماع له وكتابة الملاحظات.
3/ابدي مظهر الاهتمام بالدرس عبر التعابير الوجهية وتحريض نفسك على الاندماج في الموضوع.
4/أكتب ملاحظات جيدة.
5/اسأل المدرس لتوضيح ما غمض عليك، أو ناقشه أثناء الحصة.
تذكر دائماً أن طرح سؤال أو أسئلة أثناء النقاش لا يقل أهمية عن إبداء رأي ما،فهو يظهر أنك تريد أ ن تفهم الآخرين وأن يفهموك هم بدورهم.
6/شارك وأدلي برأيك في الصف، قدم مساهمتك باختصار,
إذا كان لديك معلومات إضافية أو أسئلة أخرى فسيأخذها الآخرون بالاعتبار.
7/أصغ أولاً واسمع وجهات نظر الآخرين , ثم اطرح وجهة نظرك.
8/أظهر الصراحة والقدرة على المحاورة , ومناقشة أراء الآخرين سواء أكانت موافقة أو معارضة لرأيك إن هذا يجعلك تسجل نقاطاً لصالحك عند أستاذك.
9/احترم وجهات نظر الآخرين واطلب أن تحترم وجهة نظرك بالمقابل.
..................................................
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا سادس موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : التركيز
تركيز الانتباه في الصف
1/قبل الحصة ،
راجع مذكرات الحصة السابقة واقرأ فصول الكتاب أو (العناوين الرئيسية والفرعية) المتعلقة بالحصة
2/تجنب إزعاج الطلبة وشرود الذهن،
وذلك من خلال الجلوس في مقدمة الصف والتركيز على المدرس والاستماع له وكتابة الملاحظات.
3/ابدي مظهر الاهتمام بالدرس عبر التعابير الوجهية وتحريض نفسك على الاندماج في الموضوع.
4/أكتب ملاحظات جيدة.
5/اسأل المدرس لتوضيح ما غمض عليك، أو ناقشه أثناء الحصة.
تذكر دائماً أن طرح سؤال أو أسئلة أثناء النقاش لا يقل أهمية عن إبداء رأي ما،فهو يظهر أنك تريد أ ن تفهم الآخرين وأن يفهموك هم بدورهم.
6/شارك وأدلي برأيك في الصف، قدم مساهمتك باختصار,
إذا كان لديك معلومات إضافية أو أسئلة أخرى فسيأخذها الآخرون بالاعتبار.
7/أصغ أولاً واسمع وجهات نظر الآخرين , ثم اطرح وجهة نظرك.
8/أظهر الصراحة والقدرة على المحاورة , ومناقشة أراء الآخرين سواء أكانت موافقة أو معارضة لرأيك إن هذا يجعلك تسجل نقاطاً لصالحك عند أستاذك.
9/احترم وجهات نظر الآخرين واطلب أن تحترم وجهة نظرك بالمقابل.
..................................................
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه