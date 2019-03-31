كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين

أفضل 5 ماسكات لإزالة الهالات السوداء تحت العين في أسبوع

إزالة الهالات السوداء في أسبوع عبر ماسك الخيار والليمون:

وصفة إزالة الهالات السودات تحت العين بسرعة

ماسك للقضاء على الهالات السوداء بسرعة من الخيار والبطاطا

وصفة الطماطم والليمون لعلاج الهالات تحت العين بشكل نهائي

وصفة العسل وفيتامينE وزيت اللوز لإزالة الهالات السوداء في أسبوع

جاء الصيف وبدأ يحمل معه الحفلات والسهرات ولأنك تحبين الإطلالة المتكاملة فلا بد أنك تبحثين عن ماسكات طبيعية من أجل، وبدورنا جمعنا لك أفضل الماسكات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء، ثابري عليها بشكل يومي وسوف تجدين فرقاً شاسعاً بعد أسبوع.نقدم لك أفضل 5 وصفات طبيعية سوف تخلصك من الهالات السوداء خلال أسبوع، داومي عليها وستنبهرين بالنتيجة.قومي بتقشير حبة من الخيار العضوي واعصريها في الخلاط وصفيها، ومن ثم أضيفي ملعقتين من عصير الليمون الطازج وامزجيهم جيداً، ومن ثم اغمسي قطنة بهذا الخليط ودلكي بها منطقة تحت العين لمدة 5 دقائق ومن ثم اغمسيها مرة أخرى واتركيها 15 دقيقة. نصيحة جوهرية لزيادة فعالية هذه الوصفة: لا تنامي أقل من 7 ساعات في اليوم.قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من عصير الأناناس مع ملعقة صغيرة من الكركم المكون المفتح للبشرة لتحصلي على مزيج متجانس ومن ثم وزعيه حول العينين، واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اشطفي وجهك بالماء الفاتر، نصيحة جوهرية لزيادة فعالية الوصفة: قومي بشرب كمية كبيرة من الماء بشكل يومي لتخليص جسمك من السموم وزيادة نضارة البشرة.اقرئي أيضاً: حان وقت التغيير: إليك العادات اليومية للتخفيف من الهالات السوداءكل ما تحتاجينه هو سلق نصف حبة من البطاطا ومن ثم خلطها في الخلاط وإضافة نصف حبة خيار مقشرة، قومي بخلط المكونات جيداً لتحصلي على خليط متجانس، وزعي هذه الخلطة على منطقة ما حول العينين لمدة 20 دقيقة ومن ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.تحتاجين لتحضير هذه الوصفة إلى مزج ملعقة من عصير الطماطم مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ومن ثم قومي بتوزيع الخليط على الهالات السوداء واتركيه لمدة 10 دقائق. ومن ثم اشطفي وجهك بالماء. نصيحة جوهرية لزيادة فعالية الوصفة قومي بشرب عصير الطماطم الذي يمنحك بشرة نضرة ووقاية طبيعية من الشمس.من أجل تحضير هذه الوصفة قومي بإفراغ محتويات حبة من كبسولة من فيتامين E المفيد للبشرة، ثم امزجيها مع 5 قطرات من زيت اللوز ونصف ملعقة من عسل النحل الطبيعي العضوي، وبعدها قومي بتدليك المنطقة حول العينين بالمزيج يومياً قبل الذهاب إلى النوم. نصيحة جوهرية لزيادة فعالية الوصفة: أكثري من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K.اختاري إحدى هذه الوصفات المنزلية لتتخلصي من الهالات السوداء في ظرف أسبوع، لاتترددي بتطبيقها فالنتيجة مذهلة! وشاركينا تجربتك بالتعليق والصور.