كيف تتخلص من رائحة العرق

تعد رائحة العرق من المظاهر المزعجة والسيئة والّتي يعاني منها معظم الناس، حيث ينتج العرق عن عمليّة ‏التخلص ‏من الإفرازات الجسميّة والتي تتكوّن بشكل أساسي من المركبات الكيمائية والماء والأملاح، كما تنتج ‏عنها ‏الرائحة الكريهة من خلال اختلاطها بالبكتيريا، وسوف نتناول الحديث عن كيفية إزالة رائحة ‏العرق بطرق صحية.



1- التخلص من رائحة العرق بالليمون:

يعد الليمون من المكونات التي تساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة، حيث إن الليمون يحتوي على الخواص الحمضية التي لها دور في التقليل من مستوى الرقم الهيدروجيني للبشرة.

قم بإحضار ليمونة ويتم تقطيعها إلى نصفين وتفرك على المنطقة المصابة بالعرق خاصة تحت الإبطين وتترك حتى تجف ويتم شطف المنطقة بالماء الفاتر، إن كانت البشرة حساسة عليك بتخفيف الليمون بالقليل من الماء.

2- التخلص من رائحة العرق بخل التفاح:

يعد خل التفاح من المكونات التي تساعد على التخلص من البكتريا المسببة لرائحة العرق الكريهة.

عليك استخدام القليل من خل التفاح من خلال (تبلل قطعة من القطن به، ويتم وضعه تحت الإبطين وتركه لمدة 5 دقائق ثم يتم شطفه بالماء الفاتر).

3- صودا الخبز للتخلص من رائحة العرق

تساعد صودا الخبز على التخلص من الرطوبة الزائدة بالبشرة؛ ما يساعد على امتصاص العرق والتقليل من الرائحة الكريهة.

تخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبير من عصير الليمون، ويتم وضع الخليط على الأماكن المصابة بالتعرق وتترك لمدة 10 دقائق وتغسل بالماء الفاتر.

4- التخلص من العرق باستخدام زيت شجر الشاي

زيت شجر الشاي من أفضل الزيوت المطهرة التي تساعد في القضاء على البكتيريا والجراثيم المسببة لرائحة العرق الكريهة.

عليك بخلط قطرات من زيت شجر الشاي إلى 2 ملعقة من الماء، ويتم استخدامه للتخلص من رائحة العرق الكريهة.