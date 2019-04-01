هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون مشاكل

N

nouri-power

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 مارس 2019
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السلام عليكم

هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون أن يتم إيقافها من طرف بنك بايسيرا

مع العلم أن هذا البنك لا يقبل تحويل الأموال مباشرة من مواقع ( مشكوك في أمرها بالنسبة له )

يقوم بذلك بتجميد الحساب أو إلغائه نهائيا وتلك الكارثة

فهل من مجرب ؟
 
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