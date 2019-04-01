هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون مشاكل

السلام عليكم



هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون أن يتم إيقافها من طرف بنك بايسيرا



مع العلم أن هذا البنك لا يقبل تحويل الأموال مباشرة من مواقع ( مشكوك في أمرها بالنسبة له )



يقوم بذلك بتجميد الحساب أو إلغائه نهائيا وتلك الكارثة



فهل من مجرب ؟