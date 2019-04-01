هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون مشاكل

nouri-power
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السلام عليكم
هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون أن يتم إيقافها من طرف بنك بايسيرا
مع العلم أن هذا البنك لا يقبل تحويل الأموال مباشرة من مواقع ( مشكوك في أمرها بالنسبة له )
يقوم بذلك بتجميد الحساب أو إلغائه نهائيا وتلك الكارثة
فهل من مجرب ؟
هل يمكن ربط بطاقة بايسيرا في موقع سكريل دون أن يتم إيقافها من طرف بنك بايسيرا
مع العلم أن هذا البنك لا يقبل تحويل الأموال مباشرة من مواقع ( مشكوك في أمرها بالنسبة له )
يقوم بذلك بتجميد الحساب أو إلغائه نهائيا وتلك الكارثة
فهل من مجرب ؟