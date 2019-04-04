ماتبلعطنيش ... يرحم باباك

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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السلام عليكم
كي عشيتو يااا ناااس اللمة ياا وجوه الخير كيراكم توحشتكم ياتل نسيتوني ولا كيفاش هههه
ماتخافوش مازال 32 يوم على رمضان ويجي هههه
علابالي راني مقصر معاكم سمحولي والله غير ظروف شدتني والوالدة مريضة شوي
مي الحمد لله على كل حال 104389
المهم جيت اليوم بموضوع خفيف ظريف نتمنى يعجبكم
المهم ماتبلعطوني مانبلعطكم خلوني نهدر نخوي قليبي راه راح يطرطق
104387
الميهوم ميضوعنا وبلا ماندخلوا في المقدمااات على التبلعيييط
104397
التبلعيط مصطلح جزائري خالص ماعنده حتى معنى في اللغة العربية الفصحى سوى الكذب ،، الخداع ،، التقوليب وخرطي في خرطي 104390
المهم باش نتفاهمو اناا لستُ بلعوطا هاهاهاهاهااااا :-p
بصح بحكم تعاملي مع ( البلاعطية) تعلمت التبلعيط بحروفه و تقنياته :D:D
تجي تهدر معا كاش واحد وتلقاه يكدب عليه ويخرط ويستيكي في هدرته في اي مجال كان فاعلم انه يبلعط فيك بكل روح رياضية يا خويا المبلعط
ولا تلقى واحد يتبلى في طفلة اهاااا تصنتولي مليييح خلونا من التعليقات السلبية 104391
وراكم عارفين الحكايات انتي حبيبتي و عمري و منا ومن هيه و نتزوجو
و نديرلك كذا و نشريلك كذا و نخطبك و نديرلك ووووو يبنيلها قصر من الاكاذيب الوردية
و هاد المخلوق مسكين ماعندوش باش يتحرك غير هدرة في هدرة بلا مايطبق 104392
مانيش نعمم بصح الأغلبية
اي شخص تجد كلامه منمق و مزوق اكثر من العادي فاعلم انه يبلعط فيك
انا قتلك ونتا دبر راسك يا خويا ولا ختي اللماويين 104394
المهم التبلعيط هذا علم كبير 104393
من دلائله الكلام الفخم والمنمق العاطفي لهذا احذرو ان يتم بلعطتُكُم
انا هدرتي هادي ليست منمقة و ماشي شابة علابالي كرفستها وماقتسهاش كامل
علابالي دوختكم هههههه سمحولي مي كان لازم عليااا نهدر 104395

انت خويا ولا انتِ اختي كاش نهار بلعطوووك ولا بلعطت كاش واحد ؟
وما اشكال التبلعييط التي تراها في مجتمعنا الجزائري اليوم ؟

الووو الووووو اليكم الخط .......
طيييييييط 104396
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
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إنضم
29 ماي 2011
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السلام عليكم ورحمة الله
اهلا بيك اخي جليلوس والله يشفي الوالدة إن شاء الله
بالنسبة للتبلعيط نشوف فيه ميزة مليحة وعن رايي مش لازم يكون واحد يحسن فكلامو لا
انما مثلا شخص يحكي فموضوع نتا حاب تبدلو تبلعطو وتحول الموضوع الى موضوع ثاني هو يتفرج لكن ميقدرش يحبسك نوع من الذكاء والحيلة هههه
تانيت كاين ناس يحبو يبلعطو حد بش يخدم معاهم مليح مثلا طبيب يعرف يخدم بصح يحب بزاف يديك ويجيبك على والو غير بش تخلصة بزاف ويربح منك هنا لازمك تبلعط شوي بش يخدملك بسرعة
ففي مواقف الي يبلعط يقدر يقضي صوالحو هههه
أما الناس يلي حكيت عليهم هادوك يخلطو برك خاطيهم مساكن هههه الا إذا كان عندهم هدف اوك رآهم يبلعطو ههههه
يعطيك الصحة على الموضوع الغير مبلعط 🙄
 
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