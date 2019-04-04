ماتبلعطنيش ... يرحم باباك

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
السلام عليكم
كي عشيتو يااا ناااس اللمة ياا وجوه الخير كيراكم توحشتكم ياتل نسيتوني ولا كيفاش هههه
ماتخافوش مازال 32 يوم على رمضان ويجي هههه
علابالي راني مقصر معاكم سمحولي والله غير ظروف شدتني والوالدة مريضة شوي
مي الحمد لله على كل حال
المهم جيت اليوم بموضوع خفيف ظريف نتمنى يعجبكم
المهم ماتبلعطوني مانبلعطكم خلوني نهدر نخوي قليبي راه راح يطرطق
الميهوم ميضوعنا وبلا ماندخلوا في المقدمااات على التبلعيييط
التبلعيط مصطلح جزائري خالص ماعنده حتى معنى في اللغة العربية الفصحى سوى الكذب ،، الخداع ،، التقوليب وخرطي في خرطي
المهم باش نتفاهمو اناا لستُ بلعوطا هاهاهاهاهااااا
بصح بحكم تعاملي مع ( البلاعطية) تعلمت التبلعيط بحروفه و تقنياته
تجي تهدر معا كاش واحد وتلقاه يكدب عليه ويخرط ويستيكي في هدرته في اي مجال كان فاعلم انه يبلعط فيك بكل روح رياضية يا خويا المبلعط
ولا تلقى واحد يتبلى في طفلة اهاااا تصنتولي مليييح خلونا من التعليقات السلبية
وراكم عارفين الحكايات انتي حبيبتي و عمري و منا ومن هيه و نتزوجو
و نديرلك كذا و نشريلك كذا و نخطبك و نديرلك ووووو يبنيلها قصر من الاكاذيب الوردية
و هاد المخلوق مسكين ماعندوش باش يتحرك غير هدرة في هدرة بلا مايطبق
مانيش نعمم بصح الأغلبية
اي شخص تجد كلامه منمق و مزوق اكثر من العادي فاعلم انه يبلعط فيك
انا قتلك ونتا دبر راسك يا خويا ولا ختي اللماويين
المهم التبلعيط هذا علم كبير
من دلائله الكلام الفخم والمنمق العاطفي لهذا احذرو ان يتم بلعطتُكُم
انا هدرتي هادي ليست منمقة و ماشي شابة علابالي كرفستها وماقتسهاش كامل
علابالي دوختكم هههههه سمحولي مي كان لازم عليااا نهدر
انت خويا ولا انتِ اختي كاش نهار بلعطوووك ولا بلعطت كاش واحد ؟
وما اشكال التبلعييط التي تراها في مجتمعنا الجزائري اليوم ؟
الووو الووووو اليكم الخط .......
طيييييييط
كي عشيتو يااا ناااس اللمة ياا وجوه الخير كيراكم توحشتكم ياتل نسيتوني ولا كيفاش هههه
ماتخافوش مازال 32 يوم على رمضان ويجي هههه
علابالي راني مقصر معاكم سمحولي والله غير ظروف شدتني والوالدة مريضة شوي
مي الحمد لله على كل حال
المهم جيت اليوم بموضوع خفيف ظريف نتمنى يعجبكم
المهم ماتبلعطوني مانبلعطكم خلوني نهدر نخوي قليبي راه راح يطرطق
الميهوم ميضوعنا وبلا ماندخلوا في المقدمااات على التبلعيييط
التبلعيط مصطلح جزائري خالص ماعنده حتى معنى في اللغة العربية الفصحى سوى الكذب ،، الخداع ،، التقوليب وخرطي في خرطي
المهم باش نتفاهمو اناا لستُ بلعوطا هاهاهاهاهااااا
بصح بحكم تعاملي مع ( البلاعطية) تعلمت التبلعيط بحروفه و تقنياته
تجي تهدر معا كاش واحد وتلقاه يكدب عليه ويخرط ويستيكي في هدرته في اي مجال كان فاعلم انه يبلعط فيك بكل روح رياضية يا خويا المبلعط
ولا تلقى واحد يتبلى في طفلة اهاااا تصنتولي مليييح خلونا من التعليقات السلبية
وراكم عارفين الحكايات انتي حبيبتي و عمري و منا ومن هيه و نتزوجو
و نديرلك كذا و نشريلك كذا و نخطبك و نديرلك ووووو يبنيلها قصر من الاكاذيب الوردية
و هاد المخلوق مسكين ماعندوش باش يتحرك غير هدرة في هدرة بلا مايطبق
مانيش نعمم بصح الأغلبية
اي شخص تجد كلامه منمق و مزوق اكثر من العادي فاعلم انه يبلعط فيك
انا قتلك ونتا دبر راسك يا خويا ولا ختي اللماويين
المهم التبلعيط هذا علم كبير
من دلائله الكلام الفخم والمنمق العاطفي لهذا احذرو ان يتم بلعطتُكُم
انا هدرتي هادي ليست منمقة و ماشي شابة علابالي كرفستها وماقتسهاش كامل
علابالي دوختكم هههههه سمحولي مي كان لازم عليااا نهدر
انت خويا ولا انتِ اختي كاش نهار بلعطوووك ولا بلعطت كاش واحد ؟
وما اشكال التبلعييط التي تراها في مجتمعنا الجزائري اليوم ؟
الووو الووووو اليكم الخط .......
طيييييييط