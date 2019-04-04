ماتبلعطنيش ... يرحم باباك

السلام عليكم ورحمة اللهاهلا بيك اخي جليلوس والله يشفي الوالدة إن شاء اللهبالنسبة للتبلعيط نشوف فيه ميزة مليحة وعن رايي مش لازم يكون واحد يحسن فكلامو لاانما مثلا شخص يحكي فموضوع نتا حاب تبدلو تبلعطو وتحول الموضوع الى موضوع ثاني هو يتفرج لكن ميقدرش يحبسك نوع من الذكاء والحيلة ههههتانيت كاين ناس يحبو يبلعطو حد بش يخدم معاهم مليح مثلا طبيب يعرف يخدم بصح يحب بزاف يديك ويجيبك على والو غير بش تخلصة بزاف ويربح منك هنا لازمك تبلعط شوي بش يخدملك بسرعةففي مواقف الي يبلعط يقدر يقضي صوالحو ههههأما الناس يلي حكيت عليهم هادوك يخلطو برك خاطيهم مساكن هههه الا إذا كان عندهم هدف اوك رآهم يبلعطو هههههيعطيك الصحة على الموضوع الغير مبلعط