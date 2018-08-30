رحمة الله واسعة

Mery Babaammi
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السلام عليكم خاوتي و خواتاتي و عائلتي الثانية👋👋👋
نتمنى راكم بأتم صحة و عافية 😊😊
البارك صرالي موقف حبيت نحكي عليه هو فالحقيقة بالاك بسيط مي ليا أنا فيه عبرة 👍👍
قبل كلشي أنا الله غالب من عند ربي نكره الحشرات و لوكان نصيب كاش طريقة نحبهم بها نديرها والله من عند ربي وراجلي ديما يتذمر و يقول شنو هاذ الخوافة ومبعد واش يديرلك قرللو ولا دودة مي المشكل والله يعيفوا
الله غااااالب✋✋✋
خترة بنتي ككانت صغيرة لقات دودة حطها راجلي في ورقة قال لبنتي يماك تموت عليهم روحي عطيهاليها و جات تجري😒😒😒
و كقاتلي مامة غلقي عينيك نمدلك حاجة شابة❤
امنتها❤
وغلقت عينيا و كحليتهم لقيت دودة خضراء 😨😨😨
و كعيطت و زعفت عليها بدا يضحك عرفت بللي هو اللي بعثها 😈😈
نهار سكنا فالدار مالقري جديدة لقينا عقرب شحال من خترة ومبعد سايي
خترة فالليل كنت طالعة الدروج و طحت وكطحت شفت عقرب كبيرة راهي تهبط الدروج و لوكان مطحتش منشوفهاش
رحت نجري لبنتي رفدتها والاخرى كانت راقدة فوق
بديت نسايي كفاه نقرب لها و نقتلها والله مقدرتش😢
و سمعت رجال الحومة برا و الجار مكاش معاه لا صباح الخير ولا مساء الخير مام راهو جار مي براني✋✋
أيا واش درت
قلتلهم يعيطوا لراجلي يقتل عقرب و عيطولو كان غير تما و قتلها و بعدها بديت نسمع فالمحاضرات كفاه متقتليش عقرب واش هاذ المرا و بلا بلا بلا بلا....... ونا سكت المهم قتلها و سايي......... رحت نجري لبنتي و لقيتها راقدة بديت نشوف بالاك ضربتها لقيت راهي لاباس عليها..... و الحمد لله معاودناش نلقاوهم.....
البارح تعشاو بناتي ديتهم يرقدوا فالسطح😴😴
و كرقدوا كنت رايحة نصلي العشاء و سبحان الله تقول حاجة لصقتني في فراشي و كلما نقول نوض نريح و مبعد فابلا التليفون قلت نروح نرقد في جهة الحيط باش نشارحيه و مبعد قلت لا خلي نطالع شويا و نروح نصلي
و قبل هاذا كنت نكونكتي و طاحت جرادة أيا بدات المعركة و مسيف باش قتلتها و كقتلتها بديت نضحك تفكرت راجلي يقولي اللي يسمعك تقتلي حشرة يقول راكي تقتلي ديناصور😅😅
و عاودت ريحت أيا شويا طاحت حاجة من الحيط حتى لبلاصة اللي راني راقدة فيها و نا شفت😱😱 لقيتها عقرب كبيرة واحد الخلعة حكمتني لبنات راقدين و نا كفاش نقتلها أيا رحت ديراكت لبنات نوضتهم وهي كانت رايحة للجهة اللي راقدين فيها
و مساكن ناضو وعيونهم مغمضين ونا نقولهم نوضو نوضو عقرب روحي جيبي فليتوكس و نا نرعش و بديت نقرا فآية الكرسي😅😅 أيا عيطت لراجلي قتلو أرواح دوكا تقتل عقرب......
المهم قتلها مصح الحاجة اللي حيرتني و خلاتني والله نبكي من شدة الخشوع و استشعار محبة الله أنو لوكان بدلت بلاصتي كانت راح طيح فوق راسي و لوكان رحت و صليت لوكان ضربت ليا بناتي وأول مرة تجي عقرب لذيك لبلاصة و تطلع حتى الطابق الثالث سبحان الله صح حسيت ربي سبحانوا يحبنا كاين بزاف صوالح خطر علينا مي هو اللي حافظنا و بعدها قلت راح نصلي ركعتين شكر لله
علابالي دوكا تقولو اااااااااو عقرب برك و دارت هكذا ههههه مصح أنا حبيت نوصل المساج على معية الله على حفظ الله لنا ربي سبحانو رحيم بكل العباد❤❤❤ ربي راهو يحفظنا و حنا معلابالناش أيا نتوما ثاني سير صراولكم عفايس كما هاذوا حكولنا عليهم نعتبروا حنا ثاني و سمحولي علابالي طولت فالهدرة😅😅
سلام
نتمنى راكم بأتم صحة و عافية 😊😊
البارك صرالي موقف حبيت نحكي عليه هو فالحقيقة بالاك بسيط مي ليا أنا فيه عبرة 👍👍
قبل كلشي أنا الله غالب من عند ربي نكره الحشرات و لوكان نصيب كاش طريقة نحبهم بها نديرها والله من عند ربي وراجلي ديما يتذمر و يقول شنو هاذ الخوافة ومبعد واش يديرلك قرللو ولا دودة مي المشكل والله يعيفوا
الله غااااالب✋✋✋
خترة بنتي ككانت صغيرة لقات دودة حطها راجلي في ورقة قال لبنتي يماك تموت عليهم روحي عطيهاليها و جات تجري😒😒😒
و كقاتلي مامة غلقي عينيك نمدلك حاجة شابة❤
امنتها❤
وغلقت عينيا و كحليتهم لقيت دودة خضراء 😨😨😨
و كعيطت و زعفت عليها بدا يضحك عرفت بللي هو اللي بعثها 😈😈
نهار سكنا فالدار مالقري جديدة لقينا عقرب شحال من خترة ومبعد سايي
خترة فالليل كنت طالعة الدروج و طحت وكطحت شفت عقرب كبيرة راهي تهبط الدروج و لوكان مطحتش منشوفهاش
رحت نجري لبنتي رفدتها والاخرى كانت راقدة فوق
بديت نسايي كفاه نقرب لها و نقتلها والله مقدرتش😢
و سمعت رجال الحومة برا و الجار مكاش معاه لا صباح الخير ولا مساء الخير مام راهو جار مي براني✋✋
أيا واش درت
قلتلهم يعيطوا لراجلي يقتل عقرب و عيطولو كان غير تما و قتلها و بعدها بديت نسمع فالمحاضرات كفاه متقتليش عقرب واش هاذ المرا و بلا بلا بلا بلا....... ونا سكت المهم قتلها و سايي......... رحت نجري لبنتي و لقيتها راقدة بديت نشوف بالاك ضربتها لقيت راهي لاباس عليها..... و الحمد لله معاودناش نلقاوهم.....
البارح تعشاو بناتي ديتهم يرقدوا فالسطح😴😴
و كرقدوا كنت رايحة نصلي العشاء و سبحان الله تقول حاجة لصقتني في فراشي و كلما نقول نوض نريح و مبعد فابلا التليفون قلت نروح نرقد في جهة الحيط باش نشارحيه و مبعد قلت لا خلي نطالع شويا و نروح نصلي
و قبل هاذا كنت نكونكتي و طاحت جرادة أيا بدات المعركة و مسيف باش قتلتها و كقتلتها بديت نضحك تفكرت راجلي يقولي اللي يسمعك تقتلي حشرة يقول راكي تقتلي ديناصور😅😅
و عاودت ريحت أيا شويا طاحت حاجة من الحيط حتى لبلاصة اللي راني راقدة فيها و نا شفت😱😱 لقيتها عقرب كبيرة واحد الخلعة حكمتني لبنات راقدين و نا كفاش نقتلها أيا رحت ديراكت لبنات نوضتهم وهي كانت رايحة للجهة اللي راقدين فيها
و مساكن ناضو وعيونهم مغمضين ونا نقولهم نوضو نوضو عقرب روحي جيبي فليتوكس و نا نرعش و بديت نقرا فآية الكرسي😅😅 أيا عيطت لراجلي قتلو أرواح دوكا تقتل عقرب......
المهم قتلها مصح الحاجة اللي حيرتني و خلاتني والله نبكي من شدة الخشوع و استشعار محبة الله أنو لوكان بدلت بلاصتي كانت راح طيح فوق راسي و لوكان رحت و صليت لوكان ضربت ليا بناتي وأول مرة تجي عقرب لذيك لبلاصة و تطلع حتى الطابق الثالث سبحان الله صح حسيت ربي سبحانوا يحبنا كاين بزاف صوالح خطر علينا مي هو اللي حافظنا و بعدها قلت راح نصلي ركعتين شكر لله
علابالي دوكا تقولو اااااااااو عقرب برك و دارت هكذا ههههه مصح أنا حبيت نوصل المساج على معية الله على حفظ الله لنا ربي سبحانو رحيم بكل العباد❤❤❤ ربي راهو يحفظنا و حنا معلابالناش أيا نتوما ثاني سير صراولكم عفايس كما هاذوا حكولنا عليهم نعتبروا حنا ثاني و سمحولي علابالي طولت فالهدرة😅😅
سلام
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