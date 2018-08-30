رحمة الله واسعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت نقرا في الموضوع رايحة نعتامدو بعد حتى نلقى الأخ الامين اعتامدو جزاه الله خيرا

وعليكم السلا م مريومة

صراحة يا أختي مريومة فرق بين الحشرات وفرق بين العقرب، أنا لو نشوف عقرب نموت ماش لأنني نتقزز منو

ولكن لأنو خطير، يعني من حقك تخافي منو سواء كنتي امرأة أو رجل يعني افصلي بين خوفك من الحشرات وخوفك من العقرب

نو علابالي راجلي عندو كفكيف علاه حتى ديري عرس بسبتو قتليه و روحي

لما تقوليلي نخاف من دودة ولا جرادة نقول هذا اشمئزاز من الحشرات ولكن العقرب راهو ضار ويقتل لا سمح الله، بالاك لأنو

منتشر في منطقتكم الناس

نو مش منتشر بزاف