رحمة الله واسعة

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
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#1
السلام عليكم خاوتي و خواتاتي و عائلتي الثانية👋👋👋
نتمنى راكم بأتم صحة و عافية 😊😊
البارك صرالي موقف حبيت نحكي عليه هو فالحقيقة بالاك بسيط مي ليا أنا فيه عبرة 👍👍
قبل كلشي أنا الله غالب من عند ربي نكره الحشرات و لوكان نصيب كاش طريقة نحبهم بها نديرها والله من عند ربي وراجلي ديما يتذمر و يقول شنو هاذ الخوافة ومبعد واش يديرلك قرللو ولا دودة مي المشكل والله يعيفوا
الله غااااالب✋✋✋
خترة بنتي ككانت صغيرة لقات دودة حطها راجلي في ورقة قال لبنتي يماك تموت عليهم روحي عطيهاليها و جات تجري😒😒😒
و كقاتلي مامة غلقي عينيك نمدلك حاجة شابة❤
امنتها❤
وغلقت عينيا و كحليتهم لقيت دودة خضراء 😨😨😨
و كعيطت و زعفت عليها بدا يضحك عرفت بللي هو اللي بعثها 😈😈
نهار سكنا فالدار مالقري جديدة لقينا عقرب شحال من خترة ومبعد سايي
خترة فالليل كنت طالعة الدروج و طحت وكطحت شفت عقرب كبيرة راهي تهبط الدروج و لوكان مطحتش منشوفهاش
رحت نجري لبنتي رفدتها والاخرى كانت راقدة فوق
بديت نسايي كفاه نقرب لها و نقتلها والله مقدرتش😢
و سمعت رجال الحومة برا و الجار مكاش معاه لا صباح الخير ولا مساء الخير مام راهو جار مي براني✋✋
أيا واش درت
قلتلهم يعيطوا لراجلي يقتل عقرب و عيطولو كان غير تما و قتلها و بعدها بديت نسمع فالمحاضرات كفاه متقتليش عقرب واش هاذ المرا و بلا بلا بلا بلا....... ونا سكت المهم قتلها و سايي......... رحت نجري لبنتي و لقيتها راقدة بديت نشوف بالاك ضربتها لقيت راهي لاباس عليها..... و الحمد لله معاودناش نلقاوهم.....
البارح تعشاو بناتي ديتهم يرقدوا فالسطح😴😴
و كرقدوا كنت رايحة نصلي العشاء و سبحان الله تقول حاجة لصقتني في فراشي و كلما نقول نوض نريح و مبعد فابلا التليفون قلت نروح نرقد في جهة الحيط باش نشارحيه و مبعد قلت لا خلي نطالع شويا و نروح نصلي
و قبل هاذا كنت نكونكتي و طاحت جرادة أيا بدات المعركة و مسيف باش قتلتها و كقتلتها بديت نضحك تفكرت راجلي يقولي اللي يسمعك تقتلي حشرة يقول راكي تقتلي ديناصور😅😅
و عاودت ريحت أيا شويا طاحت حاجة من الحيط حتى لبلاصة اللي راني راقدة فيها و نا شفت😱😱 لقيتها عقرب كبيرة واحد الخلعة حكمتني لبنات راقدين و نا كفاش نقتلها أيا رحت ديراكت لبنات نوضتهم وهي كانت رايحة للجهة اللي راقدين فيها
و مساكن ناضو وعيونهم مغمضين ونا نقولهم نوضو نوضو عقرب روحي جيبي فليتوكس و نا نرعش و بديت نقرا فآية الكرسي😅😅 أيا عيطت لراجلي قتلو أرواح دوكا تقتل عقرب......
المهم قتلها مصح الحاجة اللي حيرتني و خلاتني والله نبكي من شدة الخشوع و استشعار محبة الله أنو لوكان بدلت بلاصتي كانت راح طيح فوق راسي و لوكان رحت و صليت لوكان ضربت ليا بناتي وأول مرة تجي عقرب لذيك لبلاصة و تطلع حتى الطابق الثالث سبحان الله صح حسيت ربي سبحانوا يحبنا كاين بزاف صوالح خطر علينا مي هو اللي حافظنا و بعدها قلت راح نصلي ركعتين شكر لله
علابالي دوكا تقولو اااااااااو عقرب برك و دارت هكذا ههههه مصح أنا حبيت نوصل المساج على معية الله على حفظ الله لنا ربي سبحانو رحيم بكل العباد❤❤❤ ربي راهو يحفظنا و حنا معلابالناش أيا نتوما ثاني سير صراولكم عفايس كما هاذوا حكولنا عليهم نعتبروا حنا ثاني و سمحولي علابالي طولت فالهدرة😅😅
سلام
 
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الامين محمد

الامين محمد

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#2
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الإعجابات
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1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
ههههههههههه إسمها فوبيا الحشرات
و لست وحدك فكلكن تدعون القوة و أمام جرادة تبكون هههههههههه
راح نخبر أختي @لؤلؤة قسنطينة راهي تشبه ليك ههههههههههه
لؤلؤة تخاف من رتيلة هههههههههههه
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
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العمر
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محل الإقامة
غرداية
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#3
شنو هي
قال الامين محمد:
ههههههههههه إسمها فوبيا الحشرات
و لست وحدك فكلكن تدعون القوة و أمام جرادة تبكون هههههههههه
راح نخبر أختي @لؤلؤة قسنطينة راهي تشبه ليك ههههههههههه
لؤلؤة تخاف من رتيلة هههههههههههه
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شنو هي الرتيلة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#4
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العمر
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محل الإقامة
قسنطينة
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أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت نقرا في الموضوع رايحة نعتامدو بعد حتى نلقى الأخ الامين اعتامدو جزاه الله خيرا
صراحة يا أختي مريومة فرق بين الحشرات وفرق بين العقرب، أنا لو نشوف عقرب نموت ماش لأنني نتقزز منو
ولكن لأنو خطير، يعني من حقك تخافي منو سواء كنتي امرأة أو رجل يعني افصلي بين خوفك من الحشرات وخوفك من العقرب
لما تقوليلي نخاف من دودة ولا جرادة نقول هذا اشمئزاز من الحشرات ولكن العقرب راهو ضار ويقتل لا سمح الله، بالاك لأنو
منتشر في منطقتكم الناس تجيهم مغريبة كيفاه تخافي منو بصح هذا في حقك، أنا صراحة مانخافش بزاف من الحشرات باه نقولك
يمشيو فوق يدي ونورمال هادي لا لا هههه بصح كي مانقدرش نقتلهم ماش خوف منهم ولكن يغيضوني مثلا السلاطة اذا لقيت
فيها دودة مانحبش نغرقها نهزها ونحطها تعيش كذلك النمل مانحبش نغرقو، غير العنكبوت نخاف منو هههه كن نلقاه قدامي
نشبع عياط ههههه بصح يغيضني نقتلو، انا الحشرة لي تكون ضارة برك لي نقتلها بصح لي عايشة وحدها في الطبيعة مانحبش
بصح العقرب من حقك، أما بالعودة للب الموضوع وه ورحمة الله كيفاه تكون شفتها في بزاف امور من حياتي بالاك ابسط حاجة
مرة كنت قاعدة تحت ساعة كبيرة معرف واش خلاني نوض انا غير نضت والساعة لكبيرة طاحت تفتفتت لقداه من طرف
وكاين بزاف حوايج تشوفي فيه ستر الله ورحمتو، نتفكر ان شاء الله كاش حكايات ونولي بحول الله
وربي يسترك ويستر عايلتك من كل سوء ويحفظك
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#5
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13 أفريل 2013
المشاركات
13,504
الإعجابات
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النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
321
الإعجابات
625
النقاط
521
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت نقرا في الموضوع رايحة نعتامدو بعد حتى نلقى الأخ الامين اعتامدو جزاه الله خيرا
وعليكم السلا م مريومة
صراحة يا أختي مريومة فرق بين الحشرات وفرق بين العقرب، أنا لو نشوف عقرب نموت ماش لأنني نتقزز منو
ولكن لأنو خطير، يعني من حقك تخافي منو سواء كنتي امرأة أو رجل يعني افصلي بين خوفك من الحشرات وخوفك من العقرب
نو علابالي راجلي عندو كفكيف علاه حتى ديري عرس بسبتو قتليه و روحي
لما تقوليلي نخاف من دودة ولا جرادة نقول هذا اشمئزاز من الحشرات ولكن العقرب راهو ضار ويقتل لا سمح الله، بالاك لأنو
منتشر في منطقتكم الناس
نو مش منتشر بزاف
تجيهم مغريبة كيفاه تخافي منو بصح هذا في حقك، أنا صراحة مانخافش بزاف من الحشرات باه نقولك
يمشيو فوق يدي ونورمال هادي لا لا هههه بصح كي مانقدرش نقتلهم ماش خوف منهم ولكن يغيضوني مثلا السلاطة اذا لقيت
فيها دودة مانحبش نغرقها نهزها ونحطها تعيش كذلك النمل مانحبش نغرقو، غير العنكبوت نخاف منو هههه كن نلقاه قدامي
نشبع عياط ههههه بصح يغيضني نقتلو، انا الحشرة لي تكون ضارة برك لي نقتلها بصح لي عايشة وحدها في الطبيعة مانحبش
اااه وي صديقة الحشرات أملا ههههههه صاحبة القلب الحنون ههههههههه
بصح العقرب من حقك، أما بالعودة للب الموضوع وه ورحمة الله كيفاه تكون شفتها في بزاف امور من حياتي بالاك ابسط حاجة
مرة كنت قاعدة تحت ساعة كبيرة معرف واش خلاني نوض انا غير نضت والساعة لكبيرة طاحت تفتفتت لقداه من طرف
ايه سبحان الله و تبداي تتفكري واش من حاجة خلاتك تنوضي تلقاي مكاش حتى سبة
وكاين بزاف حوايج تشوفي فيه ستر الله ورحمتو، نتفكر ان شاء الله كاش حكايات ونولي بحول الله
وربي يسترك ويستر عايلتك من كل سوء ويحفظك
تحياتي
مرسي الزينة و شكرااااا لكرم الرد و المرور
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#8
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,314
الإعجابات
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1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#8
قال Mery Babaammi:
اااااه
السيدة رتيلة😅😅كلمة جديدة
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الرتيلاء من الفصحى و ها هي جاتك ضيفة حتى تتعرفي عليها ههههههههههه
 
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