فائدة رائعة

نعمات
:: عضو فعّال ::
السلام عليكم
أجمل رفيق في الدنيا ////////هو التسبيح
وأعظم صدييق /////// هو القران
وأكبر قلب //////هو قلب المؤمن
وأعظم شجاعة /// ///الخوف من الله تعالى
وأصدق الحب ////// حب الخالق
وأجمل فرض ///// فرض الصلاة
وأجمل دمعة ///////دمعة من خشية الله تعالى
وأجمل حب ///// حب في الله تعالى
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
أجمل رفيق في الدنيا ////////هو التسبيح
وأعظم صدييق /////// هو القران
وأكبر قلب //////هو قلب المؤمن
وأعظم شجاعة /// ///الخوف من الله تعالى
وأصدق الحب ////// حب الخالق
وأجمل فرض ///// فرض الصلاة
وأجمل دمعة ///////دمعة من خشية الله تعالى
وأجمل حب ///// حب في الله تعالى
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض