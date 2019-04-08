فائدة رائعة

السلام عليكم

أجمل رفيق في الدنيا ////////هو التسبيح

وأعظم صدييق /////// هو القران

وأكبر قلب //////هو قلب المؤمن

وأعظم شجاعة /// ///الخوف من الله تعالى

وأصدق الحب ////// حب الخالق

وأجمل فرض ///// فرض الصلاة

وأجمل دمعة ///////دمعة من خشية الله تعالى

وأجمل حب ///// حب في الله تعالى

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض