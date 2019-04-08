فائدة رائعة

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نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,590
نقاط التفاعل
4,439
النقاط
111
السلام عليكم
أجمل رفيق في الدنيا ////////هو التسبيح
وأعظم صدييق /////// هو القران
وأكبر قلب //////هو قلب المؤمن
وأعظم شجاعة /// ///الخوف من الله تعالى
وأصدق الحب ////// حب الخالق
وأجمل فرض ///// فرض الصلاة
وأجمل دمعة ///////دمعة من خشية الله تعالى
وأجمل حب ///// حب في الله تعالى
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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