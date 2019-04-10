حكايات الفيسبوك بين الألم و الفرح 💔

فعل الخير غايتي
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أزووزول فلاوون عليكم ڨاعيتيك
كي راكم غاية لباس بخير ؟
اليوم بغيت نهدر على وحدة الظاهرة راني نشوفها ياسر في مواقع التواصل الاجتماعي بالاخص فيسبوك و هي لي الانفصال عن الشريك في علاقات الحب
اخوتي وين ندورو في المجموعات نلقاو حكايات كلها تتشابه في العناوين
راح و خلاني سمح فيا تزوج خاني حضرت عرسو .... الخ
و في الجهة لوخرا تلڨا البعض يقوليك بلي ستنيتو بزاف مبغاش يجي يخطب قتلو ارواح محبش تزوجت و خليتو
الصنف الأول : معرفتش إذا صح ليجان هاذوما فارغين شغل و خدمتهم يلعبو بالبنات كي ميلڨاش منها شا يحب يروح و يخليها ولا يسمح فيها و طفلة تتعذب بزاف بطبيعة الحال
مرات نقرا حكايات يشفوني الصح اخوتي ڨلبي يتقطع نقول حرام عليهم
و الصنف الثاني :
لي هوما يخلوهم مرات ميعجبنيش الحال و مرات نقول عندهم الحق لأنو لوكان جا يبغيها يدير المستحيل على جالتها و ميطاوعوش ڨلبو تكون لغيرو يا لوكان يحرڨ دنيا بكل على جالتها ولانو حب يجوز وقت قالها روحي ربي يسهل
لي حبيت نڨول عليه
يا شباب يا خاوتي علاش عليكم هذا الكل تلعبو ببنات الناس و مبعد تقولو مكاش بنات فاميلتا تمشي معاها دير شي حاجة على جالتها اتڨدم حط كلمة مع بيها ڨولو نخطبها حتى نلم و نكون روحي ساع نجي ندير خطبة رسمية
أما باش تسمح فيها و تجرجرها حرام عليكم
صح كاين بنات يجيبوها لرواحهم بصح ليجان يظلمو البنات بزاااف
واش هو الحل ؟
و بلا مننساو أنو شي هذا في تالي راه حرام بصح على الأقل صحح غلطة تاعك و أقصد الحلال
و لي تفارقو ربي كتبلهم هكا خيتي هني روحك ربي يبعثلك خير منو لي سمح فيك مرة يسمح فيك ألف مرة
متعلقوش قلبوكم و خلاص
اختاروا الشخص الصحيح
و ربي يجمع كل متحابين في الحلال
بغيت نعرف شاهو رايكم في حكايات هاذم صرعونا بيهم
تبقاو على خير
سلام
أزووزول فلاوون عليكم ڨاعيتيك
كي راكم غاية لباس بخير ؟
اليوم بغيت نهدر على وحدة الظاهرة راني نشوفها ياسر في مواقع التواصل الاجتماعي بالاخص فيسبوك و هي لي الانفصال عن الشريك في علاقات الحب
اخوتي وين ندورو في المجموعات نلقاو حكايات كلها تتشابه في العناوين
راح و خلاني سمح فيا تزوج خاني حضرت عرسو .... الخ
و في الجهة لوخرا تلڨا البعض يقوليك بلي ستنيتو بزاف مبغاش يجي يخطب قتلو ارواح محبش تزوجت و خليتو
الصنف الأول : معرفتش إذا صح ليجان هاذوما فارغين شغل و خدمتهم يلعبو بالبنات كي ميلڨاش منها شا يحب يروح و يخليها ولا يسمح فيها و طفلة تتعذب بزاف بطبيعة الحال
مرات نقرا حكايات يشفوني الصح اخوتي ڨلبي يتقطع نقول حرام عليهم
و الصنف الثاني :
لي هوما يخلوهم مرات ميعجبنيش الحال و مرات نقول عندهم الحق لأنو لوكان جا يبغيها يدير المستحيل على جالتها و ميطاوعوش ڨلبو تكون لغيرو يا لوكان يحرڨ دنيا بكل على جالتها ولانو حب يجوز وقت قالها روحي ربي يسهل
لي حبيت نڨول عليه
يا شباب يا خاوتي علاش عليكم هذا الكل تلعبو ببنات الناس و مبعد تقولو مكاش بنات فاميلتا تمشي معاها دير شي حاجة على جالتها اتڨدم حط كلمة مع بيها ڨولو نخطبها حتى نلم و نكون روحي ساع نجي ندير خطبة رسمية
أما باش تسمح فيها و تجرجرها حرام عليكم
صح كاين بنات يجيبوها لرواحهم بصح ليجان يظلمو البنات بزاااف
واش هو الحل ؟
و بلا مننساو أنو شي هذا في تالي راه حرام بصح على الأقل صحح غلطة تاعك و أقصد الحلال
و لي تفارقو ربي كتبلهم هكا خيتي هني روحك ربي يبعثلك خير منو لي سمح فيك مرة يسمح فيك ألف مرة
متعلقوش قلبوكم و خلاص
اختاروا الشخص الصحيح
و ربي يجمع كل متحابين في الحلال
بغيت نعرف شاهو رايكم في حكايات هاذم صرعونا بيهم
تبقاو على خير
سلام
آخر تعديل بواسطة المشرف: