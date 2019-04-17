كنت هنا يومااا

كنت هنا يوما طفلة عاشقة

لا هم لها سوى البوح بمشاعرها

هروبا من العادات والتقاليد

لجأت للكلمات وحدها تجعلني جريئة

لم أكتب يوما إلا إليه.

لم اتمنى شيئا الا ان يقرأ كلماتي

كنت بريئة جدا

كنا نتحدت عن بوحي بسذاجة

وكأنني لا اكتب له

وكانه لايعلم انها له

وكل منا يدرك الحقيقة



واليوم



عدت الى هنا



إمرأة ناضجة

غيرت ملامحها سنين

قبلت الواقع و تأقلمت معه

خلصتها الأمومة من الأنانية

رهنت قلبها وحياتها لبيتها واولادها

عقدت اتفاقية سلام مع الحياة

حضنت ذكرياتي بقلبي وأغقلت عليها

جعلتها سري لكبير الذي لن يعرفه غيري



عدت الى هنا



مشتاقة جدااا لقلمي

سنوات مرت لم أحمله فيها

غابت عني الحروف والكلمات

عجزت عن الكتابة في كل حالاتي

واليوم كعادتي دون اي قواعد

دون اي ترتيب كتبت

ربما هي بداية جديدة

لا أعلم ان كنت سأكتب مجددا ام لا

المهم أن قلمي تحرر بعد سنين



كنت هنا يومااااا...... وعدت