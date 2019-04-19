بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حبيت نشاوركم خاصة انو كاين اصحاب الخبرة و الحمد لله قريت ردودكم على المشاكل ردود راقية
تقدملي شخص في نفس سني مع العلم العمر ماش المهم المهم هو العقلية و تاني مزال متخطبناش يعني هدرة بين لافامي وخلاص و الناس كامل تهدر عليه بالخير و انو ميشوفش مع البنات و بعيد عليهم
المهم حكيت معاه يامات لولين واسمحولي على التعبير دخل فمواضيع خاطي الطريق نظن فهمتوني وانا مهدرتش فاصيت ميساج و درت روحي مشفت والو خافت
طلب السماح على اساس انو متدين ووو هو صح يحب التدين و العلم و يحفظ قران و ينصحني والله اعلم يطيع والديه و لكن يغلط و الكل خطاء مبعد عاود نفس الحكاية وانا تالمو جايحة مرفضتش كلامو و هدا ندمت عليه بزااااف مبعد والمشكل انو مايظهرش عليه الندم على الخدمة هادي و تمادى بزاف فهدرتو
بعدها الانسان هدا حسيتو اعتمادي بزاااف على الناس حبيت نعرف ويلا عندي الحق يعني صديقو يخدم معاه كللش يخدم صاحبو فكل شيئ يطلب منو بزاااااف بززززااااف
انا مكنتش نظنو هاك
و ايضا وصفلي جسم المراة اعتدر كاملا و يقلي اسكو نتي هاك ولا هاك انا شوكاني و تالمو لي تخلعت منهدرش و ايلا هدرت نقلو انا نرمال
وصف بزاف حوايج حتا لي انا ماش علابالي بيهم
صراحة طاح من عيني بزاااااااف هو صح فيه حوايج ملاح من ناحية تدين لكن مقدرتش ننسالو الخدمات هادو
و درك يظهرلي تاب لانو انا كلما يجبدلي الموضوع نبدلو او نتجاهلو و قررنا منهدروش باه نرضيو ربي لكن سييت نعاود يولي احترامي ليه مقدرتش نولي نحترمو من جديد و كاني نضغط على روحي باه نحبو او نحترمو مجددا فيا حاجة تكسرت جهتو لدرجة مقدرتش نصلحها
و قريت فالمنتدى مشاكل تاع مقدرتش نحب زوجي وووو
و زيد يقلي اضعافي انا منحبش هادي و هادي والله ماش عارفة الا نكمل ولا نحبس و نعتدر منداك نقول كل انسان خطاء متدريش و منداك نقول لالا لازم نخير على حساب وش كاين مع العلم انا محوستش على ماضيه ولا سقسيتو عليه لانو عندي قناعة لي فات خلاص المهم كيفاه راهو معايا ضرك نتمنى تنصحوني و اسكو انا ظالماتو او لا و خايفة نندم سواء نقبل او مانقبلش
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حبيت نشاوركم خاصة انو كاين اصحاب الخبرة و الحمد لله قريت ردودكم على المشاكل ردود راقية
تقدملي شخص في نفس سني مع العلم العمر ماش المهم المهم هو العقلية و تاني مزال متخطبناش يعني هدرة بين لافامي وخلاص و الناس كامل تهدر عليه بالخير و انو ميشوفش مع البنات و بعيد عليهم
المهم حكيت معاه يامات لولين واسمحولي على التعبير دخل فمواضيع خاطي الطريق نظن فهمتوني وانا مهدرتش فاصيت ميساج و درت روحي مشفت والو خافت
طلب السماح على اساس انو متدين ووو هو صح يحب التدين و العلم و يحفظ قران و ينصحني والله اعلم يطيع والديه و لكن يغلط و الكل خطاء مبعد عاود نفس الحكاية وانا تالمو جايحة مرفضتش كلامو و هدا ندمت عليه بزااااف مبعد والمشكل انو مايظهرش عليه الندم على الخدمة هادي و تمادى بزاف فهدرتو
بعدها الانسان هدا حسيتو اعتمادي بزاااف على الناس حبيت نعرف ويلا عندي الحق يعني صديقو يخدم معاه كللش يخدم صاحبو فكل شيئ يطلب منو بزاااااف بززززااااف
انا مكنتش نظنو هاك
و ايضا وصفلي جسم المراة اعتدر كاملا و يقلي اسكو نتي هاك ولا هاك انا شوكاني و تالمو لي تخلعت منهدرش و ايلا هدرت نقلو انا نرمال
وصف بزاف حوايج حتا لي انا ماش علابالي بيهم
صراحة طاح من عيني بزاااااااف هو صح فيه حوايج ملاح من ناحية تدين لكن مقدرتش ننسالو الخدمات هادو
و درك يظهرلي تاب لانو انا كلما يجبدلي الموضوع نبدلو او نتجاهلو و قررنا منهدروش باه نرضيو ربي لكن سييت نعاود يولي احترامي ليه مقدرتش نولي نحترمو من جديد و كاني نضغط على روحي باه نحبو او نحترمو مجددا فيا حاجة تكسرت جهتو لدرجة مقدرتش نصلحها
و قريت فالمنتدى مشاكل تاع مقدرتش نحب زوجي وووو
و زيد يقلي اضعافي انا منحبش هادي و هادي والله ماش عارفة الا نكمل ولا نحبس و نعتدر منداك نقول كل انسان خطاء متدريش و منداك نقول لالا لازم نخير على حساب وش كاين مع العلم انا محوستش على ماضيه ولا سقسيتو عليه لانو عندي قناعة لي فات خلاص المهم كيفاه راهو معايا ضرك نتمنى تنصحوني و اسكو انا ظالماتو او لا و خايفة نندم سواء نقبل او مانقبلش