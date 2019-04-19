بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم و رحمة الله و بركاتهحبيت نشاوركم خاصة انو كاين اصحاب الخبرة و الحمد لله قريت ردودكم على المشاكل ردود راقيةتقدملي شخص في نفس سني مع العلم العمر ماش المهم المهم هو العقلية و تاني مزال متخطبناش يعني هدرة بين لافامي وخلاص و الناس كامل تهدر عليه بالخير و انو ميشوفش مع البنات و بعيد عليهمالمهم حكيت معاه يامات لولين واسمحولي على التعبير دخل فمواضيع خاطي الطريق نظن فهمتوني وانا مهدرتش فاصيت ميساج و درت روحي مشفت والو خافتطلب السماح على اساس انو متدين ووو هو صح يحب التدين و العلم و يحفظ قران و ينصحني والله اعلم يطيع والديه و لكن يغلط و الكل خطاء مبعد عاود نفس الحكاية وانا تالمو جايحة مرفضتش كلامو و هدا ندمت عليه بزااااف مبعد والمشكل انو مايظهرش عليه الندم على الخدمة هادي و تمادى بزاف فهدرتوبعدها الانسان هدا حسيتو اعتمادي بزاااف على الناس حبيت نعرف ويلا عندي الحق يعني صديقو يخدم معاه كللش يخدم صاحبو فكل شيئ يطلب منو بزاااااف بززززاااافانا مكنتش نظنو هاكو ايضا وصفلي جسم المراة اعتدر كاملا و يقلي اسكو نتي هاك ولا هاك انا شوكاني و تالمو لي تخلعت منهدرش و ايلا هدرت نقلو انا نرمالوصف بزاف حوايج حتا لي انا ماش علابالي بيهمصراحة طاح من عيني بزاااااااف هو صح فيه حوايج ملاح من ناحية تدين لكن مقدرتش ننسالو الخدمات هادوو درك يظهرلي تاب لانو انا كلما يجبدلي الموضوع نبدلو او نتجاهلو و قررنا منهدروش باه نرضيو ربي لكن سييت نعاود يولي احترامي ليه مقدرتش نولي نحترمو من جديد و كاني نضغط على روحي باه نحبو او نحترمو مجددا فيا حاجة تكسرت جهتو لدرجة مقدرتش نصلحهاو قريت فالمنتدى مشاكل تاع مقدرتش نحب زوجي ووووو زيد يقلي اضعافي انا منحبش هادي و هادي والله ماش عارفة الا نكمل ولا نحبس و نعتدر منداك نقول كل انسان خطاء متدريش و منداك نقول لالا لازم نخير على حساب وش كاين مع العلم انا محوستش على ماضيه ولا سقسيتو عليه لانو عندي قناعة لي فات خلاص المهم كيفاه راهو معايا ضرك نتمنى تنصحونيو اسكو انا ظالماتو او لا و خايفة نندم سواء نقبل او مانقبلش