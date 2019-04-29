18- 7 مفاتيح للنجاح في الدراسة (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قام المؤلفان والمعلمان جودي جالبيرت وجيم ديليزل باستطلاع ما لايحصى من الطلاب عبر الاقطار وحول العالم.

وقد وجدوا أن الطلاب الناجحين "أولئك الذين يؤدون بشكل جيد في المدرسة ويستمتعون بها"

يشتركون في خصائص معينة.

1. أن تؤمن بأنك مسؤول عن أدائك .

فلا تلم الآخرين عندما يسوء أداؤك

(مثلا: لدي مدرس سئ لمادة الاحياء هذا العام ؟)

ولا تنسب نجاحك للآخرين

(مثلا: لقد حصلت على درجة جيدة في مادة التاريخ لان مدرسي يحبني)

2. أنت تظن المدرسة مهمة ، لكن ليس لها الاهمية كلها .

فتمنح نفسك وقتا ومساحة للاستمتاع بجوانب اجتماعية كثيرة أخرى مهمة للنضوج ،الاصدقاء ،والانشطة،والمرح.

3. انت تفهم أن المدرسة لا تحقق الإشباع دائما 100% وتتقبل أنها قد تكون مملة ،ومضجرة ومحبطة أحيانا.

4. أنت ترى نفسك شخص ذا كفاءة ومقدرة .

5. إذا حققت ما دون الكمال لا تصف نفسك بالفشل.

6. أنت لا تعطي للنجاح أهمية زائدة عن الحد.

7. أنت تعلم أن الاخطاء جزء من التعلم والنضوج ،فلا تعش في أخطائك ولا تدعها تبطئك.

باملا اسبلاند

من كتاب قوائم الحياة للمراهقين

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه