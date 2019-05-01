وضعيات إدماجية في اللغة العربية السنة الخامسة ابتدائي

M

MOHAMED HAJJAJE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
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العمر
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محل الإقامة
المغرب
الجنس
ذكر
وضعيات إدماجية في اللغة العربية السنة الخامسة ابتدائي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بينما أنا أتصفح في مواقع التعليمية وقعت عيني على أروع تدونة حيث يمكنك تحميل ملف بصيغة PDF يشمل مختلف الوضعيات الاإدماجية للسنة الخامسة ابتدائي

www.mawjaa.com

وضعيات إدماجية في اللغة العربية السنة الخامسة ابتدائي

وضعيات إدماجية في اللغة العربية السنة الخامسة ابتدائي
www.mawjaa.com www.mawjaa.com

 
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