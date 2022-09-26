المخطط السنوي في اللغة العربية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,912
النقاط
2,801
محل الإقامة
أرض الريحان
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




المخطط السنوي لبناء التعلمات سبتمبر 2022 السنة الخامسة ابتدائي

بصيغة pdf



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لغة عربية س5

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