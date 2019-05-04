السلام عليكم اخواني الكرام اعضاء هذه اللمة الطيبة

و الصلاة و السلام على رسول الله



اخواني اخواتي اتمنى ان تفيدوني بآراكم

انا فتاة ملتزمة و الحمد لله متعلمة في عمر الشباب

يتقدم لخطبتي شباب لكن المشكلة دائما ينسحبون حين يرون اني ملتزمة و لا اقبل تجاوز الحدود و الكلام و المعسول و الضحك بدون سبب بدون علاقة شرعية فتبدو لهم اني ربما لا افقه في هذه الامور و اني جدة كثيرا

انا اظن ان تصرفي صواب و لا استطيع ان افعل مالا يرضي الله فان عصيته اخاف ان ينزل علي غضبه عزوجل



فهل انا غريبة !! ام هل يجب لكي اقبل ان اكون كالفتيات التي تظهر مفاتنها و جمالها و تتلاعب بالكلام و الاحاسيس و تتدلع لكي ترضي عبد الله!! ايعقل هذا اخواني

هل هذا هو الزمن الذي وصلنا اليه!!!

انيروني من فضلكم فحقا اصبحت اسعر بالغربة

لاحول و لا قوة الا بالله