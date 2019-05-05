تربية الطفل في الاسلام

الأمور التي تؤثر إيجابياً في تربية الطفل تربية إسلامية صحيحة منها :

1 : القدوة الحسنة : التقليد هو الصفة الأساسية عند الطفل , فالطفل بطبيعته يقلد دائما من حوله ؛ و لا بد أن يجد الطفل في أهله مثالا على القدوة الحسنة التي يتبعها في كل أقواله و أفعاله .

2 : الرحمة

: لابد أن يعامل الطفل برحمة وعطف فقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام للأقرع بن جالس لما أخبره أنه لا يُقبل أحداً قط من أولاده فرد عليه النبي وقال له : " من لا يرحم لا يُرحم " .

3 : العدل

: يجب على الأب و الأم أن يحذروا من أن يفرقوا بين طفل و أخر فهذا حتى لا يخلقوا العداوة والبغضاء بين الأطفال . 4 : سرد القصص : هناك قصص أنبياء مليئة بالعبر و القيم الإنسانية التي من الممكن أن يكتسبها الطفل , وتجعل الطفل يفهم أمور عديدة و مفاهيم كثيرة اسلامية .