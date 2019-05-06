🌔 إعلان عن سلسلة { رمضان ميش كي العادة !!! }

أولا أعتذر عن غيابي الذي كان رغما عني والله يعلم أنني اشتقت اليكم والى اللمة

الحمد لله على كل حال من الاحوال

( دعواتكم لوالدي وجدتي بالشفاء بارك الله فيكم يا طيبين )



عدت اليوم وكنت قد حضرت قبل هذا سلسلة لرمضان ولم أكملها لظروفي وبما أننا في أول أيام رمضان ارتأيت أن أضعها ،

وباذن الله سأكملها من الان فصاعدا ،أول بأول

أرجو ان أكملها وإياكم بنجاح

السلسلة فكاهية هادفة فيها رسائل خلف الاسطر

هي تحكي عن عائلة جزائرية تعيش في فرنسا ،ويقرر والدي الزوج صوم رمضان مع ولديهما وعائلته ومن هنا تبدأ المغامرة كل يوم حكاية وضحكة وعبرة ....



سأحاول بإذن الله ان أضع كل يوم أو يومين حلقة طوال شهر رمضان ،

ولكن في هذه السلسلة سيكون استثناء صغير لن اكون أنا فقط كاتب الحلقات