المسابقة الدينية الكبرى ـ الأسئلة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,367
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله و على بركة الله
نفتتح قسم المسابقات و نبدؤها بالمسابقة الدينية الكبرى
حيث سنضع الاسئلة في هذا الموضوع المثبت على شكل
سؤال في كل يوم باذن الله تعالى
تنبيه مهم
ـ كل يوم سنضع سؤالا هنا في هذا الموضوع المثبت
ـ على كل مشارك فتح موضوع واحد تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية في
صندوق الاجوبة
السؤال الاول
اي استفسار اهلا و سهلا
@سكون الفجر
@الامين محمد
نفتتح قسم المسابقات و نبدؤها بالمسابقة الدينية الكبرى
حيث سنضع الاسئلة في هذا الموضوع المثبت على شكل
سؤال في كل يوم باذن الله تعالى
تنبيه مهم
ـ كل يوم سنضع سؤالا هنا في هذا الموضوع المثبت
ـ على كل مشارك فتح موضوع واحد تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية في
صندوق الاجوبة
السؤال الاول
اي استفسار اهلا و سهلا
@سكون الفجر
@الامين محمد
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