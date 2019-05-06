المسابقة الدينية الكبرى ـ الأسئلة

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,367
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله و على بركة الله
نفتتح قسم المسابقات و نبدؤها بالمسابقة الدينية الكبرى
حيث سنضع الاسئلة في هذا الموضوع المثبت على شكل
سؤال في كل يوم باذن الله تعالى

تنبيه مهم
ـ كل يوم سنضع سؤالا هنا في هذا الموضوع المثبت
ـ على كل مشارك فتح موضوع واحد تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية في
صندوق الاجوبة

السؤال الاول
105446


اي استفسار اهلا و سهلا
@سكون الفجر
@الامين محمد

 
آخر تعديل:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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