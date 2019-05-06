المسابقة الدينية الكبرى ـ الأسئلة

بسم الله و على بركة الله

نفتتح قسم المسابقات و نبدؤها بالمسابقة الدينية الكبرى

حيث سنضع الاسئلة في هذا الموضوع المثبت على شكل

سؤال في كل يوم باذن الله تعالى



تنبيه مهم

ـ كل يوم سنضع سؤالا هنا في هذا الموضوع المثبت

ـ على كل مشارك فتح موضوع واحد تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية في

صندوق الاجوبة



السؤال الاول