مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان == اليوم الأول ==

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم على الجميع

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الجديد من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها

تذكير بسير المسابقة:

نطرح سؤال وحيد ويرد الأعضاء عليه والأسرع في الرد بإجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية

ثم نطرح سؤال آخر وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة في الإجابة

المدة الزمنية للمسابقة:

من بعد العصر لما قبل المغرب

في النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم أو نهاية رمضان باذن الله

مع تحصله على الوسام التالي:

من يريد تنشيط المسابقة ليوم الغد فليتصل بي او بالاخت ماغيكاي تشان

كل منشطي المسابقة يتحصلون في نهاية الشهر على:

ستنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

ليس شرطا انه في كل يوم واحد جديد

اول من يطلب التنشيط سيكون هو باذن الله

قوانين المشاركة :

ممنوع الاجابة مرتان الا بعد التصريح بان الاجابات خاطئة

ممنوع الدردشة

ممنوع الغش

ممنوع التجريح

ممنوع تعديل الاجابات



و من يفعل هده الامور سيقصى من المسابقة لبقية اليوم

مع كل احتراماتي و تقدير