سلسلة مخفي بين الايات

في اطار متابعة سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجلة ارتأينا ان نطرح السلسلة الجديدة هنا في ركن السكاتشات الرمضانية



الغاز هذه السلسلة اسميناها

مخفي بين الايات

هذه السلسلة بها الغاز حلولها موجودة اما في القرأن او السنة



وبهذا نريد ان نحيي فيكم روح البحث في القرأن والسنة



زيادة على الترفيه قد تكسب معلومات واجرا عضيما





والغاز هذه السلسلة سهلة جدا واي واحد يمكنه ايجاد الحل قليل من التركيز والبحث فقط



هذه السلسلة بالاشتراك مع الاخت @Autumn leaves



الجميل فيها انه ليس هناك فائز بل كلنا فائزون والله المستعان



ومن يجد الحل جائزته كبير كبر الدعاء اللذي يلقاه