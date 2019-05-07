سلسلة مخفي بين الايات

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,058
النقاط
751


في اطار متابعة سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجلة ارتأينا ان نطرح السلسلة الجديدة هنا في ركن السكاتشات الرمضانية

الغاز هذه السلسلة اسميناها

106182
مخفي بين الايات
106183

هذه السلسلة بها الغاز حلولها موجودة اما في القرأن او السنة

وبهذا نريد ان نحيي فيكم روح البحث في القرأن والسنة

زيادة على الترفيه قد تكسب معلومات واجرا عضيما


والغاز هذه السلسلة سهلة جدا واي واحد يمكنه ايجاد الحل قليل من التركيز والبحث فقط

هذه السلسلة بالاشتراك مع الاخت @Autumn leaves

الجميل فيها انه ليس هناك فائز بل كلنا فائزون والله المستعان

ومن يجد الحل جائزته كبير كبر الدعاء اللذي يلقاه

106184
واول عدد يكون غدا ان شاء الله

يوضع اللغز الاول والى غاية ايجاد الحل يوضع اللغز الموالي

اتمنى تفاعلكم

 
آخر تعديل:
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
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27 أوت 2016
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471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
راقت لي الفكرة كثيرا
ان شاء الله فقط أتمكن من المتابعة
بارك الله في مجهوداتكم و جزاكم كل خير
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
1,656
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيكما وجزاكما كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتكما
في المتابعة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,058
النقاط
751
قال طموحة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
راقت لي الفكرة كثيرا
ان شاء الله فقط أتمكن من المتابعة
بارك الله في مجهوداتكم و جزاكم كل خير
إضغط للتوسيع...
الحمد لله انها راقت لك وان شاء الله تتمكني من المتابعة
الغاز جميلة وشيقة
اعرف انها خارج اهتمام علماء النبات ولكن لازم تشاركي
البركة فيكم وكل المجهودات من اجل عيونكم ولولا انتم ما اتعبت نفسي
انتضرك وتقديري لك
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,058
النقاط
751
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيكما وجزاكما كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتكما
في المتابعة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله
حاضرة دوما ما شاء الله
بارك الله فيك ورضي عنك وارضاك
انتضر تفاعلك ولو اني اعلم ان غباءك سيكون حائلا بينك وبين الحل
تقديري لك
 
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