تبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات

عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا)) . فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه