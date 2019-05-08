رحمة الله بعباده وفضله عليهم

ناصر dz

ناصر dz

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تبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات
عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا)). فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
 
sami44

sami44

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إنضم
10 ديسمبر 2009
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النقاط
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بورك فيك اخي ناصر
جعل الله ما انتقيت في ميزان حسناتك
انار الله طريقك اخي وجزاك خير الجزاء
تقديري لك
 
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