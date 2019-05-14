أهم المعالم السياحية في دبي

abdougagi
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عليك أن ترى دبي لتصدّق ما يتوارد إلى مسامعك من أخبار عنها. شاهد كيف تقف مبانٍ حطّمت الأرقام القياسية إلى جانب أحياء تقليدية، فيما تطفو جزر من صنع الإنسان على المقلب الآخر من الخط الساحلي. نطلعك في هذه المقالة على أهم الأماكن السياحية في دبي :
1.برج خليفة :
يقف برج خليفة شامخًا على ارتفاع 828 مترًا، وهو أول ما تلاحظه أعين الزوار. يهيمن أطول برج في العالم على أفق دبي المهيب، ولكنّ عظمته الحقيقية لا تظهر جليةً سوى عند رؤيته عن قرب أو من الداخل. في يومٍ مشمسٍ وصافٍ، تكون الإطلالة آسرة من طابق المراقبة أي الطابق الـ124، تنافسها جمالاً الإطلالة التي يوفرها مطعم توب سكاي لاونج وهو يقع في الطابق الـ148. إلى الراغبين في تناول الطعام بين الغيوم، ليس عليكم إلاّ زيارة مطعم أتموسفير في الطابق الـ122.
2. دبي مول :
يقع دبي مول بجوار برج خليفة مباشرةً. لا يكفي إطلاق اسم "مول للتسوّق" لوصف هذا المشروع الضخم. حتى أنّ قضاء يوم كامل هناك لا يكفيك لرؤية كل شيء. فبالإضافة إلى أكثر من 1200 متجر و150 مطعمًا، يحتضن المكان مدينة ملاهٍ مسقوفة، وحلبة جليدية، وشلالاً داخليًا هائلاً، ونافورة راقصة في الهواء الطلق فضلاً عن دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الضخمة.
3.نافورة دبي :
تقع نافورة دبي أسفل برج خليفة الأسطوري، وخارج أبواب دبي مول الأشهر من نار على علم، وهي تضمّ أكبر نظام نافورة راقصة في العالم. ينفث هذا العرض المائي الراقص المياه حتى ارتفاع 150 مترًا في الجو. وينتج عن التزامن الرائع بين رقصات الماء المضاء بالألوان المبهجة والنغمات الموسيقية المتنوعة من كافة أنحاء العالم، عرض من أمتع وأروع العروض في دبي. يتوافر عرضان بعد الظهر (عند الساعة 1 و1:30 ب.ظ.)، باستثناء أيام الجمعة (1:30 حتى 2 ب.ظ.) وتبدأ العروض المسائية عند غروب الشمس كل 30 دقيقة حتى تشغيل الأغنية الأخيرة عند الساعة 11 مساءً.
4. نخلة جميرا :
إنّها جزيرة من صنع الإنسان على شكل نخلة، يفخر السكان المحليون بأنّها متواجدة "فقط في دبي". تُعدّ نخلة جميرا من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم وهي انتصار للإبداع البشري. يستمتع السكان المحليون والسيّاح على حدّ سواء بباقة كبيرة من الفنادق الفاخرة في النخلة، على غرار والدورف أستوريا، وفيرمونت، وون آند أونلي، وجميرا زعبيل سراي والأبرز على الإطلاق فندقأتلانتس، النخلة الأسطوري. كما أنّ الوصول إلى النخلة ولا أسهل مع عبور خط حديدي أحادي أسفل القناة التي تتصل بنظام الترام البري.
5. خور دبي :
قد تُعرف دبي بتألّق أبراجها الشاهقة، إلا أنّ خورها كان وسيبقى القلب الحقيقي للمدينة. يُعدّ مصب المياه المالحة الموقع الأصلي الذي استقرّت فيه قبيلة بني ياس، حيث شكّلت مياهه نقطة أساسية لممارسة الأشكال الرئيسية لاقتصاد دبي في ذلك الزمن، أي الغوص بحثًا عن اللآلئ وصيد الأسماك. أمّا اليوم فتُعتبر المنطقة شاهدًا على تاريخ الإمارة، إذ تحتضنمتحف دبي والأزقة المتعرّجة لأسواق الذهب، والتوابل والأقمشة. عندما تكون في الخور، لا تفوّت ركوب القوارب التقليدية في رحلة عبر المياه لقاء درهم إماراتي واحد فقط. إنّه المعلم السياحي الأرخص ثمنًا والأفضل قيمة على الإطلاق.
6. الممشى والشاطئ في جميرا بيتش ريزيدنس :
"ذا بيتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس هو المكان المثالي لمحبي التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الأفلام والذهاب إلى الشاطئ في مكانٍ واحد. مع موسيقى الدي جي الصاخبة التي تلهب المكان في عطلة نهاية الأسبوع، والسينما الصيفية التي تقام في الهواء الطلق والحديقة المائية الشهيرة المصمّمة للترفيه عن الصغار لمدّة ساعة واحدة أو ساعتَيْن، ينبض جميرا بيتش ريزيدنس دومًا بالنشاط والحيوية.
7. كايت بيتش :
يُعتبر كايت بيتش اسمًا على مسمّى، فهو الموقع المثالي لاختبار مهاراتك في الرياضات المائية، كما يقدّم لك هذا الموقع أيضًا العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها خارج المياه! استمتع بتناول مشروبك المرطب من أحد المطاعم والمقاهي الكثيرة المشرّعة للهواء الطلق والواقعة على بُعد خطوات قليلة من الشاطئ، وشاهد راكبي الدراجات والمتزلجين على الألواح يتمرّنون في منتزه التزلج الحديث أو شارك في مباراة الكرة الطائرة. يمكنك بسهولة أن تقضي اليوم بكامله هنا، مع توافر الكثير من الأنشطة الشاطئية، فضلاً عن إطلالة مدهشة على برج العرب.
1.برج خليفة :
يقف برج خليفة شامخًا على ارتفاع 828 مترًا، وهو أول ما تلاحظه أعين الزوار. يهيمن أطول برج في العالم على أفق دبي المهيب، ولكنّ عظمته الحقيقية لا تظهر جليةً سوى عند رؤيته عن قرب أو من الداخل. في يومٍ مشمسٍ وصافٍ، تكون الإطلالة آسرة من طابق المراقبة أي الطابق الـ124، تنافسها جمالاً الإطلالة التي يوفرها مطعم توب سكاي لاونج وهو يقع في الطابق الـ148. إلى الراغبين في تناول الطعام بين الغيوم، ليس عليكم إلاّ زيارة مطعم أتموسفير في الطابق الـ122.
2. دبي مول :
يقع دبي مول بجوار برج خليفة مباشرةً. لا يكفي إطلاق اسم "مول للتسوّق" لوصف هذا المشروع الضخم. حتى أنّ قضاء يوم كامل هناك لا يكفيك لرؤية كل شيء. فبالإضافة إلى أكثر من 1200 متجر و150 مطعمًا، يحتضن المكان مدينة ملاهٍ مسقوفة، وحلبة جليدية، وشلالاً داخليًا هائلاً، ونافورة راقصة في الهواء الطلق فضلاً عن دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الضخمة.
3.نافورة دبي :
تقع نافورة دبي أسفل برج خليفة الأسطوري، وخارج أبواب دبي مول الأشهر من نار على علم، وهي تضمّ أكبر نظام نافورة راقصة في العالم. ينفث هذا العرض المائي الراقص المياه حتى ارتفاع 150 مترًا في الجو. وينتج عن التزامن الرائع بين رقصات الماء المضاء بالألوان المبهجة والنغمات الموسيقية المتنوعة من كافة أنحاء العالم، عرض من أمتع وأروع العروض في دبي. يتوافر عرضان بعد الظهر (عند الساعة 1 و1:30 ب.ظ.)، باستثناء أيام الجمعة (1:30 حتى 2 ب.ظ.) وتبدأ العروض المسائية عند غروب الشمس كل 30 دقيقة حتى تشغيل الأغنية الأخيرة عند الساعة 11 مساءً.
4. نخلة جميرا :
إنّها جزيرة من صنع الإنسان على شكل نخلة، يفخر السكان المحليون بأنّها متواجدة "فقط في دبي". تُعدّ نخلة جميرا من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم وهي انتصار للإبداع البشري. يستمتع السكان المحليون والسيّاح على حدّ سواء بباقة كبيرة من الفنادق الفاخرة في النخلة، على غرار والدورف أستوريا، وفيرمونت، وون آند أونلي، وجميرا زعبيل سراي والأبرز على الإطلاق فندقأتلانتس، النخلة الأسطوري. كما أنّ الوصول إلى النخلة ولا أسهل مع عبور خط حديدي أحادي أسفل القناة التي تتصل بنظام الترام البري.
5. خور دبي :
قد تُعرف دبي بتألّق أبراجها الشاهقة، إلا أنّ خورها كان وسيبقى القلب الحقيقي للمدينة. يُعدّ مصب المياه المالحة الموقع الأصلي الذي استقرّت فيه قبيلة بني ياس، حيث شكّلت مياهه نقطة أساسية لممارسة الأشكال الرئيسية لاقتصاد دبي في ذلك الزمن، أي الغوص بحثًا عن اللآلئ وصيد الأسماك. أمّا اليوم فتُعتبر المنطقة شاهدًا على تاريخ الإمارة، إذ تحتضنمتحف دبي والأزقة المتعرّجة لأسواق الذهب، والتوابل والأقمشة. عندما تكون في الخور، لا تفوّت ركوب القوارب التقليدية في رحلة عبر المياه لقاء درهم إماراتي واحد فقط. إنّه المعلم السياحي الأرخص ثمنًا والأفضل قيمة على الإطلاق.
6. الممشى والشاطئ في جميرا بيتش ريزيدنس :
"ذا بيتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس هو المكان المثالي لمحبي التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الأفلام والذهاب إلى الشاطئ في مكانٍ واحد. مع موسيقى الدي جي الصاخبة التي تلهب المكان في عطلة نهاية الأسبوع، والسينما الصيفية التي تقام في الهواء الطلق والحديقة المائية الشهيرة المصمّمة للترفيه عن الصغار لمدّة ساعة واحدة أو ساعتَيْن، ينبض جميرا بيتش ريزيدنس دومًا بالنشاط والحيوية.
7. كايت بيتش :
يُعتبر كايت بيتش اسمًا على مسمّى، فهو الموقع المثالي لاختبار مهاراتك في الرياضات المائية، كما يقدّم لك هذا الموقع أيضًا العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها خارج المياه! استمتع بتناول مشروبك المرطب من أحد المطاعم والمقاهي الكثيرة المشرّعة للهواء الطلق والواقعة على بُعد خطوات قليلة من الشاطئ، وشاهد راكبي الدراجات والمتزلجين على الألواح يتمرّنون في منتزه التزلج الحديث أو شارك في مباراة الكرة الطائرة. يمكنك بسهولة أن تقضي اليوم بكامله هنا، مع توافر الكثير من الأنشطة الشاطئية، فضلاً عن إطلالة مدهشة على برج العرب.