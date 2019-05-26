صحتك الرمضانية~ تخلص من صداع الرأس



لذلك قررت أن أحدثكم اليوم بإذن الله عن الصداع و أسبابه ولماذا تزداد وتيرته في رمضان خاصة وسأشرح كيف نتخلص منه بحول الله من المشاكل الصحية الشائعة بكثرة في رمضان صداع الرأس وهو من أكثر الأسباب التي تدفع بالمريض لزيارة الصيدلي لطلب مسكنات ومهدئات لشربها بعد الفطور وكذلك لطلب النصائح بشأنه...~لذلك قررت أن أحدثكم اليوم بإذن الله عن الصداع و أسبابه ولماذا تزداد وتيرته في رمضان خاصة وسأشرح كيف نتخلص منه بحول الله

▬ أسباب الصداع:



من أسباب الصداع في رمضان نقص نسبة السكر والجلوكوز في الدم والتي تحتاجها خلايا المخ والدماغ, خصوصًا في آخر ساعات الصيام قبل الإفطار.



* عند الحديث عن أسباب الصداع في رمضان يبرز عامل وسبب مهم جدًا يتمثل في السهر وتقلبات النوم واضطرابات الساعة البيولوجية وازدياد ذلك في رمضان.



* نقص نسبة الكافيين في الدم لدى شاربي الشاي والقهوة والمشروبات الغازية المحتوية على على الكولا, وكذلك محبي الشوكولاتة.



* الصداع في رمضان قد يكون سببه تغير مواعيد الأكل أو تغيير نوعية الغذاء , وخصوصًا لدى من إعتاد تنظيم وجبات الطعام ومن هو حريص على وجبة الإفطار في الصباح.



* نقص كمية النيكوتين في الدم لدى المدخنين سبب رئيسي للإصابة بالصداع في رمضان.



* الشد العصبي, التوتر, الإجهاد وكثرة العمل تعتبر من محفزات ومستثيرات الإصابة بالصداع في رمضان, وخصوصًا في نهار رمضان.

▬ لتجنب نوبات الصداع في رمضان يمكن التقيد بالنصائح التالية:



* يجب ترتيب ساعات وأوقات النوم وتجنب السهر أو على الأقل تقليله , وخصوصًا لدى مرضى الصداع النصفي والصداع التوتري والصداع العنقودي, وأنواع الصداع المزمنه الأخرى.



* يجب تأخير وجبة السحور قدر الإمكان والحرص على أن تحتوي علي نظام غذائي متنوع ومتوازن ومتكامل , أضف إلى ذلك أنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.



* من العوامل المهمة لتجنب الصداع هو الإكثار من شرب الماء والسوائل الأخرى بين وجبتي الفطور والسحور لتعويض النقص الحاصل في الجسم خلال ساعات الصيام.



* يجب التقليل من شرب المنبهات بأنواعها, وأقصد الشاي -القهوة - المشروبات الغازية - الشوكولاته قدر الإمكان .



* من العوامل المساعدة ايضًا الحرص على لبس النظارات الشمسية, تجنب التعرض لأشعة الشمس, ولبس القبعة عند الضرورة. جميع ماسبق هي عوامل مفيدة جدًا خصوصًا مع أجوائنا المتقلبة.



* يجب ترك الشد العصبي والنرفزة والتوتر. خصوصًا في ساعات النهار فقد تؤدي إلى ماهو أشد من نوبة الصداع, ومنها على سبيل المثال حدوث إغماءة - ارتفاع ضغط الدم وحدوث مالا تحمد عقباه.



* يجب عليك الإسترخاء, وتدليك عضلات الرأس وعضلات الرقبة المشدودة .



* إذا كنت تعاني من مشاكل في الأسنان - الأنف - العيون أو كان لديك صداع مزمن أو صداع نصفي فلابد أن تراجع الطبيب قبل رمضان.



* احرص على توزيع وجبة الإفطار على ثلاث مراحل, مع الأذان قبل صلاة المغرب - بعد صلاة المغرب - بعد صلاة العشاء والتراويح.



* الأكل الكثير يسبب تخمة وضغط على الحجاب الحاجز فيسبب ضيق تنفس + تعب + خمول + نوبات صداع.



* إذا كنت لا تستطيع تحمل نوبات الصداع الذي يصيبك, فبالإمكان تناول مسكنات وعلاج لتكون وقائيه لك من نوبة الصداع, استشر طبيبك.