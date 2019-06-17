" في متاهات المفقود "

ا

الفضل10

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
في محيط المعنوي يتلاشى
أو يختبئ ذاك الاحساس بتلكم
المعاني التي تكون سبباً
لإدخال السعادة ،

وتربع الطمأنينة والسكينة على
عرش القلوب والأروح ،
وذاك الذي يفتقر إليها
الكثير ممن تطرق

عقولهم وتمزق قلوبهم من الناس
الذين تاهوا وساحوا في وديان الغفلة ،
حين جعلوا من الحسي

والملموس هو الغاية لنيل المأمول
الذي يتوهمون به أن تخمد نار الاضطراب
التي تتوهج لظاها ، لتحرق الأمنيات
التي عليها يستيقظون وينامون !

للأسف :
هجر الغالبية من الناس الاهتمام بالداخل وتزكية تلك النفس وانعاش الروح ،
والتي منها يكون الانعتاق من تلكم الهموم التي تنقض أواصر الراحة ، وتلك السعادة
التي يرنو لها من كان كيانه ووجدانه يتعطش لتلكم المعاني التي تسلو بها الروح .

الفقر :
في حقيقته يكون ذاك الفقر
والافتقار للجانب المقابل المكمّل
للمحسوس والمشاهد ألا وهو

الجانب المعنوي المتمثل
في " الروح " .

ولنا التأكد والتيقن من ذلك :
في النظر فيمن ملك الوسائل التي
هي الموصلة " في نظر الكثير "
لتلكم السعادة ، ومع هذا

يبقى ذاك النصب والتعب هو
القرين الملازم والعلة والسبب
هو ذاك "الفراغ الروحي "
الذي ينقص ذلك المخلوق .

في المقابل :
تجد ذاك الفقير تتناهشه الابتلاءات ،
وتعصف بساحته رياح النكبات ،
ومع هذا تجده مستقر الجَنان ،
هادئ السلوك ، والسبب لذاك
التعانق والتلاحم بين الجسد والروح ،
وبين الحسي المشاهد وبين الخافي
المكنون " يعود " .

وبخواء الروح :
يكون النهم واللهاث الشديد
والشعور بالحاجة :

للمال

للجمال

النفوذ

الشهرة

و

....

....

وفي امتلاء الروح :
يكون الشعور ب:
" الاستغناء الداخلي عن
الكثير من الأمور " .

فالأصل :
هو " الخواء " والاستثناء يرجع
" للامتلاء " .

هناك الاسباب لذاك الخواء منها :
* الغفلة عن الله
* ضبابية وهلامية الغاية والهدف
اللذان يناكفهما

التباين بين :
" الحقيقة والادعاء " .

* الفراغ الذي هو الشعور القاتل
الذي منه يجني المصاب به بذاك
المرض العضال.

و" غيرها العديد من الأمور " .

ومخاطر خواء الروح :
تستنزف دم المثابرة والطموح .
و
الوقوع في الخطأ والمثالب
من قبائح الأمور .

و

وتقتل الصمود في وجه العظائم
والشدائد من الخطوب .

في الختام :
" هنالك متسع من الوقت لتدارك
الأمور لنجعل من المتاح أدوات
ووسائل لنذللها للوصول إلى أسمى
الغايات والتي منها تسعد الروح " .

ومن ذاك :
" تنتهي تلك المآتم ، ويخبو صوت
الأنين ، وتلكم الآهات تزول " .
 
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