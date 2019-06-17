" في متاهات المفقود "

في محيط المعنوي يتلاشى

أو يختبئ ذاك الاحساس بتلكم

المعاني التي تكون سبباً

لإدخال السعادة ،



وتربع الطمأنينة والسكينة على

عرش القلوب والأروح ،

وذاك الذي يفتقر إليها

الكثير ممن تطرق



عقولهم وتمزق قلوبهم من الناس

الذين تاهوا وساحوا في وديان الغفلة ،

حين جعلوا من الحسي



والملموس هو الغاية لنيل المأمول

الذي يتوهمون به أن تخمد نار الاضطراب

التي تتوهج لظاها ، لتحرق الأمنيات

التي عليها يستيقظون وينامون !



للأسف :

هجر الغالبية من الناس الاهتمام بالداخل وتزكية تلك النفس وانعاش الروح ،

والتي منها يكون الانعتاق من تلكم الهموم التي تنقض أواصر الراحة ، وتلك السعادة

التي يرنو لها من كان كيانه ووجدانه يتعطش لتلكم المعاني التي تسلو بها الروح .



الفقر :

في حقيقته يكون ذاك الفقر

والافتقار للجانب المقابل المكمّل

للمحسوس والمشاهد ألا وهو



الجانب المعنوي المتمثل

في " الروح " .



ولنا التأكد والتيقن من ذلك :

في النظر فيمن ملك الوسائل التي

هي الموصلة " في نظر الكثير "

لتلكم السعادة ، ومع هذا



يبقى ذاك النصب والتعب هو

القرين الملازم والعلة والسبب

هو ذاك "الفراغ الروحي "

الذي ينقص ذلك المخلوق .



في المقابل :

تجد ذاك الفقير تتناهشه الابتلاءات ،

وتعصف بساحته رياح النكبات ،

ومع هذا تجده مستقر الجَنان ،

هادئ السلوك ، والسبب لذاك

التعانق والتلاحم بين الجسد والروح ،

وبين الحسي المشاهد وبين الخافي

المكنون " يعود " .



وبخواء الروح :

يكون النهم واللهاث الشديد

والشعور بالحاجة :



للمال



للجمال



النفوذ



الشهرة



و



....



....



وفي امتلاء الروح :

يكون الشعور ب:

" الاستغناء الداخلي عن

الكثير من الأمور " .



فالأصل :

هو " الخواء " والاستثناء يرجع

" للامتلاء " .



هناك الاسباب لذاك الخواء منها :

* الغفلة عن الله

* ضبابية وهلامية الغاية والهدف

اللذان يناكفهما



التباين بين :

" الحقيقة والادعاء " .



* الفراغ الذي هو الشعور القاتل

الذي منه يجني المصاب به بذاك

المرض العضال.



و" غيرها العديد من الأمور " .



ومخاطر خواء الروح :

تستنزف دم المثابرة والطموح .

و

الوقوع في الخطأ والمثالب

من قبائح الأمور .



و



وتقتل الصمود في وجه العظائم

والشدائد من الخطوب .



في الختام :

" هنالك متسع من الوقت لتدارك

الأمور لنجعل من المتاح أدوات

ووسائل لنذللها للوصول إلى أسمى

الغايات والتي منها تسعد الروح " .



ومن ذاك :

" تنتهي تلك المآتم ، ويخبو صوت

الأنين ، وتلكم الآهات تزول " .