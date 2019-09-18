" الروح بين الخواء والامتلاء "

من تأمل في حقيقة الانسان وجد أنه لن يكون في منأى

عن مرمى الحزن والهموم لأنه الهدف المشروع لتلكم المصائب

التي منها يتم صقله وإعادة صياغته لتكون له منها مناعة بها يتدارك ويتجاوز

نقطة " الوقوف " على أعتاب ذلك الحزن وتلكم الهموم .



الفارق يكمن :

بين من فاضت روح بالامتلاء ،

وذاك الخالي الوفاض الذي تأن

لقحطها منه تلكم الروح .



فخالي الروح :

إذا أصابه الحزن جعل من الكآبة فراشة

والغم سمائه ، فحّرم على نفسه زيارة السعادة

وضرب العزلة على نفسه ليكون نديمه

النواح والعويل ، وحاديه الأسى الشديد !



أما ممتلأ الروح :

ينتابه ويراوده الحزن ،

ولكن يُغالبه بذلك التسليم وتفويض الأمر لرب العالمين ،

يتنهد الأمل ويتلو ويُرتل " الفرج " وينشد " الصبح " قريب .





يرى في المصيبة :



" حكمة "

وهي رسالة من الله العليم .



منها :

يراجع الحساب لينظر أين تأخذه

القدم في ذلك الطريق .





أجمل العبارات :

التي تُجلّي الهموم ،

ولكن ...

بشرط أن تكون مترادفة بين :

" الملفوظ والمضمون " .



وتلكم العبارة هي :



" عسى خير " .





وتلك الآيات تُبين أن المؤمن مهما عظم إيمانه يكتنفه الحزن ،

ويتلفعه الهم ومن الآيات الدالة على صدق ذلك قوله تعالى :



" فإنّ معَ العُسرِ يُسرا * إنّ معَ العُسرِ يُسرا" .



" وعسَى أن تكرهوا شيئًا وهُوَ خيرٌ لَكُم وعسَى أن تُحِبُّوا شيئًا

وهُو شرٌ لَكُم واللهُ يعلَمُ وأنتُم لا تعلمون " .



" وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" .



وهناك :

الاحاديث التي تؤكد بحقيقة وقوع الحزن على المؤمن

والدليل ذاك الدعاء الذي حث على اتيانه رسول الله

_ عليه الصلاة والسلام _

حينما قال :



" اللَّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ،

والعجز والكسل ، والجبن والبخل ،

وضلع الدين وغلبة الرجال " .





وهنا :

تلكم الأبيات التي تسكب السكينة

على القلب والروح :



سهرت أعيـن ، ونامـت عيون … في أمور تكون أو لا تكون

فادرأ الهم ما استطعت عن النفس … فحملانك الهموم جـنـون

إن ربـاً كفـاك بالأمس ما كان … سيكفيك في غـدٍ ما يكون



من أجمل العبارات التي قيلت في هذا المقام :

لا حزَنَ معَ الله **

** وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله **

فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن ؟!

ومن فاته الله فبأَي شيء يفرح ؟!





وبهذا الذي قيل :

والمؤمن إما أن يحزن.. على تفريطه وتقصيره في طاعة ربه وعبوديته

وإما أن يحزن على تورّطه فى مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته

وهذا يدل على صحة الإيمان فى قلبه وعلى حياته، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه ،

ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام ،

وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى،

ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه كما تقدم .





بل :

الذى ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر،

ويبذل جهده ،

وهذا نظير من انقطع عن رفقته فى السفر ،

فجلس فى الطريق حزيناً كئيباً يشهد انقطاعه

ويحدث نفسه باللحاق بالقوم .