مشكلتي والدي يشك فيا

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
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19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم وبعد ترددت كثيرا في طرح موضوعي هذا وبعد مد وجزر قررت وضعه
انا فتاة جامعية ذات 21 ربيعا نشأت في أسرة محافظة محجبة والحمد لله والله لست ازكي نفسي لكن الكل يشهد بأخلاقي وتربيتي ويتمنى غرسها في اولاده
لعدم اطالة الموضوع ابي من النوع الذي يشك كثيرا خااااصة فيا انا بالرغم من ان لي اختا تصغرني بعام فقط لكن شكه محصور بي والمشكل اني لا اعلم السبب والله والله والله ثلاثا لم يسبق لي لا اقامة علاقة ولا اشياء من هذا القبيل داااائما وقبل اي تصرف اقوم به احرص ان يكون فيما يرضي الله أولا لأني أؤمن ان (من يتق الله يجعل له مخرجا) ثم ارضاء والداي ثانيا لكن بالرغم من ذلك يبقى شكه قائما حولي كنت كل مرة أقول ياربي انت ادرى بي وبأني لا اقوم بما يغضبك وهذا يكفيني رغم سوء ظن ابي بي لكن النقطة التي افاضت الكأس هو اتهامه لي بأني كنت اواعد شخصا ولماذا لأنه ادعى أنه ركب الحافلة في طريق عودته للبيت ولم يرني وانا يا اخوتي والله والله والله اني جأت بها لكن ليست نفس الحافلة فبالمنطق فقط لا توجد حافلة واحدة في كل المدينة خاااصة الحافلات التي تنقل من الجامعة الى البيت والله عددهم لا يحصى بربكم المعبود اخبروني هل هذا امر يتقبله العقل والله. يا اخوتي منذ ذلك اليوم والدمعة لا تفارق عيني كيف لمن رباني ان يتهمني في شرفي وهو شرفه إن كان هو يطلق عليا هكذا أحكام فماذا ترك للناس ربي يعلم اني بريئة براءة الذئب من دم يسوف لكن مايحز في قلبي هو لماذا مالشيء الذي فعلته بالرغم من أنه لم يمسك ولا مرة ادنى شيء ضدي بالعكس لكن بالرغم من ذلك يشك والان هو لا يتحدث معي بالرغم من أني مظلومة والله شاهد على ذلك . أبي ليس بالشخص السيء بالعكس لكن مسألة شكه هذه تؤذيني كثيرا
والله اقسى شعور هو ان تظلم من أقرب الناس اليك والاصعب انك لا تستطيع حتى توكيل الله لأنه مهما كان والدك
أدعو لي اخوتي ان يزيح الله عني هذا الحمل لاني تعبت حقااا ونفسيتي تدمرت خاصة اني على ابواب امتحانات
شكرا مسبقا
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
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أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صعب الأمر عليك أعلم ...وليس من حقه أن يتهمك لمجرد الشك و كذلك يقاطعك
لكن في النهاية هو قام بما قام حبا لك و لصيانتك و ليس كرها ...ربما يسمع الكثير من القصص و تأثر (وان كان لا يحق له أن يحاسبك على أفعال غيرك )
الجئي للدعاء أولا و بادري للكلام معه لا تنتظري مراضاته لك ..
تكلمي مع أمك أيضا لتكلمه غالبا سيصدقها لأن الأم لا يخفى عليها شيء من أمر بناتها .
الآن تشعرين بكل هاته الكمية من الظلم لأنك في فترة ضغط فقط و الا بمجرد يبتسم معك ستنسين أنه أحزنك يوما... يا أختي الوالدين نعمة احمدي الله و اشكريه و مهما فعلوا معك تخيلي لحظة حياتك بدونهم كيف تكون ...و كما قلت هو فقط يريد حمايتك لكن طريقته خاطئة لذا اجعلي نيته الطيبة تشفع في الصفح عن طريقته الخاطئة
أرضاه الله عنك و جعلك من البارين و موفقة في الامتحانات
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفهم شعورك واتفهم غيرة ابيك عليك
فنحن في زمن اهله شرار الا من رحم الله وعصم.
انت لم تفعلي شيء فلن يكون هناك شيء ما عليك هو التكلم مع امك
قولي لها انا الحمد لله تربيتك وتربية والدي فلا تشكا في فإن شككم في شك اولا في تربيتكما وانا لا اشحك في حسن تربيتكما لي
تحصني بالدعاء وتجنبي الفتن والزمي حجابك الشرعي وتاكدي ان هذا امتحان لك
اعلم ان الامر صعب خاصة عندما يأتي من اقرب الناس
الا انه غيرة وحب تأكدي من ذلك
ربما فيها افراط لكن الله المستعان
بدل ذلك اشكري الله على هذه النعمة
فهناك بنات لا يغار عليهن ابائهن
لنقص قيمتهن في قلوب ابائهن
من حيث لا يشعرن.



عليك بالدعاء والانابة وصدق اللجوء الى الله.
وبما انني شاب اعلم ان الفتاة الصالحة جوهرة في هذا الزمن وانا بعض الشباب هم من يظلموا الفتيات
فمن هذه النقطة قد يتعدى الرجل الحيز الذي يلف الغيرة.
والله المستعان
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو فعّال ::
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14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر
لا يشعر الابنُ بقيمة ما يصنعه أبواه إلا حين يصير أبًا، وهذا لا ينفي أن الآباء يقَعون في أخطاءٍ تربويةٍ تُؤذي أبناءهم؛ لجَهْلِهم وعدم وعْيِهم بأسلوب التربية الصائب؛ لكن في جميع الأحوال ما يفعلونه يكون بدافع الخوف والحب والحرص.




تقرَّبي إلى الله بالعبادة، والطاعة، والصلاة، والذِّكر، وقراءة القرآن الكريم، واسأليه تعالى أن يزيل الشك من راس ابوك
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اختي اسمحيلي راني في حالة لا تسمح لي بالإطالة كثيرا في الكتابة
ولكن أدعي الله بهذا الدعاء
اللهم يا من برأت عائشة من فوق سبع سنوات برئني يارب
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
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ذكر
أنا نقولهالك قسما عظما غير فتشي برك في لافامي تاعك تلقاي لي يعمر راس باباك خاصة من جنس النساء لانو هذا شيء عادي عندهم وكاين اشباه ذكور ثاني قادرين يلحقوا لباباك هدرة ويعمرولو راسوا.. وكما قلت (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)
 
4algeria.com

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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25 أفريل 2018
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الجنس
ذكر
قال مشكلتي:
أدعو لي اخوتي ان يزيح الله عني هذا الحمل لاني تعبت حقااا ونفسيتي تدمرت خاصة اني على ابواب امتحانات
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اللهم اصلح احوالك بنتنا و اختنا و اللهم لين قلب والدها عليها.
- الاخوة اثرو الموضوع بالنصح مشكورين. لكن اغتنم هذه الفرصة لأتضامن معك آنسة و للاسف، يوجد كواليس تجعل والدك يشك كما ذكر الاخ @Hakan فقد يوجد بعض اصحاب السيئات يشحنو الوالد...
- نصيحة لكل الاولياء ااحضنو ابنائكم حتى لا تحتضنها ذئاب ضالة، فشابة في هذا العمر اذا لم تجد الثقة من والديها فإما ستبحث عن شخص يثق بها او يوهمها انه يثق بها او انها قد تتراكم لديها بعض العقد النفسية مستقبلا...
- نصيحة لك آنسة انت شابة الظاهر انك متخلقة و متعلمة و فواصلي في صبرك فوالدك يحبك و يخاف عليك كثيرا و هذا سبب شكوكه فجربي ان تبحث في تصرفاتك لعلك تجدي بعضها يجعلك يشك. مثلا تتعطلي قليلا للوصول للمنزل و هكذا... (اعرف احيانا نتعطل في الوصول للمنزل لأن الحافلة تأخرت او زحمة الطريق... لكن انت جربي تقومي بكل اللي تقدري عليه للبحث عن هذه التصرفات و تقليلها قدر الامكان ) و ان شاء الله تعود ثقة ابوك فيك.
- قصة من محيطي:
كانت فتاة من العائلة في نفس وضعيتك و رغم انها كانت تجتهد لكسب تلك الثقة للوالد الا انها لم تكسبها فصبرت لغاية ان تزوجت.و بعد زواجها فتحت الموضوع مع ابوها:
*البنت: لماذا كنت تشك فيا يا ابي و...؟
*الأب: خوفا عليك يا بنيتي حتى تتفطني بين الفترة و الاخرى خوفا عليك ان تقعي بين ايدي لا ترحم....
*البنت: لماذا كنت تشك فيا انا فقط دون اخوتي...
*الأب: لسببين الاول انك كنت اخاف عليك كثيرا لأنك كنت (نية) و تصدقين اي شيء... و الثاني لأنك الاقرب الى و اخاف ان افقد بنيتي في طريق ثاني...
و دار حوار طويل جربت سرد فعض منه فقط و هذه البنت حاليا تعمل مع والدها في عدايته و هي الاكثر اقترابا من ابيها بعد زواجها...

لهذا اختي هي مجرد مرحلة و تمر فجربي التمسك بأحلامك و حاولي مسايرة الامور و سندعي لك ان شاء الله يفتح لك طريقك و يرزقك خيرا
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
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أنثى
حتى انا اضيف رايي للأخ حكيم لانوو مكانش نار بلا دخان ولازم تسلطى الضو على الاقارب من نوع النساء والرجال
اكثرى الاستغفار عزيزتي
 
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