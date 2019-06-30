sanaya ضيفة العدد السادس من كرسي التعارف

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,855
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى



يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو




فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره




ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة




واليوم اخترنا لكم أخت وفية للمنتدى عضوة مميزة وكاتبة روايات

رحبوا معي بالأخت ... ولنتعرف عليها عن قرب

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مرحبا بالأخت معنا
وإقامة طيبة نتمناها لكِ بيننا
تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,793
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
امممممممم شكرا اختي السلطانة انا اصلا اختي مريم نسالها بزاف اسئلة
راه نكسرها راسها بالهدرة الياسرة
لكن قبل ما نطرح اسئلة راح نحلف
اذا ما حطيتوش سنيوة تاي و بغرير نعشوي قاع ما نحكيش
هيا اختي ام ياسمين او مريم وحدة منكم تحط التعشوية منبعد نجي نسأل هههههههههه

حجز مكان لي عودة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,855
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
أهلا وسهلا بالأخت والسيدة
@sanaya


-أولا ماهو معنى اسمك المستعار ؟
-كيف تعرفتي على منتدى اللمة الجزائرية ؟
-رأيك حول منتدى اللمة الجزائرية من فترة انضمامك الى يومنا هدا ؟

108895
منورة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,855
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
امممممممم شكرا اختي السلطانة انا اصلا اختي مريم نسالها بزاف اسئلة
راه نكسرها راسها بالهدرة الياسرة
لكن قبل ما نطرح اسئلة راح نحلف
اذا ما حطيتوش سنيوة تاي و بغرير نعشوي قاع ما نحكيش
هيا اختي ام ياسمين او مريم وحدة منكم تحط التعشوية منبعد نجي نسأل هههههههههه
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