sanaya ضيفة العدد السادس من كرسي التعارف

امممممممم شكرا اختي السلطانة انا اصلا اختي مريم نسالها بزاف اسئلة

راه نكسرها راسها بالهدرة الياسرة

لكن قبل ما نطرح اسئلة راح نحلف

اذا ما حطيتوش سنيوة تاي و بغرير نعشوي قاع ما نحكيش

هيا اختي ام ياسمين او مريم وحدة منكم تحط التعشوية منبعد نجي نسأل هههههههههه



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