#اعرف_مرضك_من_وجهك

يرى المعالجون الصينيون أن وجه الإنسان هو مرآة الجسد، ولكن من المعروف أن المعالجة عند الصينيين تعتمد على أن الوقاية خير من ألف دواء ويعود ذلك إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويري المعالجون الصينيــون أن كل منطقة في الوجه لها ارتباط بعضو داخلي عبر قنوات الطاقة، وكلما ضعفت هذه الطاقة تبدأ علامات الضعف والوهن والتعب على العضو فتظهر العلامات بقعاً حمراء أو انتفاخاً تحت العينين أو خطوطاً قاسية، أو جفافاً أو إفرازاً زائداً. وكل ذلك دليل على انسداد إحدى القنوات الحيوية.

إليكم بعض العلامات التي قد تدلكم إلى حالتكم الصحي

1- #العلامة_الأولى:

بشرة دهنية أو تجاعيد، احمرار بين الحاجبين، احمرار وحكة طفيفة في العينين

التشخيص:

#خلل_في_الكبد

العلاج :من المعروف أن عمل الكبد هو تخليص الجسم من السموم والدهون. لذلك يجب على كل منا أن يقلل قدر المستطاع من تناول الدهون الحيوانية ومن مشتقات حليبها من أجبان وألبان وكذلك السكر . الإكثار من تناول الخضار الخضراء لأنها المصدر الرئيسي لعنصر بيتا كاروتين الذي يخزنه الكبد. كما يجب مضغ الطعام جيداً والحرص على تناول وجبة العشاء بساعتين على الأقل قبل موعد النوم، فالصينيون يؤكدون أن الكبد يفرغ السموم بين الحادية عشرة ليلاً والثالثة فجراً.

2- العلامة الثانية:

جيوب تحت العينين

التشخيص:

#القصور_الكلوي

العلاج :

من المعروف أن الكليتان تخلص الدم من الأوساخ، وتعيد توازن السوائل في الجسم. أما الملح والكافيين فيعرقلان هذا العمل لذا يجب التخفيف منهما. وكذلك من المعروف ان السوائل الباردة والمثلجات والمأكولات المحروقة تزيد الوضع سوءاً. يجب تناول الطعام الخفيف المتوسط السخونة ويفضل أكل الحبوب التي تنمو في جوف الأرض. كما أن الأطراف يجب أن تكون دافئة لان ذلك يؤثر على عمل الكليتين.

3- العلامة الثالثة:

الشفتين جافة ومتشققة و لونها يميل إلى البنفسجي

التشخيص:

#خلل_في_القولون

العلاج:

يجب التخفيف من تناول الأطعمة النيئة والحبوب لأنها تعرقل عمل المعدة وتؤدي إلى تكوين الفطريات من نوع كانديدا. ويجب أكل الطعام المطهو جيداً والمهروس لان ذلك لا يتطلب جهداً من الأمعاء.

4- العلامة الرابعة:

عندما يكون طرف العين لجهة الأنف لونه أزرق أو أخضر .

التشخيص:

#خلل_في_البنكرياس

العلاج:

من المعروف أن البنكرياس يقوم بإفراز الأنسولين الذي يتحكم بمعدل السكر في الدم. لذلك يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة كثيرة الدهون آو كثيرة السكر. والاستعاضة بالفواكه والخضار والحبوب .

5- العلامة الخامسة:

عندما يكون لون الأذنين أكثر احمراراً من لون الوجه، عينان مغرورقتان ومحاطتان بهالات سوداء.

التشخيص:

#إرهاق_الغدد_الادرينالية

العلاج:تفرز الغدد الادرينالية أنواعاً عدة من الهرمونات لا سيما الأدرينالين. ويؤدي التعب النفسي أو الجسدي إلى إفراز الأدرينالين في شكل قوي مما يؤدي إلى زيادة سرعة دقات القلب ويرفع ضغط الدم. يجب الابتعاد عن القلق والإرهاق النفسي وعدم شرب القهوة التي تحتوي علي الكثير من الكافيين لأنه يزيد من إفراز الأدرينالين.

6- العلامة السادسة:

بقع أو عروق صغيرة متفتحة، احمرار الخدين

التشخيص:

#خلل_رئوي

العلاج:

يجب الامتناع عن تناول مشتقات الحليب والحلويات الدسمة التي تزيد من حدة الأمراض الصدرية. والاستعاضة عنها بالرز والخضار ذات الأوراق ويجب استنشاق

الهواء النقي بقدر الإمكان والحرص على تهوية المكان

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