نساء فيهن هاته الصفات تحول بينهن وبين البيت السعير

السلام عليكم ورحمة الله



اختيار الزوج المناسب والانسجام معه والاتفاق على كل صغيرة وكبيرة من الأمور المعقدة وغير البسيطة في العلاقة الزوجية، لذلك وجب توخي الحذر والتمهل في اختيار شريك العمر..



ولتجنب الوقوع في فخ الزواج السريع،

على المرء ان يحذر نساء فيهن هاته الصفات

المرأة المتسلطة

تستأثر المرأة المتسلطة باتخاذ القرارات، وتنفيذ رغباتها على حساب رغبات زوجها، إضافة إلى أنها قد تساهم في تحجيم الرجل وإلغاء دوره المفصلي في العلاقة الزوجية. ولأن الكثير من الرجال لا يحبون سيطرة زوجاتهن عليهن، فإنهم يحاولون فرض سيطرتهم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث صدام حاد بين الطرفين قد يفضي إلى الانفصال في النهاية.

المرأة اللحوحة

ينفر الرجل عادة من المرأة اللحوحة المتطلبة التي لا تنفك عن إزعاج زوجها بالطلبات، وتمطره بسيل من الشكوى والتذمر، وفي الكثير من الحالات يؤدي تذمر الزوجة وإلحاحها، إلى اتخاذ الرجل قراراً بالانفصال عنها والبحث عن امرأة توفر له راحة البال.

المرأة المتعجرفة

عادة ما يؤدي ارتباط الرجل بالمرأة المتعجرفة إلى نشوء مشاكل كثيرة بسبب شعورها بالفوقية تجاه زوجها، ونشوء حالة من عدم التوازن في العلاقة، ويقود الرجل إلى اتخاذ قرار بالانفصال عنها، والتخلي عن علاقته بها.



المرأة النرجسية

من المعروف بأن المرأة النرجسية عادة ما تهتم بنفسها وتتجاهل احتياجات ومتطلبات الآخرين، فضلاً عن عدم التزامها بالروح التشاركية وتقديم التنازلات أو التضحية من أجل الآخرين، لذا من الأفضل عدم الارتباط بهذا النوع من النساء، لأن نتائج الارتباط بها لن تكون مرضية للزوج، وستؤدي إلى إنهاء العلاقه في نهاية المطاف

هذه الصفات انتقاها احد المواقع صواب ويمكن ان تكون غير ذالك من له رأي مغاير فليضعه هنا