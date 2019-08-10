من اخر اعمالي طلاا الستيكو

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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اليوم جبتلكم موضوع من اخر اعمالي
ادرجنا سابقا موضوع بخصوص طلاء الستيكو
هو طلاء ديكوري املس يعطي شكل الحائط الاثري
براق وقابل للغسل وعاكس مثل المرأة
في السابق كان النوع الوحيد المعروف هو الستيكو انتيكو وبعدين تم انتاج النوع الثاني الي هو الستيكو فنزيانو
ومن بعده تم انتاج الستيكو ريفليسو. و من بعده تم انتاج الستيكو بلازما
ومؤخرا تم انتاج الستيكو Bبلازما
اليوم انا قمت بعمل النوع الثاني الي هو الستيكو فنزيانو
بعد القيام بتسوية الحائط بطبقتين من الاوندوي
نقوم بسنفرة او حك الحائط لتسوية الاوندوي
نقوم بطلاء طبقة من المثبت الفيكساتور
ومن بعدها نقوم بصنفرة اخرى فوق الفكساتور لجعل الحاىط نقي تماما من الشوائب وحبيبات الطلاء
لأن هذا الطلاء حساس جدا ولا يحتمل اي شوائب
نقوم بعمل الطبقة الاولى من الستيكو
وبعدها الطبقة الثانية للزيادة في سم الطلاء
واخيرا نقوم بطبقة نعمل على الشكل المطلوب
واحسن شكل هو االعشوائي كما هو في الصور
وهذا هو الشكل النهائي الطلاء
هذه الصورة في عدم وجود الضوء
هذه الصورة مع وجود الضوء
هناك عند تقريب الصورة بالجانب نشاهد انعكاس الضوء
لم اتمكن من تصوير الغرفة كاملة
بسبب الاثاث المكدس فيها
نلتقي في اعمال اخرى ان شاء الله