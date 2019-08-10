من اخر اعمالي طلاا الستيكو

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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اليوم جبتلكم موضوع من اخر اعمالي
ادرجنا سابقا موضوع بخصوص طلاء الستيكو
هو طلاء ديكوري املس يعطي شكل الحائط الاثري
براق وقابل للغسل وعاكس مثل المرأة

في السابق كان النوع الوحيد المعروف هو الستيكو انتيكو وبعدين تم انتاج النوع الثاني الي هو الستيكو فنزيانو
ومن بعده تم انتاج الستيكو ريفليسو. و من بعده تم انتاج الستيكو بلازما
ومؤخرا تم انتاج الستيكو Bبلازما

اليوم انا قمت بعمل النوع الثاني الي هو الستيكو فنزيانو

بعد القيام بتسوية الحائط بطبقتين من الاوندوي
نقوم بسنفرة او حك الحائط لتسوية الاوندوي
نقوم بطلاء طبقة من المثبت الفيكساتور
ومن بعدها نقوم بصنفرة اخرى فوق الفكساتور لجعل الحاىط نقي تماما من الشوائب وحبيبات الطلاء
لأن هذا الطلاء حساس جدا ولا يحتمل اي شوائب
20190804_204201-1.jpg
نقوم بعمل الطبقة الاولى من الستيكو
وبعدها الطبقة الثانية للزيادة في سم الطلاء

20190804_205847-2.jpg

واخيرا نقوم بطبقة نعمل على الشكل المطلوب
واحسن شكل هو االعشوائي كما هو في الصور

وهذا هو الشكل النهائي الطلاء
هذه الصورة في عدم وجود الضوء

20190808_220117.jpg

هذه الصورة مع وجود الضوء
20190808_220128.jpg

هناك عند تقريب الصورة بالجانب نشاهد انعكاس الضوء
20190808_220327-1.jpg

20190808_220251-1.jpg

20190806_232213-1.jpg

لم اتمكن من تصوير الغرفة كاملة
بسبب الاثاث المكدس فيها

نلتقي في اعمال اخرى ان شاء الله
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ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
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19 ماي 2011
المشاركات
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الجنس
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2735454172134889504-1.gif
السلام عليكم
بسم الله ما شاء الله
عمل جميل و متقن يعطيك الصحة
في انتظار جديد مواضيع المتميزة كالعادة
تقبل تحياتي
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