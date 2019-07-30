©©© ثقافة الردود ©©© مرحباً بأحبتنا

خاوتي خياتي ، أعضاء

اللمة

الكِرام..



كاين مشكلة تعاني منها أغلب

المنتديات

و

الأعضاء

يخرجو من

المنتدى

بسببها

[ الردود ] -

ثقافة الردود عندها آداب ومكانة خاصة بيها

ونظن لازم على كل عضو هنا يتعلم هاذ الثقافة و أسسها وأساليبها !

باش مايوليش

المنتدى





خلوني نعطيلكم شوي نصائح بالاك تفيد ساحة للحروب هههخلوني نعطيلكم شوي نصائح بالاك تفيد

العضو الجديد

مع أنو أنا ثاني جديد كيما هو ولكن لا بأس

-

من المؤكد أنو راح تلقى هنا فالمنتدى لي يخالفك فالرأي

،

لذلك حاول أنك تستعمل معاه أسلوب الإقناع بدل من التهجم

-

ماتردش على المواضيع بمشاعرك

،

رد عليهم بـ راسك

-

وزيد أنا إنسان عندو حاسة سادسة

،

يعني كي يكون الرد تاعك فيه نية خالصة

،

أنا ننجذب ليه ديراكت

-

وزيد مش من الأدب أنك تهمش شخص خالف الرأي تاعك فالردود

،

كون شخص أرقى من ذلك

-

وماتبالغش بزاف في ردك

،

لا في المدح ولا في الذم

-

ومش لازم يكون عندك قلم راعع مي لازم يكون عندك فكر وخلق راعع

[

رائع أنا نقولها راعع

]

-

ومش ديما المبدع هو لي يحط مواضيع جذابة

،

قادر شخص مبدع ويشارك بـ ردود جذابة

،





لكم تحية من الـ لذلك تابع الردودلكم تحية من الـ

عشريني

الـ