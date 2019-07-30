©©© ثقافة الردود ©©© مرحباً بأحبتنا

عشريني متمرد
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 10 جويلية 2017
- المشاركات
- 295
- النقاط
- 918
- محل الإقامة
- عين وسارة - الجلفة
- الجنس
- ذكر
خاوتي خياتي ، أعضاء اللمة الكِرام..
كاين مشكلة تعاني منها أغلب المنتديات والأعضاء يخرجو من المنتدى بسببها
[ الردود ] - ثقافة الردود عندها آداب ومكانة خاصة بيها
ونظن لازم على كل عضو هنا يتعلم هاذ الثقافة و أسسها وأساليبها !
باش مايوليش المنتدى ساحة للحروب ههه
خلوني نعطيلكم شوي نصائح بالاك تفيد العضو الجديد مع أنو أنا ثاني جديد كيما هو ولكن لا بأس
- من المؤكد أنو راح تلقى هنا فالمنتدى لي يخالفك فالرأي ، لذلك حاول أنك تستعمل معاه أسلوب الإقناع بدل من التهجم
- ماتردش على المواضيع بمشاعرك ، رد عليهم بـ راسك
- وزيد أنا إنسان عندو حاسة سادسة ، يعني كي يكون الرد تاعك فيه نية خالصة ، أنا ننجذب ليه ديراكت
- وزيد مش من الأدب أنك تهمش شخص خالف الرأي تاعك فالردود ، كون شخص أرقى من ذلك
- وماتبالغش بزاف في ردك ، لا في المدح ولا في الذم
- ومش لازم يكون عندك قلم راعع مي لازم يكون عندك فكر وخلق راعع [ رائع أنا نقولها راعع ]
- ومش ديما المبدع هو لي يحط مواضيع جذابة ، قادر شخص مبدع ويشارك بـ ردود جذابة ، لذلك تابع الردود
لكم تحية من الـ عشريني الـ متمرد
كاين مشكلة تعاني منها أغلب المنتديات والأعضاء يخرجو من المنتدى بسببها
[ الردود ] - ثقافة الردود عندها آداب ومكانة خاصة بيها
ونظن لازم على كل عضو هنا يتعلم هاذ الثقافة و أسسها وأساليبها !
باش مايوليش المنتدى ساحة للحروب ههه
خلوني نعطيلكم شوي نصائح بالاك تفيد العضو الجديد مع أنو أنا ثاني جديد كيما هو ولكن لا بأس
- من المؤكد أنو راح تلقى هنا فالمنتدى لي يخالفك فالرأي ، لذلك حاول أنك تستعمل معاه أسلوب الإقناع بدل من التهجم
- ماتردش على المواضيع بمشاعرك ، رد عليهم بـ راسك
- وزيد أنا إنسان عندو حاسة سادسة ، يعني كي يكون الرد تاعك فيه نية خالصة ، أنا ننجذب ليه ديراكت
- وزيد مش من الأدب أنك تهمش شخص خالف الرأي تاعك فالردود ، كون شخص أرقى من ذلك
- وماتبالغش بزاف في ردك ، لا في المدح ولا في الذم
- ومش لازم يكون عندك قلم راعع مي لازم يكون عندك فكر وخلق راعع [ رائع أنا نقولها راعع ]
- ومش ديما المبدع هو لي يحط مواضيع جذابة ، قادر شخص مبدع ويشارك بـ ردود جذابة ، لذلك تابع الردود
لكم تحية من الـ عشريني الـ متمرد