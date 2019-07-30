©©© ثقافة الردود ©©© مرحباً بأحبتنا

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عشريني متمرد

عشريني متمرد

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
295
النقاط
918
محل الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
خاوتي خياتي ، أعضاء اللمة الكِرام..

كاين مشكلة تعاني منها أغلب المنتديات والأعضاء يخرجو من المنتدى بسببها
[ الردود ] - ثقافة الردود عندها آداب ومكانة خاصة بيها
ونظن لازم على كل عضو هنا يتعلم هاذ الثقافة و أسسها وأساليبها !
باش مايوليش المنتدى ساحة للحروب ههه :ROFLMAO:

خلوني نعطيلكم شوي نصائح بالاك تفيد العضو الجديد مع أنو أنا ثاني جديد كيما هو ولكن لا بأس :cry:

- من المؤكد أنو راح تلقى هنا فالمنتدى لي يخالفك فالرأي ، لذلك حاول أنك تستعمل معاه أسلوب الإقناع بدل من التهجم ;)
- ماتردش على المواضيع بمشاعرك ، رد عليهم بـ راسك :geek:
- وزيد أنا إنسان عندو حاسة سادسة ، يعني كي يكون الرد تاعك فيه نية خالصة ، أنا ننجذب ليه ديراكت :rolleyes:
- وزيد مش من الأدب أنك تهمش شخص خالف الرأي تاعك فالردود ، كون شخص أرقى من ذلك :cool:
- وماتبالغش بزاف في ردك ، لا في المدح ولا في الذم (y)
- ومش لازم يكون عندك قلم راعع مي لازم يكون عندك فكر وخلق راعع [ رائع أنا نقولها راعع :whistle: ]
- ومش ديما المبدع هو لي يحط مواضيع جذابة ، قادر شخص مبدع ويشارك بـ ردود جذابة ، لذلك تابع الردود :)

لكم تحية من الـ عشريني الـ متمرد
 
عشريني متمرد

عشريني متمرد

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
295
النقاط
918
محل الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
 
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