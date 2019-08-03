منطقة الوقوف فيها يوم عرفة يبطل الحج.

ليوم عرفة فضل عظيم، ووردت أحاديث عدة تبين هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: "صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".وبالنسبة لحجاج بيت الله الحرام ففيه الوقوف بعرفة الركن الرئيسي للحج، وفقا لقول النبي الكريم "الحج عرفة"، إلا أن البعض لا يدري أن هناك مكان بعرفة لا يجوز الوقوف فيه طوال اليوم وإلا فسد حجه.وبشأن مكان الوقوف بعرفة، "يجوز للحاج أن يقف بأي موضع تيسر له من عرفة إلا بطن عرنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، كذلك مسجد نمرة فهناك جزء منه يقع في مشعر عرفات، وجزء آخر في وادي عرنة.و على الحجاج أن يتابعوا العلامات التي وضعت، والتي تبين حدود عرفة فيجب على الحاج ألا يتجاوز هذه الحدود، ومن وقف خارج حدود عرفة ولم يقف بها فسد حجه بالاتفاق.