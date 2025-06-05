إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
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يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة
ميزات يوم عرفة
فضل عظيم: هو سيد الأيام وأحد الأيام التي تفضل بها الله تعالى على عباده. أفضل أيام الله..وأيام المسلمين
المغفرة: إن الله يغفر فيه ذنوب الحجاج الواقفين بعرفة.
الركن الأساسي والأعظم للحج.. الوقوف بعرفه..
عتق من النار: يكثر الله فيه من عتق عباده من النار.
مواسم نفحات: هو من المواسم التي يكثر فيها نفحات الرحمة من الله.
صيام يوم عرفة: يتميز صيام يوم عرفة بأنه تكفير للذنوب السابقة واللاحقة.
دعاء مستجاب: أن الدعاء في يوم عرفة مستجاب. خير الدعاء دعاء يوم عرفه...(لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)
فضل الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج.
نزول الله الى السماء الدنيا «وإن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا»،
ميزات يوم عرفة
فضل عظيم: هو سيد الأيام وأحد الأيام التي تفضل بها الله تعالى على عباده. أفضل أيام الله..وأيام المسلمين
المغفرة: إن الله يغفر فيه ذنوب الحجاج الواقفين بعرفة.
الركن الأساسي والأعظم للحج.. الوقوف بعرفه..
عتق من النار: يكثر الله فيه من عتق عباده من النار.
مواسم نفحات: هو من المواسم التي يكثر فيها نفحات الرحمة من الله.
صيام يوم عرفة: يتميز صيام يوم عرفة بأنه تكفير للذنوب السابقة واللاحقة.
دعاء مستجاب: أن الدعاء في يوم عرفة مستجاب. خير الدعاء دعاء يوم عرفه...(لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)
فضل الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج.
نزول الله الى السماء الدنيا «وإن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا»،