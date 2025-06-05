🌼ميزات يوم عرفة 🌼

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجةميزات يوم عرفةفضل عظيم: هو سيد الأيام وأحد الأيام التي تفضل بها الله تعالى على عباده. أفضل أيام الله..وأيام المسلمينالمغفرة: إن الله يغفر فيه ذنوب الحجاج الواقفين بعرفة.الركن الأساسي والأعظم للحج.. الوقوف بعرفه..عتق من النار: يكثر الله فيه من عتق عباده من النار.مواسم نفحات: هو من المواسم التي يكثر فيها نفحات الرحمة من الله.صيام يوم عرفة: يتميز صيام يوم عرفة بأنه تكفير للذنوب السابقة واللاحقة.دعاء مستجاب: أن الدعاء في يوم عرفة مستجاب. خير الدعاء دعاء يوم عرفه...(لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)فضل الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج.نزول الله الى السماء الدنيا «وإن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا»،