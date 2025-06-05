ميزات يوم عرفة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🌴يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة🌴
🌼ميزات يوم عرفة 🌼
🌴فضل عظيم: هو سيد الأيام وأحد الأيام التي تفضل بها الله تعالى على عباده. أفضل أيام الله..وأيام المسلمين
🌴المغفرة: إن الله يغفر فيه ذنوب الحجاج الواقفين بعرفة.
🌴الركن الأساسي والأعظم للحج.. الوقوف بعرفه..
🌴عتق من النار: يكثر الله فيه من عتق عباده من النار.
🌴مواسم نفحات: هو من المواسم التي يكثر فيها نفحات الرحمة من الله.
🌴صيام يوم عرفة: يتميز صيام يوم عرفة بأنه تكفير للذنوب السابقة واللاحقة.
🌴دعاء مستجاب: أن الدعاء في يوم عرفة مستجاب. خير الدعاء دعاء يوم عرفه...(لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)
🌴فضل الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج.
🌴 نزول الله الى السماء الدنيا «وإن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا»،
 

المواضيع المشابهة

Eay98
🕊️ إليكم قائمة 📜صريحة وواضحة للذنوب والسيئات التي يمكن أن تكتبوها في ورقتكم للتوبة بمناسبة يوم عرفة:
المشاركات
2
المشاهدات
69
la lune rose
L
السلطانة
الحجاج يوم عرفة
المشاركات
9
المشاهدات
355
آمِيْرَتُه
آمِيْرَتُه
Oktavio_hinda
  • مغلق
صباح يوم عرفة
المشاركات
4
المشاهدات
291
إلياس
إلياس
إلياس
فضل صيام يوم عرفه
المشاركات
2
المشاهدات
276
إلياس
إلياس
ناصر dz
فضل صيام يوم عرفة
المشاركات
5
المشاهدات
424
ناصر dz
ناصر dz
العودة
Top Bottom