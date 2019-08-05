الوهم.. ام أمينة ضيفتان بكرسي التعارف العدد الثامن

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,992
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو






فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره








ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة






واليوم اخترنا لكم خيرة الأخوات في المنتدى وهما سيدتان أحبتا اللمة تميزتا وسطع نجمهما من خلال حسن تعاملهما مع الأعضاء

رحبوا معي بالأختين
@ام أمينة
@الوهم

لنتعرف عنهما عن قرب
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,992
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
اهلا وسهلا بالاخت الطيبة @ام أمينة
نورتي كرسي التعارف

اسئلتي :
كم عندك اولاد؟ هل يدرسون ام لا؟
ماذا تطبخين عادة كأكلة في عيد الاضحى المبارك حسب منطقتكم؟
هل تفضلين عمل المرأة ام مكوثها في المنزل لتربية ابناءها افضل؟
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,992
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
اهلا وسهلا بالاخت الطيبة @الوهم نورتي كرسي التعارف

اسئلتي:

كما نعلم انك درستي لغة انجليزية بما تنصحين طلابنا الذين قرروا دراستها هذه السنة؟
الطبق التقليدي المفضل الذي تطبخونه في منطقتكم في عيد الاضحى المبارك؟
الصعوبات التي وجدتيها مع تربية التوائم؟ ربي يحفظك اولادك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,173
النقاط
351
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
اهلا وسهلا بالاخت الطيبة @ام أمينة
الله يسلمك حبيبتي

نورتي كرسي التعارف
الله يسلمك النور نورك و شكرا على الاستضافة

اسئلتي :
كم عندك اولاد؟ هل يدرسون ام لا؟
عندي بنتين ربي يحفظهم وحدة تدرس و وحدة مزال

ماذا تطبخين عادة كأكلة في عيد الاضحى المبارك حسب منطقتكم؟
يوم العيد نطيبو فالغذاء كبدة مشرملة او مقلية + القلب + فريت و حميس و سلطة
و العشاء نديرو بوزلوف كل مرة كيفاش يعني فالفور او شطيطحة و لي ما ياكلوش نقلولو الكبدة لي فضلت من الصباح
و ثاني عيد نديرو البكبوكة و فالليل نقلو اللحم + سلطة و فريت و ثالث عيد نديرو طعام باللحم و المرق

هل تفضلين عمل المرأة ام مكوثها في المنزل لتربية ابناءها افضل؟
صراحة نفضل المرأة لي قاعدة فالدار لانها ترد بالها على دارها و ولادها احسن من لي تخدم
و مارانيش ضد المرأة العاملة لانها ممكن تعمل باش تعاون زوجها و اولادها
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الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
193
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
النور نورك حبيبتي انا ننصح الطلاب لي قررو يدرسو الانجليزية او اي تخصص اخر انهم يختارو عن قناعة التخصص ويحبوه حتى يتمكنو من الابداع فيه الطبق التقليدي هو البكبوكة يعني الدوارة بالحمص في الككوط وشطيطحة بوزليف اصعب شيء في تربية التوام هو التماثل يعني يبكو كيف كيف يمرضو مع بعض ماتلقايش بمن تبداي وزيد كي يكبرو يولو متعاندين على كلش لازم اللعب كيف كيف حتى في اللون ههه ربي يحفظك اختي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,979
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اهلا بالاختين في المصيدة اوقات سعيدة مع التحقيق
فنجان-قهوة-عربي.jpeg
مشكورة سلطانة على حسن الاختيار
لي عودة لطرح الاسىلة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,936
النقاط
1,811
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم....
اهلا بضيفاتنا العزيزات منورات
الأسئلة 😁😁
ما هى المقولة إلى تؤمنين بها ؟؟
كلمة تصفين بها الحياة؟؟
الحلم الذي لا يزال لم يتحقق؟؟
ماهو أكثر دعاء ترددينه؟؟
الأسئلة مشتركة للاختين عائدة إن شاء الله


منورة غاليتى@السلطانة
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,173
النقاط
351
الجنس
أنثى
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم....
و عليكم السلام

اهلا بضيفاتنا العزيزات منورات
النور نورك حبيبتي

الأسئلة 😁😁
😓😓😓😓

ما هى المقولة إلى تؤمنين بها ؟؟
لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك ولا تظلم نفسا كي تبرر أخطائك حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس فكما تدين تدان

كلمة تصفين بها الحياة؟؟
حسب رأيي الحياة مسألة حسابية

الحلم الذي لا يزال لم يتحقق؟؟
نفضل ما نجاوبش على هذا السؤال

ماهو أكثر دعاء ترددينه؟؟
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا

الأسئلة مشتركة للاختين عائدة إن شاء الله
شكرا لكي اختي في انتظار أسئلة أخرى

منورة غاليتى@السلطانة
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الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
193
النقاط
13
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم....
اهلا بضيفاتنا العزيزات منورات
الأسئلة 😁😁
ما هى المقولة إلى تؤمنين بها ؟؟
كلمة تصفين بها الحياة؟؟
الحلم الذي لا يزال لم يتحقق؟؟
ماهو أكثر دعاء ترددينه؟؟
الأسئلة مشتركة للاختين عائدة إن شاء الله


منورة غاليتى@السلطانة
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اهلا حبيبتي المقولة التي اومن بها هي :حديثه عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 《"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلِمُه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة.》 الحياة جميلة ان مشينا بما يرضي الله وتعيسة ادا مشينا بما لا يرضيه حلم الذي لم يتحقق زيارة البقاع المقدسة اكثر دعاء اردده هو 《 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين》ننتظر عودتك 😘😘😘
 
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