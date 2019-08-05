الوهم.. ام أمينة ضيفتان بكرسي التعارف العدد الثامن

الله يسلمك حبيبتي

الله يسلمك النور نورك و شكرا على الاستضافة

عندي بنتين ربي يحفظهم وحدة تدرس و وحدة مزال

يوم العيد نطيبو فالغذاء كبدة مشرملة او مقلية + القلب + فريت و حميس و سلطة

و العشاء نديرو بوزلوف كل مرة كيفاش يعني فالفور او شطيطحة و لي ما ياكلوش نقلولو الكبدة لي فضلت من الصباح

و ثاني عيد نديرو البكبوكة و فالليل نقلو اللحم + سلطة و فريت و ثالث عيد نديرو طعام باللحم و المرق

صراحة نفضل المرأة لي قاعدة فالدار لانها ترد بالها على دارها و ولادها احسن من لي تخدم

و مارانيش ضد المرأة العاملة لانها ممكن تعمل باش تعاون زوجها و اولادها