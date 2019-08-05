العروسة المنحوسة

بسم الله

حياكم الله احبتي و اعتذر عن الغياب

جاءني طالب نصيحة ـ شاب مقبل على الزواج مثقف و هاديء

لكنه مضطرب و حزين



ما بك يا صاح فأمثالك يعيشون فترة جميلة من حياة الرجل

و هي مرحلة ما قبل الزواج بأسبوع او اسبوعين



تنهد قال اي فترة جميلة تتحدث عنها فأنا اعاني ضغطا رهيبا من اهلي و من المجتمع



اعتدلت و ركزت معه خير ما بك يا اخي قلها و لا تخف سأكون لك ناصحا أمينا



اي نعم و هذا ما جئت لأجله عندك يا أخي



تفضل انا سامع لك و مستمع



ـ تعلم ان عرسي لم يبقى له الكثير



نعم اعرف و اعرف ان التحضيرات على قدم و ساق



ـ لكن حدث امر غريب و بسببه انا اعيش تحت ضغط رهيب



كيف .. افصح يا اخي



ـ كل الامور كانت تسير على أفضل حال مذ عرفتها و خطبتها

و كان الاهل في قمة السعادة و كنت أسعدهم

فالخطيبة نعم المرأة و أهلها نعم الأهل و كنت أنتظر تحديد موعد الزفاف

على أحر من الجمر



و ما الذي حدث أو طرأ هل سمعت ما يريبك إذا كان أمر كلام الناس

فدعك فالناس لم يتركوا اخضرا و لا يابسا إلا و أكلوه



ـ لا يا أخي ليته كلام الناس فقط بل هناك امر آخر



تفضل احكي احكي ما في خاطرك





ـ تخيل يا أخي اننا كلما حددنا موعدا للزفاف مات أحد من أقاربها



سبحان الله ما دخل الأموات في زواجكما



ـ لحظة و سأشرح لك

يا اخي حددنا موعد الزفاف و تم التراجع عنه لخمس مرات

ففي الأولى مات جدها و في الثانية مات ابن عم أبيها

و في الثالثة مات عم أمها و في الرابعة ماتت قريبة لها

و في الخامسة مات ابن عمها



الله المستعان طيب هذا امر يعطل مزعد الزواج و يؤخره فكل الأمر مسألة وقت فقط



ـ ليتها مسألة وقت و فقط الأمر اعمق من هذا

فأهلي و أصحابي أصبحوا يتهمونها انها نحس

و والدايا كانهما صدقا هته الخزعبلات كأنهما نادمان و اصبحا غير

متحمسين للزواج

و انا في حزن على ما اصابها و أصابني بسبب ليست لها فيه دخل



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صاحب القضية سيتابع ردودكم بماذا تنصحونه أحبتي