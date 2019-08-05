العروسة المنحوسة

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
حياكم الله احبتي و اعتذر عن الغياب
جاءني طالب نصيحة ـ شاب مقبل على الزواج مثقف و هاديء
لكنه مضطرب و حزين

ما بك يا صاح فأمثالك يعيشون فترة جميلة من حياة الرجل
و هي مرحلة ما قبل الزواج بأسبوع او اسبوعين

تنهد قال اي فترة جميلة تتحدث عنها فأنا اعاني ضغطا رهيبا من اهلي و من المجتمع

اعتدلت و ركزت معه خير ما بك يا اخي قلها و لا تخف سأكون لك ناصحا أمينا

اي نعم و هذا ما جئت لأجله عندك يا أخي

تفضل انا سامع لك و مستمع

ـ تعلم ان عرسي لم يبقى له الكثير

نعم اعرف و اعرف ان التحضيرات على قدم و ساق

ـ لكن حدث امر غريب و بسببه انا اعيش تحت ضغط رهيب

كيف .. افصح يا اخي

ـ كل الامور كانت تسير على أفضل حال مذ عرفتها و خطبتها
و كان الاهل في قمة السعادة و كنت أسعدهم
فالخطيبة نعم المرأة و أهلها نعم الأهل و كنت أنتظر تحديد موعد الزفاف
على أحر من الجمر

و ما الذي حدث أو طرأ هل سمعت ما يريبك إذا كان أمر كلام الناس
فدعك فالناس لم يتركوا اخضرا و لا يابسا إلا و أكلوه

ـ لا يا أخي ليته كلام الناس فقط بل هناك امر آخر

تفضل احكي احكي ما في خاطرك


ـ تخيل يا أخي اننا كلما حددنا موعدا للزفاف مات أحد من أقاربها

سبحان الله ما دخل الأموات في زواجكما

ـ لحظة و سأشرح لك
يا اخي حددنا موعد الزفاف و تم التراجع عنه لخمس مرات
ففي الأولى مات جدها و في الثانية مات ابن عم أبيها
و في الثالثة مات عم أمها و في الرابعة ماتت قريبة لها
و في الخامسة مات ابن عمها

الله المستعان طيب هذا امر يعطل مزعد الزواج و يؤخره فكل الأمر مسألة وقت فقط

ـ ليتها مسألة وقت و فقط الأمر اعمق من هذا
فأهلي و أصحابي أصبحوا يتهمونها انها نحس
و والدايا كانهما صدقا هته الخزعبلات كأنهما نادمان و اصبحا غير
متحمسين للزواج
و انا في حزن على ما اصابها و أصابني بسبب ليست لها فيه دخل

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صاحب القضية سيتابع ردودكم بماذا تنصحونه أحبتي
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
542
النقاط
551
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم
الصراحة اراه امر عادي
الموت قضاء وقدر
لكل مرء اجل ولا دخل للعروسين في ذلك ..
قبل شهر تزوجت ابنة خالتي .. وكانت حالتها مشابهة لحالة هذه العروس ..
فالعريس والعروسة قريبان
ولما قرر العريس التقدم لخطبتها كانت امه مريضة وكانت تريد بشدة التعجيل في الخطبة
ولكنه اجلها .. وبعد فترة توفيت امه
فنسي الامر كليا ..
وبعد سنة ذهب لخطبتها ..ووافقت
وقبل الخطبة الرسمية ..مات احد اقرباءها ولم يكن يعاني من اي مرض كان اتيا لحضور خطبتها
ثم قبل العرس باسبوعين ماتت جدة العريس وهي جدة ام العروسة ايضا
ولكن لم ياجل العرس
وفي اسبوع العرس ..
حدث 5 حوادث مرور لاقاربهما ..والحمد لله سلامات
ثم ذهبا للتركيا وعند العودة حدث عطب للطائرة
وعند الوصول للجزائر العاصمة واخذ سيارتهما قاما بحادث مرور ..ولكن الحمد لله
كل هذا حدث لهما .. ولكن لم اسمع ولا احد من العائلة قال نحس او ما شابه الا البعض يقول عين او حسد
ولكن هو قضاء وقدر
والحمد لله على كل حال
بما انهما راضيان ببعضهما البعض فليدعا هذه التفاهات جانبا .. ..
فلا دخل للعروسة في موت اقاربها ..
فليتوكلوا الله ويدعوا الباقي جانبا ..
لن يصيبهم الا ما كتب الله لهم
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,996
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اه من المعتقدات الباليه
مازال الناس تأمن بالنحس وما شابه
والله اخي الامين قصتك انا حاليا اعيشها مع ابن اختي مقبل على الزواج واضنك تتحدث عنه لتشابه الاحداث كثيرا
نطبها العوم اي فات ووقعت في بيتهم جنازتين بين الاولى والثانية شهرين
والجنازه الاولى وقعت قبل الموعد المراد تحديده بايام معناه تاجل العرس مرتين والثالثه بسبب شهر رمضان
وبعدها وقع القيل والقال وتعرف العجايز كي يكبرو الحالة
واحمد لله فرجت وحدد الموعد هذا الشهر
وانتهى الامر
هذا مكتوب وقضاء وقدر يا اخي ملك الموت اذا جاء لقبض روح احدهم لا يستشير صاحب العرس او غيره عنده وقت معلوم لا يزيد ساعة ولا يوخر
قل لمن طلب نصيحتك اثبت على مبادئك ولا يهمك كلام الناس فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع
وربي يكمللو ويهنيه
واخيرا قل له نحب البقلاوه معسله والتشاراك
نهار العرس
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
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13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
سلام الله عليكم...
المشكلة ليست في العروس و لا في العريس..انه القدر...و كما تعلمون ..لا يمكننا الهرب منه...لذا لا تهتموا بما يقوله الاخرون....فإرضاء الناس غاية لا تدرك...واذا كانت في قلبك فوافق على الزواج و لاتهتم...... الخيار لك...
زواج سعيد....حياة سعيدة
...اعاننا الله جل جلاله جميعا...
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,192
النقاط
351
الجنس
أنثى
السلام عليكم
ماراهي نحس ما والو
الناس لي ماتو من أقاربها لحق الأجل تاعهم و العرس لي راه يتأجل كل مرة ربي مازال ما كتبش و خلاص
ربي يجيب الخير و ربي يقدملو لي فيه الخير

مشكور اخي على الموضوع
تقبل تحياتي​
 
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