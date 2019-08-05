العروسة المنحوسة

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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بسم الله
حياكم الله احبتي و اعتذر عن الغياب
جاءني طالب نصيحة ـ شاب مقبل على الزواج مثقف و هاديء
لكنه مضطرب و حزين
ما بك يا صاح فأمثالك يعيشون فترة جميلة من حياة الرجل
و هي مرحلة ما قبل الزواج بأسبوع او اسبوعين
تنهد قال اي فترة جميلة تتحدث عنها فأنا اعاني ضغطا رهيبا من اهلي و من المجتمع
اعتدلت و ركزت معه خير ما بك يا اخي قلها و لا تخف سأكون لك ناصحا أمينا
اي نعم و هذا ما جئت لأجله عندك يا أخي
تفضل انا سامع لك و مستمع
ـ تعلم ان عرسي لم يبقى له الكثير
نعم اعرف و اعرف ان التحضيرات على قدم و ساق
ـ لكن حدث امر غريب و بسببه انا اعيش تحت ضغط رهيب
كيف .. افصح يا اخي
ـ كل الامور كانت تسير على أفضل حال مذ عرفتها و خطبتها
و كان الاهل في قمة السعادة و كنت أسعدهم
فالخطيبة نعم المرأة و أهلها نعم الأهل و كنت أنتظر تحديد موعد الزفاف
على أحر من الجمر
و ما الذي حدث أو طرأ هل سمعت ما يريبك إذا كان أمر كلام الناس
فدعك فالناس لم يتركوا اخضرا و لا يابسا إلا و أكلوه
ـ لا يا أخي ليته كلام الناس فقط بل هناك امر آخر
تفضل احكي احكي ما في خاطرك
ـ تخيل يا أخي اننا كلما حددنا موعدا للزفاف مات أحد من أقاربها
سبحان الله ما دخل الأموات في زواجكما
ـ لحظة و سأشرح لك
يا اخي حددنا موعد الزفاف و تم التراجع عنه لخمس مرات
ففي الأولى مات جدها و في الثانية مات ابن عم أبيها
و في الثالثة مات عم أمها و في الرابعة ماتت قريبة لها
و في الخامسة مات ابن عمها
الله المستعان طيب هذا امر يعطل مزعد الزواج و يؤخره فكل الأمر مسألة وقت فقط
ـ ليتها مسألة وقت و فقط الأمر اعمق من هذا
فأهلي و أصحابي أصبحوا يتهمونها انها نحس
و والدايا كانهما صدقا هته الخزعبلات كأنهما نادمان و اصبحا غير
متحمسين للزواج
و انا في حزن على ما اصابها و أصابني بسبب ليست لها فيه دخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب القضية سيتابع ردودكم بماذا تنصحونه أحبتي
حياكم الله احبتي و اعتذر عن الغياب
جاءني طالب نصيحة ـ شاب مقبل على الزواج مثقف و هاديء
لكنه مضطرب و حزين
ما بك يا صاح فأمثالك يعيشون فترة جميلة من حياة الرجل
و هي مرحلة ما قبل الزواج بأسبوع او اسبوعين
تنهد قال اي فترة جميلة تتحدث عنها فأنا اعاني ضغطا رهيبا من اهلي و من المجتمع
اعتدلت و ركزت معه خير ما بك يا اخي قلها و لا تخف سأكون لك ناصحا أمينا
اي نعم و هذا ما جئت لأجله عندك يا أخي
تفضل انا سامع لك و مستمع
ـ تعلم ان عرسي لم يبقى له الكثير
نعم اعرف و اعرف ان التحضيرات على قدم و ساق
ـ لكن حدث امر غريب و بسببه انا اعيش تحت ضغط رهيب
كيف .. افصح يا اخي
ـ كل الامور كانت تسير على أفضل حال مذ عرفتها و خطبتها
و كان الاهل في قمة السعادة و كنت أسعدهم
فالخطيبة نعم المرأة و أهلها نعم الأهل و كنت أنتظر تحديد موعد الزفاف
على أحر من الجمر
و ما الذي حدث أو طرأ هل سمعت ما يريبك إذا كان أمر كلام الناس
فدعك فالناس لم يتركوا اخضرا و لا يابسا إلا و أكلوه
ـ لا يا أخي ليته كلام الناس فقط بل هناك امر آخر
تفضل احكي احكي ما في خاطرك
ـ تخيل يا أخي اننا كلما حددنا موعدا للزفاف مات أحد من أقاربها
سبحان الله ما دخل الأموات في زواجكما
ـ لحظة و سأشرح لك
يا اخي حددنا موعد الزفاف و تم التراجع عنه لخمس مرات
ففي الأولى مات جدها و في الثانية مات ابن عم أبيها
و في الثالثة مات عم أمها و في الرابعة ماتت قريبة لها
و في الخامسة مات ابن عمها
الله المستعان طيب هذا امر يعطل مزعد الزواج و يؤخره فكل الأمر مسألة وقت فقط
ـ ليتها مسألة وقت و فقط الأمر اعمق من هذا
فأهلي و أصحابي أصبحوا يتهمونها انها نحس
و والدايا كانهما صدقا هته الخزعبلات كأنهما نادمان و اصبحا غير
متحمسين للزواج
و انا في حزن على ما اصابها و أصابني بسبب ليست لها فيه دخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب القضية سيتابع ردودكم بماذا تنصحونه أحبتي