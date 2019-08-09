هوية متلبسة

كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
173
النقاط
13
العمر
15
محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
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***هوية متلبسة***
لا استطيع الاعتراف في المحكمة
ثلج في جيبي الايسر و نار في جيبي الايمن
يمكن للنار ان تحرق البراري، المدينة، و السمك
يمكن للثلج ان يغطي الطريق و الجريمة
لدي ضوء القمر،لكن في العتمة
لدي شجرة خوخ، غير انني لا اراها تزهر
لدي ربيع لا نهاية له، غير انني اشغر بالشتاء
لقد سرقت المجمع الكيميائي ، المبنى الحكومي، و المتحف
غير انني لا املك شيئا ،لا نقود
انا المخطئة
دعني ارحل بعيدا
انا الحكم على نفسي
امنع روحي
سارحل بعيدا في عتمة ليل عن هذه المدينة
بلا اثر.
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