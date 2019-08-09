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هوية متلبسة***

لا استطيع الاعتراف في المحكمة

ثلج في جيبي الايسر و نار في جيبي الايمن

يمكن للنار ان تحرق البراري، المدينة، و السمك

يمكن للثلج ان يغطي الطريق و الجريمة

لدي ضوء القمر،لكن في العتمة

لدي شجرة خوخ، غير انني لا اراها تزهر

لدي ربيع لا نهاية له، غير انني اشغر بالشتاء

لقد سرقت المجمع الكيميائي ، المبنى الحكومي، و المتحف

غير انني لا املك شيئا ،لا نقود

انا المخطئة

دعني ارحل بعيدا

انا الحكم على نفسي

امنع روحي

سارحل بعيدا في عتمة ليل عن هذه المدينة