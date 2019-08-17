علاج البهاق الذي اجربه الان و لاحظت الشفاء بحمد الله

ياسمين سلماني
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أوت 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- جزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم انا جديدة معكم هنا و سبب دخولي هو انني اردت ان اشارك تجربتي مع اشخاص اعرف انهم يحتاجون اليها كثيرا الموضوع حساس قليلا و عندي طلب اتمنى من كل من يرى منشوري ان ينسخه و ينشره لابعد نطاق لتعم الفائدة على الجميع اعلمكم فقط انني لا اعرف جيدا لهذا الموقع لذا ساكتب و اخرج لا ادري اذا كنت سأرى الكومنت التي تضعونها لانني لا اعرف كيف اجدها سامحوني ساحاول الشرح بتفصيل :
موضوعي يتكلم عن مرض اتعبني منذ 14 سنة و انا الان عمري 21 الحمد لله على كل شيء لكن ان تكون مختلفا و الجميع يرى انك غريب هذا شيء مؤلم بعض الشيء المهم ادخل في الموضوع انا وجدت علاج الحمد لله يااااا رب بسيط الكل يقدر يشتريه اولاا لازم لازم الثقة في الله و الدعاء كل ما تحط الدواء و الايمان انك ستشفى لان لك رب قوي قادر على كل شيء فهناك كثير من الناس لم يستطيعوا الشفاء منه اذن الدعاء احبائي ادعوا الله تعالى بإسمه الرحمن ثانيا و باذن الله تذهبوا لصيدلية ابحثوا عن كريم إسموا #كيتوديرم هكذا ينطق #kétoderm 2% créme علبته صغيرة ثمنه غير باهض يمكن لاي شخص شرائه جربوه و اصبروا و الله انا بدأت تضهرلي نقط صغيرة نفس لون جلدي بالبقع لي فيها بهاق اتمنى تنشروا كلامي في كل مكان فقط طلب ادعوا لأبي برحمة و ان يدخله الله الجنة الله يشفيكم يا ربي
موضوعي يتكلم عن مرض اتعبني منذ 14 سنة و انا الان عمري 21 الحمد لله على كل شيء لكن ان تكون مختلفا و الجميع يرى انك غريب هذا شيء مؤلم بعض الشيء المهم ادخل في الموضوع انا وجدت علاج الحمد لله يااااا رب بسيط الكل يقدر يشتريه اولاا لازم لازم الثقة في الله و الدعاء كل ما تحط الدواء و الايمان انك ستشفى لان لك رب قوي قادر على كل شيء فهناك كثير من الناس لم يستطيعوا الشفاء منه اذن الدعاء احبائي ادعوا الله تعالى بإسمه الرحمن ثانيا و باذن الله تذهبوا لصيدلية ابحثوا عن كريم إسموا #كيتوديرم هكذا ينطق #kétoderm 2% créme علبته صغيرة ثمنه غير باهض يمكن لاي شخص شرائه جربوه و اصبروا و الله انا بدأت تضهرلي نقط صغيرة نفس لون جلدي بالبقع لي فيها بهاق اتمنى تنشروا كلامي في كل مكان فقط طلب ادعوا لأبي برحمة و ان يدخله الله الجنة الله يشفيكم يا ربي