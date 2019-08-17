علاج البهاق الذي اجربه الان و لاحظت الشفاء بحمد الله

السلام عليكم انا جديدة معكم هنا و سبب دخولي هو انني اردت ان اشارك تجربتي مع اشخاص اعرف انهم يحتاجون اليها كثيرا الموضوع حساس قليلا و عندي طلب اتمنى من كل من يرى منشوري ان ينسخه و ينشره لابعد نطاق لتعم الفائدة على الجميع اعلمكم فقط انني لا اعرف جيدا لهذا الموقع لذا ساكتب و اخرج لا ادري اذا كنت سأرى الكومنت التي تضعونها لانني لا اعرف كيف اجدها سامحوني ساحاول الشرح بتفصيل :موضوعي يتكلم عن مرض اتعبني منذ 14 سنة و انا الان عمري 21 الحمد لله على كل شيء لكن ان تكون مختلفاو الجميع يرى انك غريب هذا شيء مؤلم بعض الشيء المهم ادخل في الموضوع انا وجدت علاج الحمد لله يااااا رب بسيط الكل يقدر يشتريه اولاا لازم لازم الثقة في الله و الدعاء كل ما تحط الدواء و الايمان انك ستشفى لان لك رب قوي قادر على كل شيء فهناك كثير من الناس لم يستطيعوا الشفاء منه اذن الدعاء احبائي ادعوا الله تعالى بإسمه الرحمن ثانيا و باذن الله تذهبوا لصيدلية ابحثوا عن كريم إسموا #كيتوديرم هكذا ينطق #kétoderm 2% créme علبته صغيرة ثمنه غير باهض يمكن لاي شخص شرائه جربوه و اصبروا و الله انا بدأت تضهرلي نقط صغيرة نفس لون جلدي بالبقع لي فيها بهاق اتمنى تنشروا كلامي في كل مكان فقط طلب ادعوا لأبي برحمة و ان يدخله الله الجنة الله يشفيكم يا ربي