INFINITO. كثير من التاثيرات بطلاء واحد

sami44
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اليوم جبتلكم موضوع عن طلاء الانفينيتو
هو طلاء ديكوري صلب ومضاد للرطوبه
طلاء يطبق باكثر من طريقة
الكثير من التاثيرات بمادتين فقط الانفينيتو وطلاء دوروتيا
او الانفينيتو والماسكارا
طلاء يعطينا ديكور سحري ورائع
يمكن ان نعمل منه تاثير الرخام او الصخور او قصب الخيزران
تطليق الطلاء يتطلب منا تسوية الجدران بالاوندوي او عجين الطلاء
مثله مثل باقي الطلاات الديكوريةولو انو هناك طريقة في التطبيق ل تتطلب كل هدا العمل يمكن تطبيقه على الحائط الاسمنتي مباشرة
وهذا يغنينا عن كثير من التكاليف والجهد. والوقت
الطلاء ايطالي الصنع ومتواجد ببلادنا باثمان معقولة
ادوات العمل مالج خاص وفرشاة خاصة وبخاخ ماء
وعملية إنهاء الطلاء تكون بفرشاة واسفنجه
عملية التطبيق ويقوم بها اي عامل طلاء لكن هناك بعض التطبيقات في هذ الطلاء لا يقوم بها الا فنان طلاء لانها تتطلب دقة وتركيز وخيال واسع
بعد الانتهاء من عملية تسوية الجدران بعجين الطلاء نقوم بعمل طبقة من مثبت الطلاء الفكساتور واللذي تحدثنا عنه في موضوع سابق
نقوم بعمل طبقة من الانفينيتو بشكل مائل من اعلى اليسار الى اسفل اليمين وبعرض 40 الى 50 سم
ثم نقوم باكمال العمل من الاعلى ومن الاسفل لتجنب عيوب التقاء الطلاء
و أثناء التطبيق نحرص على انه بعد عمل كل مترين او ثلاث نقوم بعمل ندوب على الطلاء بفرشاة خاصة وهي موضحة في الصورة اعلاه
وعند الانتهاء من التطبيق على حائط كامل
نقوم ببسط الندوب التي عملناها بالمالج الحديدي ويكون الطلاء في طور الجفاف لهذا نستعمل بخاخ الماء لإعطاء بعض المرونة الطلاء
ونبقى على هذ الحال حتى نحصل على حائط املس وبه ندوب وانحناات وانكسارات مثل الموجوده في الرخام والصخور
كما يمكن العمل بطريقه اخرى وهي عمل طبقة من الانفينيتو والقيام بتمرير الفرشاة افقيا او عموديا لتعطينا تاثير جميل جدا
يمكن عمل الانفنتو في عدة اماكن من البيت
الصالون الهول المطبخ الممر الحمام البلكون وحتى مداخل البيوت ومنه الداخلي والخارجي
كما يمكن عمل الانفنتو شبه حجر او سيراميك
كما يمكن عمل الانفنتو في اماكن محددة كالاعمدة الاقواس
كما يمكن إنهاء الانفنتو وبعدها نطبق عليه بالبوشوار. نحصل على تاثير عجيب وممتع
وهناك الكثرر من التاثيرات سوف نتطرق لها في مواضيع اخرى ان شاء الله
وفيما يلي بعض الصور الخاصة بالانفينيتو
تاثير الصخور. والرخام
اتمنى ينال الموضوع اعجابكم
قريبا ان شاء الله ادرج اعمالي بخصوص الانفنتو
#sami44