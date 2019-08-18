INFINITO. كثير من التاثيرات بطلاء واحد

sami44

sami44

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اليوم جبتلكم موضوع عن طلاءtéléchargement (10).jpegimages (25).jpegimages (19).jpegFB_IMG_1566080401035.jpgFB_IMG_1566080401035.jpgFB_IMG_1566072631038.jpgFB_IMG_1566073203465.jpgFB_IMG_1566072666617.jpgFB_IMG_1566080488278.jpgFB_IMG_1566080561765.jpgFB_IMG_1566080589904.jpgFB_IMG_1566153216899.jpgFB_IMG_1566073097675.jpgFB_IMG_1566072712941.jpg الانفينيتو
هو طلاء ديكوري صلب ومضاد للرطوبه

téléchargement (10).jpeg

طلاء يطبق باكثر من طريقة
الكثير من التاثيرات بمادتين فقط الانفينيتو وطلاء دوروتيا
او الانفينيتو والماسكارا
طلاء يعطينا ديكور سحري ورائع
يمكن ان نعمل منه تاثير الرخام او الصخور او قصب الخيزران

تطليق الطلاء يتطلب منا تسوية الجدران بالاوندوي او عجين الطلاء
مثله مثل باقي الطلاات الديكوريةولو انو هناك طريقة في التطبيق ل تتطلب كل هدا العمل يمكن تطبيقه على الحائط الاسمنتي مباشرة
وهذا يغنينا عن كثير من التكاليف والجهد. والوقت
الطلاء ايطالي الصنع ومتواجد ببلادنا باثمان معقولة
ادوات العمل مالج خاص وفرشاة خاصة وبخاخ ماء

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وعملية إنهاء الطلاء تكون بفرشاة واسفنجه
عملية التطبيق ويقوم بها اي عامل طلاء لكن هناك بعض التطبيقات في هذ الطلاء لا يقوم بها الا فنان طلاء لانها تتطلب دقة وتركيز وخيال واسع

بعد الانتهاء من عملية تسوية الجدران بعجين الطلاء نقوم بعمل طبقة من مثبت الطلاء الفكساتور واللذي تحدثنا عنه في موضوع سابق
نقوم بعمل طبقة من الانفينيتو بشكل مائل من اعلى اليسار الى اسفل اليمين وبعرض 40 الى 50 سم
ثم نقوم باكمال العمل من الاعلى ومن الاسفل لتجنب عيوب التقاء الطلاء
و أثناء التطبيق نحرص على انه بعد عمل كل مترين او ثلاث نقوم بعمل ندوب على الطلاء بفرشاة خاصة وهي موضحة في الصورة اعلاه
وعند الانتهاء من التطبيق على حائط كامل
نقوم ببسط الندوب التي عملناها بالمالج الحديدي ويكون الطلاء في طور الجفاف لهذا نستعمل بخاخ الماء لإعطاء بعض المرونة الطلاء
ونبقى على هذ الحال حتى نحصل على حائط املس وبه ندوب وانحناات وانكسارات مثل الموجوده في الرخام والصخور



كما يمكن العمل بطريقه اخرى وهي عمل طبقة من الانفينيتو والقيام بتمرير الفرشاة افقيا او عموديا لتعطينا تاثير جميل جدا
FB_IMG_1566072631038.jpg

يمكن عمل الانفنتو في عدة اماكن من البيت
الصالون الهول المطبخ الممر الحمام البلكون وحتى مداخل البيوت ومنه الداخلي والخارجي
كما يمكن عمل الانفنتو شبه حجر او سيراميك
FB_IMG_1566072666617.jpg

FB_IMG_1566073203465.jpg

كما يمكن عمل الانفنتو في اماكن محددة كالاعمدة الاقواس

FB_IMG_1566072712941.jpg
كما يمكن إنهاء الانفنتو وبعدها نطبق عليه بالبوشوار. نحصل على تاثير عجيب وممتع


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وهناك الكثرر من التاثيرات سوف نتطرق لها في مواضيع اخرى ان شاء الله

وفيما يلي بعض الصور الخاصة بالانفينيتو
تاثير الصخور. والرخام


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اتمنى ينال الموضوع اعجابكم
قريبا ان شاء الله ادرج اعمالي بخصوص الانفنتو

#sami44
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
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طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,744
النقاط
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله عجبني بزاف عمل قمة الروعة والاتقان بارك اللله فيك اخي سامي ان شاء الله المزيد من التطور
وفقك الله اخي
 
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