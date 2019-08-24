كلام أعجبني

نصيحة هامة حذروا...



الشرطي يسأل السارق

كيف عرفت انه لايوجد احد في المنزل؟

السارق : هناك 15 صوره للعائلة ع الفيسبوك

يستمتعون بإجازه لمده اسبوع بعيدا عن المنزل ..



فكروا في هذا بجديه ...



احذروا لما تنشرونه على الفيسبوك ..

ناقشوا هذا مع اطفالكم والقُصَرَ ..



اوقفوا نشر معلوماتكم الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي



لا تعلن عن سعادتك في مواقع التواصل الاجتماعي



لا تعلن عن زواجك السعيد في مواقع التواصل



لا تعلن عن إجازاتك في مواقع التواصل



لا تعلن عن إنجازات أطفالك في مواقع التواصل



لا تعلن عن حملك بمولود في مواقع التواصل



لا تعلن عن مشترياتك غاليه الثمن ( سياره،منزل،الخ)



لا تعلن عن سفرك من المطار( أ) الي المطار (ب)



لا أحد سيُصبِح سعيدا لأجلك ..



كل التعليقات "الجميلة " التي تحصل عليها هي فقط خدعه



انت فقط تجذب اعين الاشرار لك ولعائلتك



انت فقط تجذب الحُسّاد لحياتك



لا تعلم من يقوم بحفظ هذه الصور ويجمع معلومات عنك



انت حقا في حاجه لوقف هذا ،لانه سيدمر حياتك وعائلتك وزواجك



مواقع التواصل هي اعين واذن وفم الاشرار ، لا تقع في فخ الاشرار



ساعدنا الله وحفظنا من كوارث مواقع التواصل .