كلام أعجبني

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توبة توتة

توبة توتة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 جانفي 2017
المشاركات
44
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
نصيحة هامة حذروا...

الشرطي يسأل السارق
كيف عرفت انه لايوجد احد في المنزل؟
السارق : هناك 15 صوره للعائلة ع الفيسبوك
يستمتعون بإجازه لمده اسبوع بعيدا عن المنزل ..

فكروا في هذا بجديه ...

احذروا لما تنشرونه على الفيسبوك ..
ناقشوا هذا مع اطفالكم والقُصَرَ ..

اوقفوا نشر معلوماتكم الشخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي

لا تعلن عن سعادتك في مواقع التواصل الاجتماعي

لا تعلن عن زواجك السعيد في مواقع التواصل

لا تعلن عن إجازاتك في مواقع التواصل

لا تعلن عن إنجازات أطفالك في مواقع التواصل

لا تعلن عن حملك بمولود في مواقع التواصل

لا تعلن عن مشترياتك غاليه الثمن ( سياره،منزل،الخ)

لا تعلن عن سفرك من المطار( أ) الي المطار (ب)

لا أحد سيُصبِح سعيدا لأجلك ..

كل التعليقات "الجميلة " التي تحصل عليها هي فقط خدعه

انت فقط تجذب اعين الاشرار لك ولعائلتك

انت فقط تجذب الحُسّاد لحياتك

لا تعلم من يقوم بحفظ هذه الصور ويجمع معلومات عنك

انت حقا في حاجه لوقف هذا ،لانه سيدمر حياتك وعائلتك وزواجك

مواقع التواصل هي اعين واذن وفم الاشرار ، لا تقع في فخ الاشرار

ساعدنا الله وحفظنا من كوارث مواقع التواصل .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,953
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
حتى ان الصور تكون سبب في الاصابة بالعين
و تستعمل للشعوذة و السحر الله المستعااان


على الناس التنبه للامر و يتركوا بيوتهم باسرارها



بااارك الله فيكم
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,199
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
بورك فيك
كنا نقول للبيوت اسرار وللاسف الاسرار كلها في الفايسبوك واخواته
هناك متحفضون لا يضعون شيىا مهما في مواقع التواصل
وهناك من يدرج حتى صور لقهوة الصباح فيها
حفضنا الله من شر كل حاسد
تقديري لك
 
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