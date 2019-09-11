تكريمات سنوية 2019منتدى بيتي موهبي وركنيه

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
احتفاءً بهذه المسّاحة الابداعية الهادئة الخاصة بالبيت والحرف و بالأنامل السّحرية
سنعلن عن هذا التّكريم امتناناً لجهود الجميع طاقماً و أعضاءً عملاً بقول النبيّ صلى الله عليه و سلم : ( لا يشكر الله من لا يشكر النّاس )
و قوله كذلك : ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه )
ان قلنا أجمل ماصنعته أيادي الرجال
سنقول لامحالة أعمال الأخ المبدع
@sami44
لم يبخل علينا بأروع المواضيع مع الشرح المصور في مجال الديكور والبلاكوبلاتر والدهان ومجاله
جزاه الله خيرا
موسوعة أعمال @sami44
لسنة 2019
تطبيقي لطلاء (leopard)
@sami44@
غرفة نوم بنات من اعمالي
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sami44@
pate a joint لتشميع السيراميك
@sami44
من اخر اعمالي في مجال الطلاء مزج بين الليوبار والخيال
@sami44
ارضية شبه خشب من اعمالي
@sami44
من اعمالي في تركيب السيراميك
@sami44
اخر اعمالي سقف مطبخ + هول
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@sami44
اخر اعمالي ديكور صالون
sami44@
من اخر اعمالي طلاا الستيكو
@sami44@
من اعمالي( GALAXY) طلاء الشقق والفلات
@sami44@
تطبيقي لل( iNFINITO)اخر اعمالي
@sami44@
نمنحه وسام
فهرس المواضيع المميزة منتدى بيتي وموهبتي 2019
بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة بتميز اصحابها اعضائنا الكرام مما اعطى دفعة نحو الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمة فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد من افكار عملية واقتصادية لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام...
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وفي مجال المهارات اليدوية
رأينا تميز الاخت @نجمة الأرض
بارك الله فيها وفي أناملها
الأخت @Yasmina zahra
بارك الله فيها وفي حصرياتها
تتحصلان على وسام
فهرس تميز ركن المهارات اليدوية لسنة 2019
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الأخت @ملكة زوجي
تميزت في ركن الديكور والعناية المنزلية وبتصميم الفواصل الحصرية جزاها الله خيرا
تتحصل على وسام
فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2019
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية هاهي السنة الجديدة تقارب على الحلول والاحلى هي ابداعاتكم المميزة ككل شخص محب للفن والديكور والتقديم، والتدبير المنزلي هاهو القسم يفتح لكم صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز ابدعوا اذا وتميزوا...
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بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا
عقبال التميز في سنة 2020 ان شاءالله