تكريمات سنوية 2019منتدى بيتي موهبي وركنيه

احتفاءً بهذه المسّاحة الابداعية الهادئة الخاصة بالبيت والحرف و بالأنامل السّحرية

سنعلن عن هذا التّكريم امتناناً لجهود الجميع طاقماً و أعضاءً عملاً بقول النبيّ صلى الله عليه و سلم : ( لا يشكر الله من لا يشكر النّاس )

و قوله كذلك : ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه )



ان قلنا أجمل ماصنعته أيادي الرجال

سنقول لامحالة أعمال الأخ المبدع

@sami44



لسنة 2019 موسوعة أعمال @sami44 لسنة 2019